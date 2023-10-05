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Минкульт Узбекистана потратит почти полмиллиарда сумов на разработку сайта об артистах с госнаградами
12:48 06.10.2023

Министр культуры Озодбек Назарбеков своим приказом поручил выделить почти 500 млн сумов на разработку портала об артистах с госнаградами. Первоначально туда включат информацию о 10 артистах. В мае на создание сайта о культурных центрах было выделено 530 млн сумов, но сайт не работает.

На разработку портала об артистах культуры и искусства с государственными наградами в Узбекистане планируется выделить 488 млн сумов. Об этом говорится в приказе министра культуры Озодбека Назарбекова от 15 сентября, которое опубликовано на портале E-Qaror 3 октября.

Создание сайта об артистах предусмотрено пунктом 77 в перечне 112 приоритетных проектов по цифровизации государственного управления, утвержденных постановлением президента от 25 мая 2023 года. Финансирование проекта запланировано из бюджетных средств.

Для этого проекта создана рабочая группа во главе с заместителем министра культуры Баходиром Ахмедовым.

В смете расходов на разработку паспорта и концепции проекта предусмотрено выделение 30 млн сумов, технического задания - 40 млн сумов, проведение экспертизы в Центре кибербезопасности - 10 млн сумов, на разработку архитектуры информационной системы - 85 млн сумов, дизайна - 60 млн сумов, программной части системы - 165 млн сумов, видеоинструкции для пользователей - 8 млн сумов, внесение первичных данных (о системе и наградах, информация о 10 артистах) - 12 млн сумов, интеграцию портала с другими системами - 60 млн сумов и другие расходы.

25 мая приказом Озодбека Назрабекова было поручено выделить 530 млн сумов на разработку платформы о культурных центрах. 29 мая договор по разработке портала "Центры культуры" (Madaniyat markazlari) был заключен с компанией Madaniy Hayot Media Marketing Markazi, которая зарегистрирована 20 июня 2022 года и в которой 51% доли принадлежит Минкульту. Остальные доли распределены между Tanovor Music Group (25%), принадлежащей Мухаммадали Азамжон угли Одилжонову, и Best Target Project (24%), учредителями которой являются Мухаммадкодир Илхомжон угли Расулов и Икромжон Вохобжон угли Абдувалиев. Обе компании зарегистрированы в мае 2022 года.

Стоит отдельно отметить, что портал о культурных центрах (e-madaniyat.uz) не работает.

С этой же компанией Минкульт 26 сентября заключил договор на разработку единого реестра гидов. Сумма сделки составляет 117 млн сумов.

Министерство культуры также покупало у Turin Innovation Markazi две мобильные сцены для организации выездных концертов за 15,5 млрд сумов.

Главный дирижер Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибек Кабдурахманов в интервью Afisha.uz в начале 2023 года отмечал нехватку концертного зала для исполнения классической симфонической музыки, из-за чего приходится работать и выступать "в старом зале с допотопными стульями", а также "покупать печки и лампочки за свои деньги". "Абсолютно все на энтузиазме", - говорил он. Артист просил частных предпринимателей помочь со строительством зала, который будет назван в честь инвестора.

Источник - Газета.uz
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