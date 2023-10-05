Мирзиеев прибыл с визитом в Татарстан

12:50 06.10.2023

Президент Узбекистана прибыл в Татарстан



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань, с которой начинается программа официального визита в Россию. Это его первый визит в Татарстан.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 октября прибыл в Казань, с которой начинается программа официального визита в Россию, сообщила пресс-служба главы государства. Это первый визит Шавката Мирзиеева в Татарстан.



В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая президента Узбекистана встретили заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и раис Татарстана Рустам Минниханов.



6 октября в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в ходе которых президенты двух стран обсудят вопросы углубления узбекско-российских отношений и развития многопланового сотрудничества, в частности, в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, говорится в сообщении.



