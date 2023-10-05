На 10 млн больше. Итоги форума регионов Узбекистана и России

13:07 06.10.2023

НА 10 МЛН БОЛЬШЕ. ИТОГИ ФОРУМА РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ

Мероприятие, посвященное расширению двухстороннего экономического и гуманитарного сотрудничества, прошло 4 октября в Казани. Всего в нем приняли участие более 3 тыс. человек, в том числе высокопоставленные чиновники - заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



На форуме было подписано 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности, в том числе:



- меморандум между Министерством цифровых технологий Узбекистана и Wildberries о сотрудничестве в сфере интернет-торговли;



- меморандум между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Ozon;



- соглашение между "Ташкентским метрополитеном" и "ТМХ Интернэшнл" о поставке из России вагонов метро.



Также по итогам форума Wildberries представил проект логистического хаба в Ташкентской области. Планируемая площадь - свыше 150 тыс. м2, из них 29,4 га планирует выделить хокимият Ташкента. Проект оценивается в $140 млн - ранее, в ноябре 2022 г., компания заявляла о планах построить логистический центр стоимостью $130 млн.