Ненависть Чубайса. Почему русскую культуру не получится "отменить", - Дмитрий Тараторин

13:09 06.10.2023 Дмитрий Тараторин

Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед.



Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.



Один из ведущих участников "Форума свободной России", организованного Каспаровым и его единомышленниками, культуролог Михаил Лотман заявил на нем поразительную вещь: "Бахвальство сексуальным насилием - это кто? Сталин, Брежнев? Нет, это Пушкин!".



А Катя Марголис, художник, проживающая в Венеции, известная до последнего времени лишь в довольно узких кругах, внезапно заявила себя на этом же мероприятии как своего рода комиссар по "деколонизации" русского сознания, объявив, что будет проводить для всех желающих соответствующий онлайн-курс. О содержании не трудно догадаться по недавней ее беседе с иноагентом Евгением Киселевым, которая вышла на Ютьюбе под шапкой: "Обстрел Одессы: виноват ли Достоевский?" Резюме: виноват, разумеется.



Попытки вынести приговор Русской культуре - явление сейчас нередкое. Джеймс Ставридис, бывший глава НАТО в Европе, недавно призвал: "Читайте Гоголя, Достоевского, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Солженицына и Булгакова, здесь вы сможете по-настоящему понять, как и что думают русские. И все это не засекречено".



И, кстати, он прав в том, что специфику русского мышления можно понять именно так. Вопрос, конечно, с какой целью.



Ведь отнюдь не все на Западе призывают изучать наших классиков, как изучают врага. Пожалуй, самый популярный сейчас консервативный мыслитель Джордан Питерсон говорит то же, что и Ставридис, но совсем о другом.



"Достоевский занимался философской или, более глубоко, теологической проблемой: кризисом смысла на Западе", - считает Питерсон. То есть он предлагает в поисках выхода самим западным людям задаться "проклятыми вопросами" Федора Михайловича.



"В "Братьях Карамазовых" Достоевский спрашивает: все ли дозволено теперь, когда Бог мертв? В "Бесах" он спрашивает: какие формы может принять вера и с какой целью, когда строгие рамки традиционной веры будут разрушены? Какие ужасные демоны могут занять место смещенного Тетраграмматона (непроизносимое имя Бога)?", - предлагает Западу перечень вопрошаний Питерсон.



Интересная вещь, в России два известных и абсолютно полярных человека заявляли открыто о своей ненависти к Достоевскому. Это Анатолий Чубайс и Эдуард Лимонов.



России не нужна идеология, России нужны ценности

Первый из них, некогда творец приватизации, а ныне беглец, заявлял буквально следующее: "Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски". Сильная эмоция, не правда ли?



Почему так? Ведь Достоевский был "отменен" большевиками. И тут как раз логика нацбола Лимонова понятна. Но Чубайс-то, если верить его декларациям, все творил исключительно чтоб не дать большевизму возродиться. Но большевизм - это не идеология. Идеология - коммунизм.



А большевизм - это как раз практика тотальных "отмен". Это отсутствие элементарной эмпатии к "униженным и оскорбленным" под прикрытием прогрессивных лозунгов. И это психотип, который и описывал в "Бесах" Федор Михайлович.



Между тем, именно Достоевский воистину "наше все". И, кстати, в этом году, по данным Книжной палаты, его книги по тиражам абсолютно лидируют. Федор Михайлович обогнал прошлогоднего лидера Стивена Кинга.



Но и он же самый цитируемый русский писатель в зарубежных научных трудах. Именно те вопросы, которые он задал в своих романах, делают принципиально невозможной культурную "отмену России".



У каждого народа, который внес вклад в мировую культуру, как правило, реально не больше одного имени, которое воистину "неотменимо" в глобальном масштабе. У англосаксов это Шекспир, у итальянцев Данте, у испанцев Сервантес, у французов, несмотря на богатство их литературы, наверное, Декарт, а у нас, конечно, Достоевский, который полная противоположность рационалисту Декарту. И именно поэтому о нем вспоминают всегда в пограничных ситуациях.



Михаил Лотман

Так, например, когда рухнули башни-близнецы, французский философ Андре Глюксман заявил, что этого не случилось бы, если бы в ЦРУ читали Достоевского. Именно он лучше всего сумел показать извращенную логику бесов-нигилистов.



Показать то показал, но не спас же саму Россию своим пророчество от революции…



Классик либеральной мысли, сам выходец из России, Исайя Берлин писал: "В XIX веке многие русские критики отмечали, что всякая более или менее значимая для русской мысли идея, если не учитывать сферу естествознания и других специальных дисциплин, всякая идея общего плана приходила из-за границы; что на русской почве не родилось ни одной философской или исторической, общественной или художественной доктрины либо тенденции, которая оказалась бы жизнеспособной".



И, кстати, он имеет в виду таких весьма весомых "критиков", как Константин Леонтьев и Владимир Соловьев. Друзья в личном плане, они были не согласны практически во всем, кроме утверждения, приведенного Берлиным.



Русофобия. Краткая история ненависти

Но в то же время последний отмечает удивительную особенность: западные идеи, попав на русскую почву, преображаются совершенно неожиданным образом. Например, он пишет: "Идея коммунистической партии, которая, будучи прямым логическим продолжением принципов, сформулированных Марксом и Энгельсом, лишь в руках Ленина превратилась в такое орудие, какое и не снилось ее основоположникам".



И дальше дает очень образную формулу: "Вышеописанное явление мне хотелось бы назвать "рикошетом" или "эффектом бумеранга". Ни один другой народ ничего подобного с европейскими идеями не проделывал.



Между прочим, лишнее доказательство правоты Берлина - это то, что сотворил с его и его единомышленников идеями тот же Чубайс&Co.



Можно долго спорить о том, отдельная Россия цивилизация или нет. Но факт, что ни Китай, ни Индия в своей самозамкнутости никогда таких "бумерангов" не запускали и таких вопросов не задавали.



И если говорить о Русском смысле, который упорно пытались сформулировать и Достоевский, и славянофилы, то он не в ответах, а в вопросах. То, что Берлин называет "бумерангами", на самом деле доведенная до предела мысль, рожденная на Западе и ему же предъявленная, как счет.



Нет-нет, отвечает Запад, имелось в виду совсем другое, вы неадекватно формулируете. Но часто эта предельная острота вопроса - следствие того, что отечественные либерал-интеллигенты всегда принимают "повестку", транслируемую с Запада, без вопросов, целиком и полностью, как "веление прогресса". С прогрессом же не спорят.



Но Достоевский как раз и спорит. В "Записках из подполья" его герой, можно сказать, в одну фразу вмещает всю суть философии экзистенциализма: "Помилуйте, - закричат вам, - восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т.д., и т.д.". Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?.. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей!"



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Достоевский спорит. Без спора западный "прогресс" принимает и осуждает все, что противоречит "повестке", - Смердяков… Как и Лотман с Марголис.



Они ведь фактически копипастят западную левацкую "культуру отмены". Которая, в свою очередь, наследует самым радикальным большевистским практикам.



А Джордан Питерсон и другие западные консерваторы с этой "бесовщиной" как раз борются, пытаясь защитить все, что им дорого в собственной культуре. И для них в этой борьбе Достоевский союзник и даже, пожалуй, пророк.



Фактически сегодня Достоевский - один из главных маркеров для системы распознавания "свой/чужой" в нашем столь непростом мире, где многие "совсем не то, чем кажутся".



5 октября 2023 Источник - Регнум

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