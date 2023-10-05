Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

13:11 06.10.2023

Лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади, сообщила 5 октября пресс-служба Нобелевского комитета академии наук Швеции.



Правозащитница Наргес Мохаммади

"Комитет принял решение присудить премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех", - рассказали в комитете.



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Мохаммади является вице-президентом центра "Защитники прав человека". Ее неоднократно арестовывали и помещали в тюрьму в Иране за действия против национальной безопасности. Всего на премию мира в этом году выдвинули 351 кандидата.



Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе. 4 октября премию Нобелевского комитета присудили за открытия в химии выходцу из СССР Алексею Екимову и американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу за синтез квантовых точек.