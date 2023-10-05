В Киргизии ловят сообщников босса местной мафии Коли-киргза (К.Кольбаева)

14:19 06.10.2023

В КИРГИЗИИ ЗАДЕРЖАН ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ЛИКВИДИРОВАННОМУ КАМЧИ КОЛЬБАЕВУ ЧЛЕН ОПГ

В Киргизии в ходе специальной операции задержан приближенный к ликвидированному "вору в законе" Камчи Кольбаеву (Коля-киргиз) криминальный авторитет по кличке Тайсон. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.



Как информирует пресс-служба, задержанный был "смотрящим" по городу Талас. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания управления внутренних дел Таласской области.



Как сообщалось ранее, криминальный авторитет Камчи Кольбаев был ликвидирован 4 октября при оказании вооруженного сопротивления при задержании. А 5 октября в ходе специальной операции, проведенной казахстанскими правоохранителями в трех областях республики, было задержано более 70 членов организованных преступных групп.



Согласно информации ИА 24.kg, Камчи Кольбаев подозревался в том числе в создании транснациональной преступной организации в Казахстане.