 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.10.2023
15:52  "Дроны падают, как мухи". Военные новинки Ирана пригодятся в зоне СВО
15:31  Медер Темирбеков сменил Талантбека Омуралиева на должности главы Госбанка развития Кыргызстана
14:19  В Киргизии ловят сообщников босса местной мафии Коли-киргза (К.Кольбаева)
13:52  Токаев - хитрый дипломат.., - Данияр Ашимбаев
13:50  КазКНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы
13:19  Носить никабы и короткие штаны в общественных местах могут запретить в Казахстане
13:11  Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

13:09  Ненависть Чубайса. Почему русскую культуру не получится "отменить", - Дмитрий Тараторин
13:07  На 10 млн больше. Итоги форума регионов Узбекистана и России
12:50  Мирзиеев прибыл с визитом в Татарстан
12:49  В китайском небе виднеется российский след. Закупка зарубежной техники подтолкнула развитие авиации КНР, - НВО
12:48  Минкульт Узбекистана потратит почти полмиллиарда сумов на разработку сайта об артистах с госнаградами
12:47  В Узбекистане реформируют энергосектор: что случилось?
12:43  Узбекистан впервые разместил "зеленые" еврооблигации
12:31  Государственность Армении без Карабаха теряет смысл, - Андрей Полонский
11:43  Bloomberg: Выдержит ли спрос на нефть, если цены перевалят отметку в сто долларов за баррель?
11:32  Как-то не по-соседски. США и Мексика попытались нащупать общие подходы к миграционному кризису, - Къ
10:13  Карго-культ в процентах. Украина еще долго может воевать на имеющейся технике, - Александр Храмчихин
08:51  Западу нужна затяжная война до последней украинки, - С.Миркин
08:11  Китайские грузчики угрожают безопасности Бельгии
01:50  От акулы альтруизма - к этнической войне, - Алистер Крук
01:43  Мандат ни при чем? Какие контракты напрямую получала компания депутата, восстанавливающая акимат Алматы
01:42  "Дружба народов": мигранты насилуют шведок, а шведы их начали вешать
01:39  Англия будет жить в "1984 году": явь оруэлловского мордора, - Кирилл Сарханянц
00:47  Почему в РК не хотят открыть Университет Центральной Азии
Четверг, 05.10.2023
21:30  Украина просто исчезнет с карты мира, - Абдель Маджид Суайлем
16:15  Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана
16:00  Прямая трансляция: Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" 2023 в Сочи
15:51  Россия только выиграет от краха существующего миропорядка, - Т.Бордачев
15:43  Азербайджан и Турция конфликтуют с ЕС из-за дележа трупа Армении
15:41  Большинство трудовых мигрантов из стран СНГ пока приезжают работать в Россию
15:38  Блокировка VPN: Россиян хотят отрезать от мира?
15:37  Куда ни кинь, всюду клен: Канада снова в центре международного скандала
15:34  Новым послом Узбекистана в Израиле стал Жахонгир Аминов
15:31  Politico: США подставили Украину. Ей грозит катастрофа
15:29  Скончалась узбекская журналистка Сурия Магдеева
15:26  Информполитика Казахстана: опровержения многочисленных фейков и дезавуирование собственных же заявлений, - Д.Ашимбаев
15:25  Норвежский драматург Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе
15:21  Тайваньская субмарина уплыла к Китаю. На острове ищут "агентов Пекина" в преддверии январских президентских выборов
15:07  Пекин и Дели бьются за Мальдивские острова, - В.Скосырев
15:04  Саудовская Аравия помогает пробивать установленный для России потолок, - А.Комраков
13:15  Ликвидация Камчи Кольбаева. Что известно о воре в законе
12:45  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечает день рождения
12:34  В Казахстане начались масштабные задержания крупных ОПГ
12:29  Лондон хочет играть ведущую роль в украинском конфликте, - Al Jazeera
12:24  Путин заявил, что у России и Ирана "очень добрые" отношения
12:03  Собаку Байдена выгнали из Белого дома за агрессивное поведение
00:49  Властелины Мирового Хаоса. Внутри мировой верхушки идет ожесточенная борьба, - Андрей Фурсов
00:40  Оружия нет. Денег нет. Помощи не будет. Украины - тоже
00:34  Азия теряет темп. Рост ВВП стран региона снижается на слабом внешнем спросе
00:30  Туркмены закипают. В Мары митинг у пекарни с требованием поставлять хлеб в госмагазины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Медер Темирбеков сменил Талантбека Омуралиева на должности главы Госбанка развития КыргызстанаМедер Темирбеков сменил Талантбека Омуралиева на должности главы Госбанка развития Кыргызстана
15:31 06.10.2023

Tazabek - Омуралиев Талантбек Эсенгулович освобожден от занимаемой должности председателя правления ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики".

Стало известно, что решение было принято советом директоров банка 4 октября 2023 года, согласно поданному заявлению по собственному желанию.

Вместо него на эту должность назначен Темирбеков Медер Абдыкайырович (фото).

Госбанк развития создан 27 октября 2022 года. Основной целью банка является выдача кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Уставной капитал Государственного банка развития составит 2 млрд сомов.

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696595460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда одобрили сенаторы
- Алихан Смаилов обсудил со старшим вице-президентом "ЭксонМобил" дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана
- Крупный горно-металлургический комбинат планируется запустить в Жамбылской области
- Алихан Смаилов представил нового руководителя холдинга "Байтерек"
- Депутатский запрос Нурторе Жусипа
- Роман Скляр ознакомился с началом отопительного сезона в Степногорске
- В демпартии "Ак жол" обсудили поправки в Уголовный кодекс
- Казахстан и Катар расширяют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи
- В Казахстане построено 77 школ в рамках предвыборной программы "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  