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|Медер Темирбеков сменил Талантбека Омуралиева на должности главы Госбанка развития Кыргызстана
15:31 06.10.2023
Tazabek - Омуралиев Талантбек Эсенгулович освобожден от занимаемой должности председателя правления ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики".
Стало известно, что решение было принято советом директоров банка 4 октября 2023 года, согласно поданному заявлению по собственному желанию.
Вместо него на эту должность назначен Темирбеков Медер Абдыкайырович (фото).
Госбанк развития создан 27 октября 2022 года. Основной целью банка является выдача кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Уставной капитал Государственного банка развития составит 2 млрд сомов.