Европа выкручивает руки "пророссийскому" победителю выборов в Словакии

15:59 06.10.2023

Tекст: Кирилл Аверьянов



Страны ЕС очнулись после первого шока, вызванного победой на выборах в Словакии Роберта Фицо – человека, который считается одним из самых пророссийских европейских политиков. Словакия немедленно столкнулась с целым рядом ограничений, введенных ее соседями. О чем идет речь и почему в этом контексте в ЕС все время упоминают Россию?



30 сентября в Словакии произошла ожидаемая сенсация – победа на парламентских выборах партии "Курс – социальная демократия" (Smer) экс-премьера Роберта Фицо. Самостоятельно мыслящий, деятельный и, главное, не скрывающий своей антипатии к общей "заукраинской" евролинии, Фицо всегда был enfant terrible европейской политики. Неудивительно, что одним из первых с победой его поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также категорически не вписывающийся в общую картину.



Также неудивительна и реакция тех, для кого победа Фицо стала острым ножом. В издании "Politico" озаглавили свой материал "Почему выборы в Словакии не имеют значения" и заявили, что "Брюссель найдет, как выкрутить руки дерзким властям Братиславы". Правда, до того, чтобы пойти по "белорусскому" пути, то есть объявить результаты выборов сфальсифицированными, а Фицо – нелегитимным победителем, никто пока не додумался.



Зато нашелся другой, не менее красноречивый путь. С 4 октября сразу три страны ЕС – Польша, Чехия и Австрия – объявили о введении контроля на своих границах со Словакией.



Серьезнее всех подошла к вопросу Польша. Она еще 26 сентября ввела процедуру точечных проверок машин, которые следуют из Словакии.



Министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил: "Войско польское будет поддерживать пограничную охрану на границе со Словакией. Солдаты получат такие же права, что и погранохрана. Они смогут осуществлять контроль. На границу отправлены как военнослужащие оперативных войск, так и территориальной обороны и инженерных войск". Введение меры якобы необходимо "в связи с усилившимся миграционным давлением на балканском пути через Словакию".



В Чехии о новой мере заявил премьер-министр Петер Фиала. "С полуночи мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией, – написал он. – Введение этой меры мы координируем с Польшей, которая также их принимает".



Чехи также мотивируют свое решение увеличением миграционного потока из Сирии.



Наконец, третьей страной, которая присоединилась к мере, стала Австрия. Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил: "Мы делаем это, потому что знаем из прошлого опыта, что после таких проверок нелегальные перевозчики очень быстро реагируют и меняют маршруты".



В Словакии это решение вызвало недоуменную реакцию. Уходящий премьер-министр Людовит Отор заявил, что "если государство – член ЕС усилит защиту своей внутренней границы, это вызовет эффект домино. Это стоит всем нам денег, и совершенно неясно, принесет ли это какую-либо пользу". Интересно, что эффект домино начал работать уже 5 октября, когда сама Словакия ввела временный контроль на границе с Венгрией.



Почему такая мера была введена именно сейчас и именно в отношении Словакии? Ведь миграционный кризис, о котором так дружно вспомнили политики трех стран, существует перманентно, и если уж и блокировать границы с кем-либо, так это с Италией, через которую в Европу идет самый большой поток мигрантов. Тем более что пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер ранее даже заявлял об этом публично.



Однако границу с Италией перекрывать никто не думает. Вместо этого "взялись" за Словакию – как раз сразу же после победы Роберта Фицо, которого в Европе считают "пророссийским". Откуда же дует ветер?



Ответ можно найти в комментарии депутата Бундестага, лидера фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, который в недавнем комментарии Augsburger Allgemeine вновь обвинил именно Россию в резком росте числа заявлений о предоставлении убежища в ФРГ. "Мы являемся свидетелями эпизода гибридной войны со стороны России, когда беженцев целенаправленно доставляют и переправляют непосредственно из Сирии и других кризисных зон с целью дестабилизации Европы, – заявил Мютцених. – Конечно, эти люди бегут от войны и угнетения, но Россия беззастенчиво пользуется этой ситуацией".



Казалось бы, какое отношение Россия имеет к усугубившейся ситуации с беженцами в Европе? Однако так считают не только немецкие, но и польские официальные лица.



Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик недавно высказал убеждение в том, что именно Россия "имеет интерес" в наплыве беженцев в Европу: "Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки и Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом".



Логика та же: за всем видна рука Москвы. А "пророссийский" Фицо теперь, видимо, будет служить проводником кремлевских идей в Европе, так что перекрытие границ – лишь первая стадия выкручивания рук чересчур нестандартному лидеру Словакии.



Ситуацию с беженцами Мютцених использует как политический капитал в борьбе на стороне действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца перед крайне важными для него земельными выборами в Гессене и Баварии (на которых Шольцу уже предрекли грандиозный крах). Однако Мютцених метит своим высказыванием и в Польшу, активно торгующую в последнее время своими шенгенскими визами. Скандал, связанный с этим, вышел на поверхность и активно используется сейчас теми силами, которые заинтересованы в падении партии "Право и справедливость" и деэскалации отношений Польши и Германии.



Таким образом, введение пограничного контроля со Словакией сразу тремя государствами ЕС нельзя объяснить иначе как влиянием трех факторов: давлением со стороны Германии, желанием встряхнуть общественность очередным обвинением России во всех грехах и общеевропейской тревогой на фоне победы Роберта Фицо. Впрочем, стоит помнить, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней, а общий период такого контроля не может превышать двух месяцев подряд.