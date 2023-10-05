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Оппозиция под ударом: лидер "Альтернативы для Германии" попал в реанимацию
00:07 07.10.2023

ГРЕГОР ШПИЦЕН

Лидер немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) (которую большинство либеральных мейнстримных медиа в рамках кампании по стигматизации и очернению предпочитают называть "правопопулистской") находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии. Во время предвыборного митинга в баварском Ингольштадте Тино Хрупалла потерял сознание и был госпитализирован. Мероприятие должно было состояться за четыре дня до выборов в ландтаг Баварии.

Первоначально о происшествии сообщили газеты Donaukurier и Junge Freiheit. Как рассказал Donaukurier Геральд Гросц, бывший политик FPÖ (правая Австрийская партия свободы. - Прим. ред.), Хрупалла успел сделать несколько селфи, после чего потерял сознание.

Политику была оказана первая медицинская помощь за кулисами сцены предвыборного митинга, после чего он был доставлен в ближайшую клинику. После проведения медицинского обследования на теле политика был обнаружен небольшой травмированный участок кожи, похожий на след от укола булавочной иглой. По сообщениям очевидцев, Хрупалла жаловался на тошноту, судороги и головокружение.

В четверг представитель прокуратуры сообщил, что начато предварительное расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений, а представитель фракции AfD в баварском ландтаге рассказал, что инцидент, из-за которого политик потерял сознание, произошел в толпе незадолго до выступления Хрупаллы.

Полиция попросила посетителей, которые вели фото - и видеосъемку в районе мероприятия, предоставить материалы следователям. Хотя, по словам пресс-секретаря партии, Хрупалла хорошо себя чувствует, а его состояние "стабильно в соответствии с обстоятельствам", это слабо вяжется с нахождением Хрупаллы в палате интенсивной терапии.

Тино Хрупалла, уроженец Саксонии, с июня 2022 года вместе с Алисой Вайдель составляет харизматичный дуэт лидеров партии и парламентской фракции AfD, которую одинаково ненавидят все ключевые системные силы в немецком бундестаге.

Вайдель также в последнее время поступают угрозы. Настолько серьезные, что она отказалась от запланированного публичного выступления в баварско-тюрингском приграничном городе Медларойт в День германского единства.

Представитель партии сообщил, что в позапрошлые выходные там произошел "инцидент, связанный с вопросами безопасности".

Супруг Вайдель и их дети живут в городке Айнзидельн в центральной части Швейцарии, поэтому вопросы охраны и расследования инцидента были возложены на полицию Швейцарской конфедерации.

"Госпожа Вайдель и ее семья были вывезены из частной квартиры в безопасное место сотрудниками службы безопасности, так как все чаще стали появляться признаки нападения на ее семью, однако по тактическим соображениям полиции мы не можем сообщить никаких дополнительных деталей", - сообщил официальный представитель полиции кантона Швиц, однако предпочел не отвечать на вопрос о том, откуда поступила наводка на попытку покушения, и оставил открытым вопрос о том, продолжаются ли конкретные полицейские мероприятия.

Впрочем, журналисты немецких мейнстримных медиа уже попытались представить дело так, словно никакого покушения на Вайдель не планировалось, а история была придумана AfD для набора предвыборных очков, в то время как политик вместе с семьей отправилась на отдых на Майорку.

Вайдель действительно была на Майорке вместе с семьей, однако полетела она туда, следуя рекомендации полиции, посоветовавшей ей "провести некоторое время вдали от своего дома, который, предположительно, был объектом нападения, не сообщая из соображений безопасности о своем местонахождении".

Примечательно, что в августе в Германии также подвергся нападению депутат городского совета Аугсбурга и кандидат в депутаты баварского ландтага от AfD Андреас Юрка.

В настоящее время полиция проводит обыск в квартирах двух подозреваемых 19-летнего и 21-летнего мужчин по факту нанесения опасных телесных повреждений. На прошлой неделе в их квартирах были проведены обыски и изъяты мобильные телефоны. Также был изъят мобильный телефон одного из соратников Андреаса Юрки.

В середине августа Юрка заявил, что подвергся нападению из-за своей партийной принадлежности, однако у полиции сначала почему-то возникли сомнения в его версии. Столкнувшись с подобным отношением, Юрка вообще отказался от дальнейшего общения с полицией, руководство AfD также предпочло хранить молчание, сославшись на нежелание мешать полицейскому расследованию.

Впрочем, несколько позже представитель полиции Аугсбурга рассказал журналистам, что подозрения Юрки подтвердились. По мнению следствия, имела место физическая ссора, и депутат получил травмы, которые ему нанесли третьи лица.

Интересно, что Юрка заявил, что на него напали граждане ярко выраженной "южной внешности", однако в ответ на медиазапрос полиция сообщила, что подозреваемые являются гражданами Германии, а вопрос об их миграционном бэкграунде к делу отношения не имеет и подобная информация не собирается. Полиция также не сообщила о возможных мотивах подозреваемых.

В полицейском отчете говорится лишь, что к политику и его 32-летней спутнице в Аугсбурге подошли двое неизвестных и один из них резко ударил Юрку по лицу. Политик был ранен, но первоначально отрицал необходимость оказания медицинской помощи.

Сам Юрка сообщил в интервью на YouTube, что на него и его спутницу напали несколько человек и сбили с ног, когда они возвращались домой после вечеринки с барбекю для сотрудников избирательной кампании в Аугсбурге.

Политик получил перелом стопы и в тот же вечер был доставлен в больницу.

Если подобные нападения на представителей "Альтернативы для Германии" будут продолжаться, по мнению экспертов, это лишь укрепит рейтинги главной политической силы, бросающей вызов немецком политическому мейнстриму.

Ведь ничто так хорошо не действует на среднего бюргера, собирающегося отправиться к урнам для голосования, как портрет политика со следами насилия на теле, пострадавшего за интересы своих избирателей.

Источник - REGNUM
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