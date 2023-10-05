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Какую загадку Путин предложил Западу и почему там не могут найти ответ на нее
00:10 07.10.2023

ИноСМИ
Россия

Антон Трофимов

Выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" Запад воспринял в привычном ключе. То есть: Россия - враг, ее лидер - угроза демократии, цель русских - восстановить империю ценой свободы соседей. Почти никто из американских или европейских аналитиков не услышал или не понял самого важного посыла путинской речи, а он прост и понятен. Россия не будет мириться с миропорядком, удобным США и их сателлитам. Ради этого и совершается один из самых глобальных в мировой истории поворотов.

"В своем выступлении на форуме „Валдай" в четверг Владимир Путин заверил, что „миссией его страны" является „строительство нового мира", - отмечает французская Le Figaro, одна из немногих газет, акцентировавших внимание на этом аспекте речи Путина. - Спецоперацию на Украине он предложил рассматривать именно под этим углом, отметая версию о том, что речь идет о территориальном конфликте. „Перед нами стоит задача создания нового мира", - заявил президент России".

Эта задача требует не только политической воли и готовности действовать в условиях противостояния "цивилизованному миру". Решившаяся совершить небывалый рывок Россия нуждается в инструментах обеспечения безопасности - своей и своих граждан. Бросая вызов заскосневшей в своей гегемонией Америке, наша страна не может не предупредить: мы готовы отстаивать свои интересы всеми способами. И у нас есть все необходимое для этого.

Запад же по привычке услышал в выступлении Владимира Путина исключительно угрозы. "Путин заявил, что недавно были завершены испытания крылатой ракеты „Буревестник", но не назвал точной даты", - пишет The Hill. А обозреватели сайта CNN напоминают: "Программа создания „Буревестника" была объявлена Путиным в марте 2018 года в рамках более широкой инициативы по созданию нового поколения межконтинентальных и гиперзвуковых ракет. Среди них были баллистическая ракета „Кинжал" и гиперзвуковой „Авангард"".

Конечно, были! Помнится, тогда иностранные военные эксперты в один голос обсмеяли демонстрационные ролики этого оружия. Дескать, все, на что способна Россия - это рисовать фантастические мультфильмы. Ну откуда, мол, сегодня в государстве, которое мы лишили человеческого потенциала, уникальной системы образования и мощного ВПК, взяться таким разработкам!..

Взялись. И оказалось, что насмешившие западных военных ролики - демонстрация реальных российских возможностей. Довольно скоро и "Авангарды", и "Кинжалы" показали себя в действии. Одни - на испытательных пусках перед тем, как комплекс поставили на боевое дежурство. Другие - во время СВО, когда в наличии неуязвимых для западных систем противовоздушной обороны ракет убедились ВСУ и киевская хунта.

А вместе с ними - и западные кураторы проекта "Украина". "Калибры" и "Авангарды" показали Западу: опасная игра с накачиванием Киева иностранным оружием и обучением ВСУ натовскими инструкторами обречена. Потому что в технологическом и военном плане эти "победители холодной войны" катастрофически отстали от России. Ни стратегия, ни тактика, ни техническое оснащение стран НАТО не то, что не дают им преимущества перед российской армией - они обрекают их на поражение.

Неприятное открытие донельзя удивило Запад. Привыкший, что укрепление национальной армии означает претензии на мировое господство, он тут же принялся обвинять Россию в этом грехе. Именно поэтому западные журналисты с таким недоумением пишут, мол, "в своем ежегодном выступлении в рамках дискуссионного клуба "Валдай", проходящем в Сочи, Путин заявил, что у России, крупнейшей по площади страны мира, нет необходимости отвоевывать территорию у Украины". Они и правда не понимают, что наша страна поставила перед собой совсем другую задачу.

Ближе всех к разгадке придуманной западными странами "русской тайны" подошли авторы The New York Times. Они сконцентрировали внимание на том, что "Путин также обвинил Запад в лицемерии и стремлении наказать все страны, которые не следуют слепо его политике. „Попытки установить монополию обречены на провал", - заявил Путин, который на протяжении многочасового выступления выглядел расслабленным, шутил и общался с аудиторией, задававшей ему вопросы. Прочный мир, по его словам, „установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважают, и что в мире существует равновесие"".

Равновесие, по мнению Запада - это когда он диктует правила игры, а все остальные как дрессированные собачки беспрекословно соблюдают их. Тех, кто не слушается, можно и нужно унижать и наказывать, в том числе и с помощью военной силы. Ни для чего иного, считают западные политики, эта сила сегодня использована быть не может.

Такой подход уже сыграл с НАТО злую шутку, в далеко идущих последствиях которых альянс убеждается на горьком опыте боевых действий на Украине. Американская, а следом за нею и европейские армии решили, что после развала СССР им не придется никогда воевать с равным противником. Следовательно, достаточно подразделений для спецопераций, которые уверенно будут действовать в условиях полного и безусловного превосходства на земле, в воздухе и на море. Это хватит, чтобы принудить к соблюдению установленных Вашингтоном и его вассалами "правил" любую страну в мире.

В подобных рассуждениях допущены две критические ошибки. Первая - в самой идее о том, что установленный западный порядок незыблем. Вторая - в допущении, что ни одна страна никогда не рискнет бросить вызов Америке и ее союзникам.

Нет и еще раз нет.

Для того, чтобы развалить Pax Americana, оказалось достаточно простого желания России жить своим, а не заемным умом. Недавние опросы "Левады"* свидетельствуют, что всего за семь лет число россиян, считающих свою родину великой страной, выросло на треть. А с 2002 года их стало вдвое больше. Это - прямое отражение изменения отношения нашей страны к самой себе. Ее величие сегодня выражается не только в той уникальной истории, которой она обладает, но и в том, какой невероятный поворот она совершила в последние несколько лет.

Именно этот рывок, а вовсе не лучшее оружие и не готовность применить его в случае угрозы национальной безопасности, привлекают на сторону России все больше и больше стран. Пройденный российским государством за последние годы путь выглядит для них куда более логичным и естественным, чем следование какому-то придуманному в Вашингтоне "международному порядку". Бразилия, Китай, ЮАР, Индия и другие члены БРИКС - все они сумели сломать навязанную им Западом тенденцию подчиненного развития и двинуться собственной дорогой.

И добро бы просто двинуться! С этим глобальный Запад пусть со скрежетом зубов, но смирился бы. Непереносимым для него оказалось то, что все эти страны, и в первую очередь Россия, вслух заявили о недопустимости диктата наднациональных интересов, придуманных в чужой столице. Оттого и старается западный истеблишмент представить конфликт на Украине в виде территориального или имперского. Так еще можно объяснить собственным гражданам, почему они должны платить за боевые действия в какой-то неизвестной для них стране. Если же признать, что конфронтация с Россией - следствие слишком старательно навязываемых ей чужих правил, может выйти нехорошо. Потому что в Америке и Европе тоже начнут задаваться опасными вопросами. Дескать, может, и нас вынуждают жить в придуманном мире? Может, все эти зеленые, радужные и прочие цветные повестки - всего лишь способ держать нас в узде? Может, нам тоже пора, как русским, потребовать уважения настоящих прав настоящего человека?..

Пора! Давно пора! Только нужно быть готовым, что Запад будет противостоять таким требованиям с еще большей злобой и ненавистью, чем желанию России идти собственным путем. У нас, по крайней мере, есть чем пригрозить зарвавшемуся "мировому полицейскому". А у них?

Автор: Антон Трофимов

* Организация, выполняющая функции иноагента в России

Источник - ИноСМИ
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