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Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан
00:55 07.10.2023

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в торжественной церемонии, на которой запустят поставки российского газа в эти две страны.

О значении проекта глава российского государства упоминал буквально накануне - после переговоров с Мирзиеевым, который находится в России с официальным визитом. Путин обратил внимание, что никогда ранее из РФ в направлении Центральной Азии газ российского производства не направлялся.

Он также уточнил конкретный маршрут поставок.

"Голубое топливо" из России будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом часть его будет подаваться и в Казахстан.

По словам российского лидера, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.

Анонсировал же начало поставок Путин днем ранее, во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Тогда он отмечал, что полноценные поставки газа в Узбекистан через Казахстан начнутся уже в октябре и постепенно могут наращиваться.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев летом сообщал журналистам, что власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м. По его словам, проект экономически выгоден Астане, поскольку республика получит дополнительные доходы.

В июне этого года "Газпром" и Минэнерго Узбекистана подписали контракт на поставку российского газа и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы страны к его приемке и транспортировке.

Кроме того, "Газпром" и QazaqGaz заключили договор по транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. Объем поставок в рамках двухлетнего контракта "Узгастрейда" и "Газпром экспорта" составит 2,8 млрд куб. м газа в год, или 9 млн куб. м в сутки. Газ будет поставляться по газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр".

Источник - ТАСС
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