В Сирийском Хомсе ударом дрона поражена церемония выпуска курсантов - свыше 100 человек погибли

05:56 07.10.2023

Свыше 100 человек погибли в результате теракта в Сирии

06.10.2023

Свыше 100 человек погибли в результате теракта в Сирии

Накануне боевики с помощью беспилотников атаковали военное училище в Хомсе (Сирия), когда там проходила церемония выпуска курсантов, на которую пришли их семьи. В результате теракта погибли более 100 человек, ранения получили свыше 200, сообщил министр здравоохранения Хасан аль-Габаш.



Среди погибших – мирные жители, в том числе женщины и дети, а также военнослужащие. Есть опасения, что число жертв может возрасти, поскольку многие раненые находились в тяжелом состоянии, передает телеканал Aljazeera.



Предполагается, что целью теракта, скорее всего, был глава оборонного ведомства страны, который покинул учебное заведение за несколько минут до случившегося.



Дамаск обвинил в произошедшем террористические организации, "поддерживаемые известными международными силами".



Власти Сирии объявили трехдневный траур.



Президент РФ Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду телеграмму с соболезнованиями.



"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомсе. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", – говорится в послании.



Глава Минобороны (МО) РФ Сергей Шойгу тоже выразил "самые искренние соболезнования" сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу. Он решительно осудил теракт.



"Разделяем боль и скорбь сирийского народа, тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого жестокого преступления, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в телеграмме Шойгу.



Сегодня стало известно, что армия Сирии нанесла массированные артиллерийские удары по базам боевиков в идлибской зоне – именно оттуда террористы атаковали военное училище в Хомсе.



В последнее время террористы в идлибской зоне активизировались. Минобороны РФ предупредило, что радикалы планируют провокацию и намерены инсценировать применение российскими войсками химического оружия якобы после авиаудара, чтобы дискредитировать наших военных в Сирии.