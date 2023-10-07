Путину стукнул 71 год. Пора на...

07:22 07.10.2023 07.10.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА



Когда 16 августа 1999 года больной Борис Ельцин назначил его премьер-министром и обозначил как своего преемника, вызванный распадом СССР кризис 90-х продолжался. Продолжался спад в экономике, люди месяцами не получали пенсии и зарплаты, страна критически зависела от внешних заимствований и импорта продовольствия.



Страну беззастенчиво грабили жадные и беспринципные олигархи ("Мы рассматривали Россию, как дикое поле охоты", – признавался позднее Михаил Ходорковский), "двери открывались ногами" в самые высокие властные кабинеты, и там преобладали ставленники олигархических кланов.



После проигранной Первой Чеченской войны, на Северном Кавказе образовался бандитско-террористический анклав, главари которого решили воспользоваться удобным моментом слабости России для захвата соседнего Дагестана, а затем и всего Северного Кавказа. Новое поражение на Кавказе могло стать катализатором распада всего Российского государства.



Ликвидация этой угрозы стала первой задачей, решенной новым лидером страны, 7 мая 2000 года вступившим в должность Президента Российской Федерации.



В 2000 г. национальный совет США по разведке составил отчет "Мировые тенденции 2015", в котором предсказал, что "в 2015 году Россия должна переживать небывалую рецессию и потерять вес на мировой арене из-за несоответствия своих амбиций и ресурсов".



"Россия останется внутренне слабой... она не сможет создать коалицию, которая стала бы противовесом американской гегемонии", – утверждалось в отчете. Американцы также предположили, что российские власти не способны будут содержать вооруженные силы и будут уповать только на свой дряхлеющий ядерный потенциал, чтобы "запугивать соседей".



По их мнению, Евразия в целом должна превратиться в "пустой географический термин, оторванный от политической, экономической и культурной жизни". Американские аналитики подчеркивали, что у РФ будет всего лишь две возможности каким-то образом влиять на мир: продавая нефть и газ и пользуясь своим правом вето в Совете Безопасности ООН.



"Кажется, ЦРУ никогда еще не ошибалось настолько сильно, как в случае с Россией, – отмечали западные обозреватели в 2015 г. – Россия при Владимире Путине стала влиятельным игроком на мировой арене, что признается ведущими странами Запада, с которыми РФ теперь ведет диалог на равных. Москве удалось создать целую сеть сторонников, протянувшуюся от Венесуэлы до Сирии. Сила, которой обладает Россия, позволила ей присоединить Крым, важный в стратегическом отношении полуостров, и безболезненно для своей экономики вмешаться в сирийский конфликт".



И все это стало следствием восстановления и роста российской экономики. За время правления Владимира Путина Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира. ВВП вырос с 209 до 2130 млрд. долл. (более чем в 10 раз!), а по паритету покупательной способности – в 3 раза.



Вырос и жизненный уровень россиян. Россия – страна с серьезным уровнем социальной защищенности граждан, внимание уделяется поддержке семей с детьми, стимулированию рождаемости, в экономике депрессия сменяется динамичным развитием, возрождением производства. Конечно, происходит это не так быстро и гладко, как хотелось бы, еще немало коррупции, бюрократии, есть элементы принятия желаемого за действительное, еще полностью не изжит "хвост 90-х", но тенденция очевидна. И хотя по-прежнему в массовой культуре мы пользуемся западными лекалами, многие модернизационные процессы подстегнула специальная военная операция.



Возрожден ВПК, российские предприятия на равных конкурируют с высокотехнологичной продукцией других стран. Россия является безусловным мировым лидером в атомной энергетике и ядерных технологиях. Из страны, в 90-х критически зависящей от импорта продовольствия, Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна.



Благоустраиваются российские города, модернизируется и развивается коммунальная инфраструктура, а Москва признана ООН лучшим для жизни мегаполисом мира по уровню развития инфраструктуры и качества жизни (в глобальном рейтинге мегаполисов Москва на третьем месте, уступая Сингапуру и Торонто). Постепенно проходят времена, когда дороги считались национальной бедой.



Россия продемонстрировала способность красиво реализовать мегапроекты, такие, как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, открытием для зарубежных специалистов стали рекордные сроки, в которые был возведен Крымский мост. Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации госуправления и в первую десятку рейтинга качества и доступности Интернета.



Естественно, это не пришло само по себе, а потребовало от руководства страны и ее лидера труда и упорства. Тяжелых жертв потребовала ликвидация бандитского подполья на Кавказе, сложной и упорной была борьба с олигархическими кланами.



Удалось избавиться от такого рычага влияния, как созданный предшественниками внешний долг, позволявший диктовать стране не только внешнюю, но и внутреннюю политику. Россия накопила валютные резервы (в частности, золотой запас с 2000 по 2023 гг. вырос с 414 до 2340 тонн), позволившие выдержать удар мирового кризиса 2008 года, а затем и пакеты санкций.



Расквитавшись с долгами, избавившись от необходимости новых внешних заимствований, российское руководство получило возможность строить свою политику без учета рекомендаций МВФ и ему подобных контор, которые ориентированы на Запад. И это при том, что сразу после распада СССР Соединенные штаты, официально обозначившие главной целью своей внешней политики недопущение появления нового конкурента США в лице России, резко активизировали "политику сдерживания", а по сути – вреда России. Исподволь поддерживались кавказские сепаратисты, Запад активно "отстаивал" Ходорковского и его "братьев по классу", регулярно устраивались антироссийские провокации, частично взята на содержание российская "либеральная" оппозиция, делаются попытки оседлать и патриотическую часть российского общества, чтобы раскачать ситуацию в стране со стороны "ура-патриотов".



Важным направлением стало препятствование любым формам реинтеграции на постсоветском пространстве (о чем прямо говорила Хиллари Клинтон) с целью окружения России цепочкой максимально враждебных государств, политика которых должна была сводиться к максиме: "сожгу свой дом, чтобы у соседа (России) сарай задымился". Главным козырем в этой американской колоде стала Украина, судьба которой наглядно показывает, куда приводит антироссийский курс.



Безумные надежды, что благополучие страны будет достигнуто, если безоговорочно следовать в русле политики Запада, привели к полному уничтожению отраслей экономики, особенно высокотехнологичных (Западу конкуренты не нужны), развалу социальной сферы, деградации инфраструктуры, провальной демографии. В конечном итоге украинцы стали "боевыми холопами" Запада, а тех, кто этого не хочет, как бродячих собак отлавливают на улицах и отправляют на живодерню. Американские политики словно настоящие нацисты хвастаются, что воюют с Россией "украинцами", не теряя ни одной драгоценной американской жизни. Но такая подлая стратегия успеха не принесет, потому что наш народ мудрее любого теневого правительства и глубинного государства и знает, что "не в силе Бог, а в правде".



Россия выстоит и победит, и в этом противостоянии, продолжит свое движение по пути прогресса и процветания, а вместе с ней и ее новые регионы, освобожденные от гнета лживых идеологий.



В речи Владимира Владимировича Путина по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне есть важные строки, касающиеся и нацизма, и тимократии: "Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна... Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным".



Двадцать лет назад Россия только выходила на новый этап своего развития, преодолев период восстановления после распада СССР, напомнил глава государства в ходе XX пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Готовность России к конструктивному взаимодействию была воспринята коллективным Западом за готовность руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими. Неоднократные предупреждения о том, что такой подход ведет к нарастанию угрозы военного конфликта, оставались без внимания, самонадеянность Запада зашкаливала:



"США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, в самоуверенности".



Сегодня Запад пытается навязать миру искусственные геополитические конструкции, создаются закрытые блоковые форматы, что хорошо видно на примере Европы с перманентным расширением НАТО, а также – в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии. Между тем, блоковый подход – это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, это отъем части суверенитета, а затем навязывание решений в сфере экономики, как это сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Все это камуфлируется некими "правилами" и неким "порядком", но что это такое – не понятно, как не понятно и то, кто им дал право устанавливать свои правила и порядки.



Принятой в текущем году Концепцией внешней политики России наша страна характеризуется как самобытное государство-цивилизация, основными качествами которой являются многообразие и самодостаточность. Сегодняшняя непростая задача – сохранить прочное единство государства, которому на протяжении веков выпадали тяжелые испытания. Однако наш народ всегда преодолевал любые испытания, хотя порою и очень дорогой ценой, при этом Россия всегда извлекала уроки, и этот полученный опыт бесценен.



Сегодня нам необходимо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть, подчеркнул президент.



"Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей.



Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, должно быть запрещено.



Третье. Никто не имеет права управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений.



Четвертое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от больших государств до малых стран.



Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было в прошлом.



Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Больше никто не готов ставить свои интересы в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных",



– перечислил он принципы, которых придерживается Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей. Будучи одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, вместе с тем Россия готова и к жесткому противодействию любому потенциальному или реальному агрессору. Источник - fondsk.ru

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