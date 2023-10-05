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Дружбаны. Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
07:25 07.10.2023

Владимир Путин сообщил, что 7 октября 2023 года вместе с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Путин отметил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана, пишет "РИА Новости".

"Завтра (7 октября) мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан".

29 ноября 2022 года стало известно, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

После в Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном.

30 ноября в кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра иностранных дел Роман Василенко прокомментировал вопрос, позволит ли "тройственный газовый союз" обходить России санкции за счет Казахстана и Узбекистана.

12 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства заявил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался.

21 декабря замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в кулуарах Мажилиса Парламента РК заявил, что от России поступило предложение о создании газового союза. Он уточнил, что пока Россия озвучила лишь предложение, детали по этому вопросу не обсуждались.

22 декабря Алмас Айдаров рекомендовал не политизировать предложение российской стороны создать с Казахстаном газовый союз. При этом он уточнил, что официального предложения от России пока не поступало.

Жанель Абдрахманова

Источник - Zakon.kz
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