Трудовые мигранты из Узбекистана получат российские соцгарантии. Мирзиеев продавил Путина

07:38 07.10.2023

Мирзиеев: Россия и Узбекистан договорились ускорить подготовку соглашения о соцгарантиях для трудовых мигрантов



Tекст: Валентина Григоренко



Россия и Узбекистан намерены ускорить подготовку соглашения о социальных гарантиях для узбекистанских трудовых мигрантов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по итогам российско-узбекистанских переговоров.

Как указал Мирзиеев, на переговорах отдельно остановились на вопросах усиления соцгарантий для граждан Узбекистана, которые работают в России. По его словам, Россия и Узбекистан договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения, передает ТАСС.



По данным узбекских властей, число граждан республики, на постоянной основе работающих за рубежом, превышает 2 млн человек, при этом более 60% из них - в России. По данным ЦБ Узбекистана, в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину около 20 млрд долларов, более 80% переводов поступили из России.



Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что между Москвой и Ташкентом в целом нет нерешенных вопросов.