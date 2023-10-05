Израиль обстрелян десятками ракет со стороны сектора Газа

07:49 07.10.2023

Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов.



Обстрел начался неожиданно как для армии, так и для службы тыла. Как правило, в Израиле понимают, что ситуация напряженная и могут начаться обстрелы. Служба тыла в срочном порядке распорядилась открыть бомбоубежища на юге. Есть данные о двух пострадавших. Обстрелы продолжаются больше часа.



По данным армии обороны Израиля, несколько террористов проникли на территорию страны из сектора Газа. Жителей просят оставаться в своих домах. Премьер Биньямин Нетаньяху осведомлен о происходящем и в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии



В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора, а накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.



Марианна Беленькая



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На фоне обстрелов из Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 октября, объявляет состояние "готовности к войне". Об этом сообщается на сайте израильского оборонного ведомства.



"За последний час начался массированный ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа, террористы проникли на территорию Израиля в ряде различных мест", - говорится в сообщении.



В настоящее время начальник штаба оценивает ситуацию и утверждает планы продолжения деятельности ЦАХАЛа.



Отмечается также, что в ответ на обстрелы ЦАХАЛ "атакует объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа", в Иерусалиме и районе Шефалы работает воздушная тревога.



"ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, террористическая организация Хамас заплатит очень высокую цену", - отмечается на сайте.