От лозы до пиалы. История виноделия в Туркестане. Ч.5

14:27 07.10.2023 От лозы до пиалы. Часть пятая

Революция, кооперация и национализация

АЛЕКСАНДР ГАЛАК



Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.



После паузы, длившейся с 1914 по 1918 годы и оказавшейся нелегким временем для всех виноделов-промышленников Туркестанского края, ситуация осложнилась еще больше и стала угрожающей. Теперь наступили времена всеобщей разрухи и голода.



Ветер революции



В период Первой мировой войны (1914-1918) в Туркестане, как и по всей России, начала распространяться кооперация. Тогда ощущался недостаток во многих предметах и продуктах первой необходимости - и Самаркандская область покрылась целой сетью потребительских обществ. После революции 1917 года в Туркестанской автономии был организован Союз кооперативов уезда под названием "Трудовая группа виноделов". Им выделили одно из заброшенных предприятий, которое к тому времени не работало в течение шести лет. Кооператоры во главе со старым виноделом и винокуром Наумом Борисовичем Дризиным на свои средства восстановили производство и сумели наладить работу.



В течение недолгого времени Туркестанская автономия сохраняла за частными собственниками их имущество и предприятия, пока к власти не пришли большевики. Приказом от 17 февраля 1918 года Самаркандская городская дума была распущена. Дальнейшее ведение всех дел перешло в руки самаркандского Совета рабочих и солдатских депутатов. Руководил регионом председатель Совета народных комиссаров Федор Колесов, значительную роль играли его соратники Константин Успенский и Павел Полторацкий.



Представители новой власти начали с того, что обложили местных богачей контрибуцией. По сути, предприниматели оказались единственными людьми, имеющими в своих руках наличные средства, и по этой причине им вменяли в обязанность выделять деньги на содержание деятельности управленческого аппарата.



Промышленников называли эксплуататорами народа и требовали за это расплачиваться.



Пока существовал запрет на продажу спиртных напитков, в Туркестане широко распространилось тайное самогоноварение - подпольное изготовление домашнего вина и продажа спиртного суррогата по повышенным спекулятивным ценам. Все попытки властей бороться с этим вредным явлением, например, воззвания, штрафы и запреты, не давали результатов. Газетные публикации пестрели заметками о том, что в том или ином месте были обнаружены случаи по выделке самогонки. В заметке "Спиртогонная промышленность", опубликованной в январском выпуске газеты "Новый Туркестан" за 1918 год, писали: "Выделка т.н. самогонки, кишмишевки и пр. принимает все большие размеры. Чуть ли не на каждом углу продается это зелье по 15-20 рублей за бутылку. Теперь кустарный способ выделки самогонки уже не удовлетворяет растущим на нее потребностям. ''Фабриканты'' соединяются в артели и образуют на паях маленькие заводы. Скоро образуется настоящая промышленность. Меры против самогонщиков - 100-рублевый штраф или месяц ареста - мало удерживают их от своего выгодного ремесла".



"Новая метла"



После захвата власти перед большевиками встал вопрос огромной важности: необходимо было создать учреждение, которое ведало бы всем хозяйством, доставшимся государству от частных владельцев предприятий. С этой целью в 1918 году был организован Совет народного хозяйства (Совнархоз), объединивший в себе всю промышленность Самаркандской области. Винодельческую отрасль объявили монополизированной, теперь право на производство спиртных напитков и их распространение имела только сама Туркестанская Республика.



На заседании Самаркандского Совета крестьянских, мусульманских и дехканских депутатов, прошедшем 16 июня 1918 года под председательством комиссара Андрея Фролова, третьим пунктом был поднят вопрос о продаже спиртных напитков. С помощью привлеченных виноделов был разработан проект о продаже вина, коньяка и спирта по специальным карточкам и с определенными нормами.



Приближался очередной винодельческий сезон. Новые власти решили зарегистрировать все предприятия отрасли. Заключив с ними договор, выдавали разрешения на производство вина и других спиртных напитков. В сентябре установили порядок выдачи специальных документов. К тому времени вышел приказ о продаже алкоголя, и многие заводы в Самарканде, которые к этому времени не работали, возобновили деятельность, получив от властей разрешения. Всего по области было зарегистрировано и взято на учет Совнархоза 42 предприятия. С началом сезона они энергично взялись за работу, раздавая владельцам садов денежные задатки в счет будущих поставок винограда.



Правда, объемы производства снизились - в 1918 году было изготовлено всего 204 973,4 ведра вина.



Комиссар продовольствия Туркестанской Республики предложил поднять винодельную промышленность на должную высоту. К тому времени, согласно докладу уполномоченного по заготовке сушенных фруктов, вина и уксуса, на территории края сохранился только один винодельческий район - Самаркандский. За последние годы площади, занятые под виноградники, сократились почти наполовину. Комиссариат продовольствия хотел получить 100 тысяч ведер вина - путем создания единой организации самаркандских отраслевых кооперативов, объединив их с местной школой виноделия.



Многие крупные, еще сохранившиеся в Самарканде самостоятельные винодельческие хозяйства - Шустова, Агриева, Озерова, Абрамова и Гладышева, - опасаясь, что у них могут отобрать заводы, выжидали и медлили приступать к выделке вина, хотя имели для этого все условия, включая оснащение современным и качественным оборудованием.



Было ваше - стало государственным



Сразу же после окончания винодельческого сезона 25 ноября 1918 года Самаркандский областной Совет народного хозяйства национализировал все предприятия отрасли.



На заседании Совнархоза объявили о создании специальной комиссии по выработке проекта национализации всех винных заводов, имевшихся в Самарканде. Чтобы хозяева предприятий не успели распорядиться своим добром, власти предприняли меры. Еще до окончания выработки упомянутого проекта был издан указ о доставке всего запаса вина для складирования в одно место, взятии продукции на учет и обеспечении ее охраной.



"ПРИКАЗ

Областного Совета Народного Хозяйства Самаркандской Области

Отдел Винодельческой Промышленности

№ 216, 30 апреля 1919 года.



Согласно протокола заседания Самаркандского Облисполкома от 18 ноября 1918 года № 135 – 9, как зарегистрированные винодельческие заводы, расположенные в гор. Самарканде и его уезде и в Самаркандской области, поименованные и прилагаемые в сем списке, так и не зарегистрированные по каким либо причинам, со всем движимым и недвижимым имуществом, живым и мертвым инвентарем, материалами, припасами, готовыми и полуготовыми фабрикатами и всеми ценностями, принадлежащими заведениям, национализируются и объявляются достоянием Российской Социалистической Советской Федеративной Республики и переходят в ведение Областного Совета Народного Хозяйства Отдела Винодельческой Промышленности.

Все сделки, обязательства и пр., совершенные заводами до национализации, считаются аннулированными и для Совнархоза не обязательными.

Вся ответственность за целость и сохранность этих предприятий возлагается на бывших владельцев и заводские комитеты оных.

Всем рабочим и служащим предлагается впредь до особых распоряжений оставаться на своих местах при исполнении своих прямых служебных обязанностей.

Справка: выписка из протокола заседания Совета от 25 ноября 1918 года. № 135-9.

По списку 46 винных предприятий.



Председатель Областного Исполнительного Комитета - Смирнов.

Председатель Областного Совета Народного Хозяйства - Константинопольский.

Член Коллегии - Мкртичев.

Управляющий делами - Н.Сергеев.

Секретарь - Варапицкий".



Не теряя времени, Винный отдел Совнархоза приступил к реализации своих планов. Для усиления контроля было принято решение объединить все отраслевые хозяйства и сосредоточить их деятельность на нескольких самых крупных винодельческих предприятиях. В общей сложности к 1918 году в городе и области насчитывалось 52 винных хозяйства и семь винокуренных заводов. По намеченному плану, задачей номер один являлась концентрация всего запаса вина, свезенного из 50 различных мест, в десяти точках. Второй задачей было определить состав управления и количество штатных работников.



Предполагаемое к выпуску количество вина зависело от имеющейся в наличии тары - бочек. Все европейские сорта вин решили отдать на переработку в самые подходящие помещения и лучшим образом оборудованные подвалы трех хозяйств: Филатова, Гладышева и Озерова. Остальной объем продукции изготавливался на приемо-сдаточных пунктах окрестных мест, к слову, тоже хорошо оборудованных.



Из семи винокуренных заводов, оказавшихся в руках новой власти, только два отвечали высоким техническим стандартам и были способны выпускать спирт исключительно первого сорта, не требуя повторной перегонки. Речь идет о бывших предприятиях П.Абрамова с братьями, расположенных в старом городе, и Р.Абрамова - в Тайляке (также известен как Тайлак - ныне поселок городского типа в Самаркандской области). Винокуренные заводы товариществ Филатова, Агриева и других отличались тем, что выделывали спирт, способный дать в итоге хороший коньячный материал.



Продолжение следует.



Александр Галак Источник - fergana

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