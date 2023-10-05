Путин, Токаев и Мирзиеев дают старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан (видео)

15:05 07.10.2023

Путин, Токаев и Мирзиеев участвуют в церемонии старта поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан



Договоренность о реализации этого проекта была достигнута несколько месяцев назад.



В Узбекистан российский газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан.







