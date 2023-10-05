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Что известно о боях между Израилем и ХАМАС, - ТАСС
15:17 07.10.2023

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучали с полседьмого утра во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа.

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.

Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи".

ТАСС собрал главное о ситуации.

С чего все началось

Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило около 06:30 (время совпадает с московским), тогда сообщалось о срабатывании сирен в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. С этого момента сигналы тревоги непрерывно звучат в нескольких районах.

Группы палестинских боевиков уже выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.

Вместе с тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля.

Жителям южных и центральных Израиля страны было рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур.

Власти Тель-Авива отменили в городе проведение всех общественных мероприятий и закрыли городские пляжи.

Погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 20 израильтян погибли, пострадали 545 человек, приводит данные израильской службы скорой помощи радиостанция Kan.

Сообщения о россиянах среди пострадавших отсутствуют, российские дипломаты пристально следят за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.

По данным телеканала Al-Hadath, в результате атак израильских сил по сектору Газа погибли не менее 30 палестинцев, десятки получили тяжелые ранения.

Во всех госпиталях Западного берега Иордана объявили чрезвычайное положение.

Состояние готовности к войне

Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.

В свою очередь израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". В настоящее время начальник генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.

Галант дал указание провести набор резервистов в армию.

Введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.

Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит победу.

Удары по сектору Газа

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа. Военная операция получила название "Железные мечи".

Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате этих ударов.

Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. В частности, как сообщается, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа.

В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев.

В Израиле сообщили о нанесении ударов по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Международная реакция

ЕС осудил нападения ХАМАС.

В МИД России призвали Палестину и Израиль прекратить огонь.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".

Консультации кабминов Чехии и Израиля, которые должны были пройти в формате совместного заседания правительств обеих стран в понедельник, 9 октября, в Праге, отменены.

Венгрия расценила ракетный обстрел Израиля как террористическое нападение.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ответ на действия ХАМАС будет и военным, и политическим.

Минск призвал стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации.

Египет заявил о контактах с Израилем и палестинцами для снижения напряженности.

Сунак отметил право Израиля на самооборону после обстрела ХАМАС.

Макрон осудил нападение палестинских боевиков на Израиль.

Спикер парламента Грузии заявил, что народ страны поддерживает братский Израиль.

Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной.

В Иране поддержали атаки палестинцев по Израилю.

Саудовская Аравия призывала остановить эскалацию палестино-израильского конфликта.

Источник - ТАСС
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