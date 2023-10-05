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|Иран поддержал удары ХАМАС по Израилю
16:31 07.10.2023
Иранское агентство Tasnim передало сообщение, что депутаты Исламского консультационного совета (однопалатный парламент) Исламской Республики Иран в начале вечернего заседания заявили о своей поддержки операции групп палестинского сопротивления против Израиля.
Ранее сообщалось, что утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке с территории сектора Газа. При этом боевики ХАМАС вторглись в приграничные поселения Израиля, атаковали различные объекты, в том числе военные, взяли в плен десятки поселенцев и израильских военных.
По последним данным погибли уже порядка 40 израильтян и 800 пострадали.
Армия обороны Израиля начала операцию в секторе Газа, авиация наносит удары по различным целям.
Остап Жуков