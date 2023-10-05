Иран поддержал удары ХАМАС по Израилю

16:31 07.10.2023

Иранское агентство Tasnim передало сообщение, что депутаты Исламского консультационного совета (однопалатный парламент) Исламской Республики Иран в начале вечернего заседания заявили о своей поддержки операции групп палестинского сопротивления против Израиля.



Ранее сообщалось, что утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке с территории сектора Газа. При этом боевики ХАМАС вторглись в приграничные поселения Израиля, атаковали различные объекты, в том числе военные, взяли в плен десятки поселенцев и израильских военных.



По последним данным погибли уже порядка 40 израильтян и 800 пострадали.



Армия обороны Израиля начала операцию в секторе Газа, авиация наносит удары по различным целям.



Остап Жуков