В нападении палестинцев на Израиль увидели повторение легендарной "войны Судного дня" (хроника от МК)

16:42 07.10.2023 В Израиле война: боевики проникли на парапланах, выпущены тысячи ракет

ХАМАС устроил внезапное нападение на еврейское государство



Андрей Яшлавский, 07.10.23 09:21



На Святой земле опять запахло большой войной. Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, начало внезапную атаку на Израиль, а палестинские боевики проникли в южную часть еврейского государства.



Высокопоставленный командир ХАМАС сообщил, что из Газы было выпущено 5000 ракет, в то время как по всему Израилю звучат сирены.



ХАМАС, группировка, управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.



Как передает Reuters, палестинские боевики проникли в районы на юге Израиля, а в субботу из сектора Газа были произведены ракетные обстрелы в результате внезапного нападения, о котором заявило исламистское движение ХАМАС.



Мохаммад Дейф, высокопоставленный военный командир ХАМАСа, объявил о начале операции в эфире хамаовских средств массовой информации, призвав палестинцев повсюду сражаться.



"Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле", - сказал он, добавив, что было запущено 5000 ракет.



По данным экстренных служб, одна израильская женщина была убита, поскольку бригады скорой помощи были развернуты в районах вокруг сектора Газа, а сирены звучали по всему Израилю, включая Иерусалим.



Израильские СМИ сообщили, что вооруженные люди открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге Израиля, а на кадрах, циркулирующих в социальных сетях, судя по всему, видны столкновения на улицах города.



Боевики проникли в южную часть кибуца Беери в Израиле, сообщил репортер 12-го канала, заявив, что жители призывали израильские силы обороны (ЦАХАЛ) поспешить в этот район. Коммерческий канал также сообщил, что напавшие захватили заложников в Нетив-Хаасаре, также на юге Израиля, к северо-западу от пустыни Негев.



На фотографиях в социальных сетях видны горящие автомобили и поврежденные некоторые здания.



На кадрах с мобильных телефонов также видно, как боевики ХАМАС пытаются добраться до Израиля по морю на небольших лодках, и, что весьма необычно, несколько палестинских боевиков, по-видимому, пересекли границу на парапланах, добравшись до города Сдерот, где были слышны перестрелки.



На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как они въезжают в город на пикапах и мотоциклах.



По всему южному и центральному Израилю зазвучали сирены воздушной тревоги, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив прогремели взрывы.



Израильское спасательное агентство "Маген Давид Адом" сообщило, что 70-летняя женщина была тяжело ранена, когда ракета попала в здание на юге Израиля.



В другом месте 20-летний мужчина был ранен осколками ракеты средней тяжести, говорится в сообщении.



"Несколько террористов проникли на израильскую территорию из сектора Газа", - говорится в заявлении военных. При этом добавлено, что жителям района, прилегающего к сектору Газа, было приказано оставаться в своих домах.



"Израильские силы обороны будут защищать израильских гражданских лиц, а террористическая организация ХАМАС заплатит высокую цену за свои действия", - говорится в заявлении.



Израильское командование также заявило, что наносит свои собственные удары по сектору Газа.



Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС "столкнется с последствиями и ответственностью" за свое нападение.



"За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа, и террористы проникли на израильскую территорию в ряде различных мест.



Гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, - внутри убежищ.



Начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.



Террористическая организация ХАМАС является суверенной в секторе Газа и несет ответственность за это нападение. Она столкнется с последствиями и ответственностью за эти события".



В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он встретится с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы, сообщает Reuters.



Армия обороны Израиля объявила о мобилизации солдат в связи с объявлением "состояния боевой готовности". Также призываются резервисты.



В Газе был слышен грохот запусков, и жители сообщили о вооруженных столкновениях вдоль разделительного забора с Израилем, недалеко от южного города Хан-Юнис, и заявили, что видели значительное передвижение вооруженных боевиков.



Израильская служба скорой помощи сообщила, что бригады были направлены в районы на юге Израиля недалеко от Газы.



Как напоминает Си-эн-эн, Газа - одно из самых густонаселенных мест в мире, изолированный прибрежный анклав с населением почти в 2 миллиона человек, расположенный на площади в 140 квадратных миль. Управляемая исламским движением сопротивления ХАМАС территория в значительной степени отрезана от остального мира израильской сухопутной, воздушной и морской блокадой Газы, введенной в 2007 году. Египет контролирует южный пограничный пункт Газы Рафах.



Израиль ввел жесткие ограничения на свободу передвижения гражданского населения и контролирует ввоз товаров первой необходимости в узкую прибрежную полосу.



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В нападении палестинцев на Израиль увидели повторение легендарной "войны Судного дня"

Президент страны высказался про "очень трудный момент"

Андрей Яшлавский, 07.10.23 11:36



В ответ на нападения палестинской группировки ХАМАС, которые, по-видимому, застали Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) врасплох, Израиль объявил состояние войны. Между тем аналитики пытаются понять, как стала возможным внезапная атака боевиков.



"Несколько террористов проникли на израильскую территорию из сектора Газа, - говорится в заявлении военных. – Силы обороны Израиля будут защищать израильских гражданских лиц, а террористическая организация ХАМАС заплатит высокую цену за свои действия".



Израильский министр обороны Йоав Галлант объявил, что группировка боевиков ХАМАС начала войну против Израиля, и пообещал, что "Израиль победит", сообщает Associated Press.



После заседания кабинета безопасности в штаб-квартире израильских вооруженных сил в Тель-Авиве министр Галлант предупредил, что ХАМАС "совершил серьезную ошибку", запустив ракеты по южным и центральным районам Израиля.



Боевики ХАМАС пересекли пограничные ограждения в нескольких местах и проникли в израильские общины в ходе одной из самых серьезных эскалаций за последние годы между Израилем и группировкой боевиков, которая правит Газой.



"Государство Израиль выиграет эту войну", - пообещал Галлант.



Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что Израиль "переживает очень трудный момент", но он сумеет "победить всех тех, кто желает нам зла". В заявлении в соцсети X, ранее известной как Twitter, он написал: "Государство Израиль переживает очень трудный момент. Я хочу пожелать силы командирам и солдатам ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), а также всем силам безопасности и спасательным службам. Я посылаю свою поддержку и силу всем жителям Израиля, которые подвергаются нападениям". Глава государства призвал всех следовать инструкциям командования тыла и проявить взаимную ответственность и решимость.



"Мы сможем победить всех тех, кто желает нам зла", - сказал президент Герцог.



По данным двух больниц, по меньшей мере 100 человек получили ранения по всему Израилю в результате субботних нападений боевиков из Газы. Как минимум 80 человек с травмами различной степени тяжести были переведены в медицинский центр "Сорока", крупный медицинский центр в южном израильском городе Беэр-Шева, говорится в заявлении больницы.



Медицинский центр Каплана в Реховоте, городе в центральной части Израиля, сообщил, что в субботу он лечит по меньшей мере 21 человека, получившего ранения, в том числе двоих в тяжелом состоянии, четверых в состоянии средней тяжести и 15 с легкими травмами. Некоторые из раненых получили огнестрельные ранения. Другие были ранены осколками, сообщили в медицинском центре Каплана.



Израильские СМИ и эксперты пытаются по горячим следам осмыслить новую эскалацию конфликта.



"Это беспрецедентное нападение ХАМАС и других террористов в Газе, подобного которому не было с тех пор, как группировка пришла к власти в секторе, – пишет в своем аналитическом материале издание "Джерузалем Пост". – Это объясняется тем, что оно сочетает в себе ракетный обстрел и нападения вдоль границы с Газой".



Атака началась после шести утра с ракетного обстрела. Армия обороны Израиля заявила, что "террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа, и террористы проникли на израильскую территорию в ряде различных мест".



Представители ЦАХАЛ также заявили, что "гражданские лица в южных и центральных районах должны оставаться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, - внутри убежищ. Начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности ЦАХАЛа".



Израиль заявил, что "террористическая организация ХАМАС является правящей в секторе Газа и несет ответственность за это нападение. Она столкнется с последствиями и ответственностью за эти события".



Министр обороны утвердил призыв солдат запаса в соответствии с требованиями ЦАХАЛа.



"Как мы до этого дошли? – задается вопросом автор публикации в "Джерузалем Пост". – В прошлом конфликты с Газой часто проходили через несколько этапов с медленным нарастанием напряженности. Например, еще в 2008 году, перед операцией "Литой свинец", участились ракетные обстрелы из Газы.



Во многих операциях именно Израиль диктовал темп конфликта, нанося удары по Газе в 2012 или 2019 годах в ходе операций "Облачный столп" и "Черный пояс". В 2014 году конфликт также начался с напряженности на Западном берегу после похищения и убийства трех израильтян. Десятидневный конфликт в 2021 году также начался с напряженности в Иерусалиме.



Нападения, совершенные сегодня утром, оказались беспрецедентными по своим масштабам. ХАМАС и раньше предпринимал попытки проникновения, но пограничная стена с Газой и служба безопасности в целом предотвращали эти попытки.



ХАМАС также пытался использовать участников беспорядков в качестве прикрытия для угроз. Однако, несмотря на то, что ХАМАС спровоцировал несколько беспорядков за последний месяц, не было никаких свидетельств того, что это был медленный шаг к более широкой войне".



Далее в своем анализе автор публикации в "Джерузалем Пост" отмечает, что в целом поддерживаемые Ираном группировки, включая "Хезболлу", в последние дни были относительно спокойны в своих угрозах и активности: "Это было затишье перед бурей. Сегодня разразилась буря. Хотя еще неизвестно, как будет развиваться это нападение и каков будет общий ответ Израиля, очевидно, что ХАМАС и террористические группировки в Газе стремились диктовать темп конфликта, пытаясь вырвать это решение у Израиля. В некотором смысле это можно рассматривать как попытку террористов повторить войну Судного дня, которая включала в себя внезапное нападение на Израиль пятьдесят лет назад. В отличие от 1973 года в нынешнем теракте у террористов нет боевых самолетов или обычных вооруженных сил, и Израиль находится в гораздо более выгодном положении".



Напомним, что арабо-израильская война 1973 года (известная как "война Судного дня") началась вследствие желания Египта и Сирии вернуть территории, потерянные во время Шестидневной войны 1967 года. Конфликт начался 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции (Египет, Сирия, Ирак, а также контингенты из других стран) на израильские позиции в Судный день. Египетские и сирийские войска пересекли линию прекращения огня, попытавшись отбить у израильтян Синайский полуостров и Голанские высоты.Египетские силы успешно пересекли Суэцкий канал и продвинулись на Синайский полуостров. Через три дня Израиль остановил египетское наступление, что привело к затишью в военных действиях. Сирийские войска на Голанских высотах первоначально достигли угрожающих успехов на территории, удерживаемой Израилем. Но в течение трех дней израильские силы отбросили сирийцев к довоенным линиям прекращения огня. После этого Армия обороны Израиля начала четырехдневное контрнаступление в глубине Сирии. Затем израильтяне контратаковали позиции египетской армии, пересекли Суэцкий канал, а войдя в Египет, начали медленно продвигаться к городу Суэц. В конце концов 25 октября было достигнуто прекращение огня.



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"Хамасовцы никогда так нагло еще не действовали": ракетная атака застала Израиль врасплох

Счет погибших в новой войне на Ближнем Востоке пошел на десятки

Андрей Яшлавский, 07.10.23 15:39



"Мы находимся в состоянии войны", – заявил премьер-министр Израиля, после того, как по меньшей мере 22 человека погибли в результате внезапного нападения палестинского движения ХАМАС - боевики на парапланах пересекли границу сектора Газа с еврейским государством.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны, и мы победим". Израиль мстит на внезапное и крупнейшее за последние годы нападение ХАМАС нанесением ударов по целям в Газе, сообщает Sky News.



По меньшей мере 22 человека были убиты и еще сотни ранены после того, как тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа в результате внезапного нападения группировки боевиков ХАМАС.



В субботу утром можно было видеть большие столбы черного дыма, поднимающиеся над рядом израильских городов.



"Вот такой шаббат выдался сегодня, – комментирует "МК" по телефону из Израиля журналист Александр Розензафт, находящийся в Беер-Шеве. – С 6:30 утра где-то началась вся эта история. Все это было совершенно необычным, сначала подумали, что это ошибка, что случайно сработала система. Но потом начала работать ПВО – и стало ясно, что не ошибка.



В нашем доме есть бомбоубежище, общее для всего подъезда, находится в подвале. Но большинство жильцов предпочитают укрываться во время тревоги на лестничных клетках – многие не хотят спускаться, тем более, что лестничные клетки считаются защищенными помещениями. Только люди, проживающие на самых этажах, должны обязательно спускаться в убежище. Семьи с маленькими детьми тоже спускаются – там спокойнее.



Сегодня практически без перерывов звучала тревога. Я думаю, со времен Ливанской войны такой активности не было. По интенсивности ничего похожего даже не упомню. Сирены гудят постоянно. "Железный купол" работал, сегодня было слышно много взрывов".



По словам нашего израильского собеседника, информации пока не хватает: "Цельной картины нет".



"Но первое, что мне пришло в голову, – говорит Александр, – происходящее очень похоже на те операции, которые украинские боевики проводят против приграничных районов России. ХАМАС получил пример действий по образцу украинцев. Хамасовцы никогда так нагло еще не действовали, чтобы заходить в населенные пункты, нападать на воинские части. Такое ощущение, что они насмотрелись и переняли опыт бандеровских бандитов. Похоже, что террористические вылазки ВСУ, скажем, в Белгородской области, аукнулись здесь, в Израиле".



По мнению нашего собеседника, нападение ХАМАС, скорее всего, специально готовилось, устраивались провокации. В конце сентября на границе чуть ли не каждый устраивались попытки атак, прорыва, но реально границу боевики не переходили. В результате у силовиков "замылились" глаза.



Между тем министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС "развязал войну", и израильские войска "сражаются с врагом в каждом месте".



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявив, что страна находится в состоянии войны, пообещал: "Наш враг заплатит цену, о которой он никогда не знал".



В ответ на вторжение израильские военно-воздушные силы подтвердили, что десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных объектов ХАМАС и оперативных командных центров в секторе Газа.



Со своей стороны президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищать себя от "террора поселенцев и оккупации войсками".



По данным министерства здравоохранения Израиля, 545 израильтян были ранены. Это, в сочетании с числом погибших на данный момент, делает это нападение самым смертоносным на израильской территории за последние годы.



На снимках в социальных сетях были видны горящие автомобили и поврежденные здания. На видеозаписях с телефона также видно, как боевики ХАМАС пытаются добраться до Израиля на небольших лодках, и, что весьма необычно, несколько боевиков, по-видимому, пересекли границу на парапланах, достигнув города Сдерот, где были слышны перестрелки.



По всему южному и центральному Израилю зазвучали сирены воздушной тревоги, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив прогремели взрывы.



Спасательное агентство сообщило, что 70-летняя женщина была тяжело ранена, когда ракета попала в здание на юге Израиля.



Армия обороны Израиля предупредила, что "террористическая группировка ХАМАС заплатит очень высокую цену", заявив, что она начинает "крупномасштабную операцию" под названием "Железные мечи" в ответ на комбинированную ракетную атаку и атаку пехоты.



Израильские военные заявили, что "несколько террористов проникли на израильскую территорию", а жителям вдоль границы было приказано оставаться дома.



"Военные объявляют состояние боевой готовности", - говорится в заявлении.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС "совершил этим утром серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль".



Он добавил: "Войска ЦАХАЛа сражаются с врагом в каждом месте. Я призываю всех граждан Израиля следовать инструкциям по безопасности. Государство Израиль выиграет эту войну".



В нескольких сообщениях высказывалось предположение, что ХАМАС похищал солдат ЦАХАЛа, а в социальных сетях распространялись видеоролики, на которых, по-видимому, видно, как пленных военнослужащих провозят на грузовиках. Представитель ЦАХАЛа отказался комментировать эти заявления, когда его спросили о них.



Как известно, премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание своего кабинета безопасности.



Военный представитель Израиля заявил, что ХАМАС выпустил 2500 ракет в ходе субботнего нападения, в то время как военный командир группировки Мохаммад Дейф заявил, что было запущено 5000 ракет.



"Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле", - сказал Мохаммед Дейф по радио ХАМАС. По его словам, нападение стало началом "операции "Штурм Аль-Аксы"" и является ответом на насилие Израиля на Западном берегу, в секторе Газа и вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.



"Сегодня народ восстанавливает свою революцию, - сказал лидер хамасовских боевиков в записанном сообщении. – Мы должны поджечь землю под ногами оккупантов".



Нападения произошли после нескольких недель повышенной напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и ожесточенных боев на оккупированном Израилем Западном берегу, отмечает Sky News. Источник - МК

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