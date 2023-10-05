"Это чудовищный провал!" - ХАМАС застал врасплох спецслужбы Израиля

18:19 07.10.2023

The Guardian

Великобритания



Неожиданное нападение ХАМАС навсегда войдет в историю как провал израильской разведки



Высокотехнологичная система слежки за палестинцами делает прорыв боевиков ХАМАС на улицы израильских городов совершенно немыслимым событием, пишет Guardian. Израильтяне напуганы случившимся. Палестинцы с не меньшим ужасом ждут, что будет дальше.



Питер Бомон



Внезапное нападение ХАМАС на Израиль в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки.



Всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля, чего военные страны совершенно не ожидали.



Продвигаясь вперед сразу в нескольких местах, боевики похищали и убивали израильтян в южных приграничных районах, снимая свои нападения на видео. Тележурналист из сектора Газа записал репортаж со стендапом прямо с места событий, находясь на израильской территории, что ранее было бы совершенно немыслимо.



Хотя картины тысяч ракет, пронзающих небо, уже успели стать привычными за годы конфликта с периодическими обострениями боевых действий вокруг сектора Газа, кадры того, как штурмовые группы ХАМАС перемещаются по улицам таких населенных пунктов, как Сдерот, взрывая ворота кибуца и стреляя по проезжающим мимо машинам и пешеходам, - это сцены, которые ранее были незнакомы большинству израильтян, успевших привыкнуть к непродолжительным атакам в своих городах.



При этом удивляет то, что Израиль ведет за палестинским обществом слежку чрезвычайно высокотехнологичными и всепроникающими средствами. Более того, наблюдение за деятельностью ХАМАС является одной из приоритетных задач для сил безопасности.



В 2014 году информаторы из израильского подразделения радиоэлектронной разведки 8200 рассказали газете Guardian и другим СМИ, что сеть, созданная для поисков и взаимодействия с источниками, обеспечивает практически полный охват и помогает эффективно выполнять задачу по выявлению потенциальных информаторов на оккупированных палестинских территориях.



Им было приказано искать людей, имеющих финансовые трудности или проблемы со здоровьем, а также людей, которые подвергаются сексуальному насилию. Эти усилия реализовывались в том числе в ходе бесед пограничников с палестинцами, которым разрешали покинуть сектор Газа.



Члены военизированных группировок, находящиеся в израильских тюрьмах, тоже всегда были объектами работы израильской разведки. Именно поэтому тот факт, что Израиль не знал о планировавшемся нападении ХАМАС, вызывает столь сильное удивление.



Израильская индустрия технологий ведения слежки является одной из самых передовых в мире, о чем свидетельствует скандал со шпионской программой Pegasus. Несмотря на это, разведка Израиля каким-то образом пропустила приготовления ХАМАС.



Стоит отметить, что ХАМАС, всегда демонстрировавший решительность и способность к долгосрочному планированию, стал гораздо более умело адаптироваться к военным вызовам, с которыми он сталкивается. Он тратит огромное количество усилий на планирование и выявление слабых мест Израиля, и силам обороны страны об этом хорошо известно.



Хотя из предыдущих раундов боевых действий в Газе известно, что ХАМАС работает над созданием независимых и резервных сетей военной связи, включая собственные ретрансляционные системы, случившееся указывает на два важных момента.



Во-первых, это нападение было спланировано с соблюдением всех мер обеспечения секретности не только внутри ХАМАС, но и внутри соперничающих группировок в секторе Газа. Это совершенно беспрецедентное явление, если сравнивать произошедшее с предыдущими раундами боевых действий, когда израильская разведка как минимум в общих чертах знала о форме и масштабах наращивания потенциала ХАМАС.



Военные аналитики уже отметили, то ХАМАС, вероятно, использовал дезинформацию и различные обманные шаги, а также шок от атак сразу с нескольких направлений, - в том числе ракетные удары и скрытное проникновение на территорию Израиля, - чтобы вызвать максимальный хаос.



Совершенно очевидно, что израильская разведка упустила из виду приготовления ХАМАС к нападению на нескольких этапах - на этапе планирования, накопления материальных запасов и, что самое важное, в момент непосредственно накануне нападения ХАМАС, когда боевики собирались в группы и приближались к приграничным районам, которые контролируются регулярными патрулями, камерами, датчиками колебаний земли и минипушками с дистанционным управлением, находящимися в тех местах, где прежде боевики уже пытались штурмовать пограничные заграждения.



Все это свидетельствует о том, что нападение ХАМАС - как и предыдущие внезапные атаки этой организации, включая те, в которых использовались туннели, ведущие на территорию Израиля, - было тщательно подготовлено.



Вероятно, одним из важных моментов является то, что - как отмечают израильские СМИ -силы обороны и спецслужбы Израиля не расценивали инциденты с участием ХАМАС, происходившие последние несколько месяцев, как акции в рамках подготовки к войне.



Пока в населенных пунктах на юге страны продолжались перестрелки с боевиками ХАМАС, израильские СМИ задавались вполне естественным вопросом: как подобное могло произойти в 50-ю годовщину Войны Судного дня, когда Израиль подвергся нападению коалиции арабских государств, - войны, которая долгое время считалась результатом колоссального провала разведки?



"Сейчас весь Израиль интересует одно: где ЦАХАЛ, где полиция, где службы безопасности? - сказал в прямом эфире Эли Маром (Eli Marom), бывший глава военно-морского флота Израиля. - Это чудовищный провал. Силы безопасности потерпели крах, и это повлекло за собой масштабные последствия".



Пока боевики ХАМАС наступали, израильские чиновники несколько часов открыто критиковали руководство страны, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в соцсетях и в СМИ. Молчание лидеров страны было нарушено выступлением министра обороны Йоава Галланта (Yoav Gallant).



Но ясно одно: это нападение произошло в разгар периода глубоких социальных потрясений в Израиле. Ультраправое правительство Нетаньяху, куда входят люди, которые вообще не должны занимать государственные должности, такие как министр национальной безопасности Бен Гвир (Ben Gvir), долгое время подливало масло в и без того огнеопасную ситуацию на оккупированных территориях.



Бессмысленный и эгоистичный конфликт Нетаньяху со значительной частью израильского общества - в основе которого лежат широко критикуемые планы по подрыву полномочий Верховного суда, хотя в отношении самого Нетаньяху сейчас ведутся разбирательства в связи с обвинениями в коррупции, - стал одной из главных тем общественных дебатов, в результате чего множество резервистов угрожают уйти с военной службы.



Когда же Нетаньяху наконец выступил с обращением, оно стало свидетельством того, что израильский политический истеблишмент и службы безопасности глубоко потрясены произошедшим. По словам премьер-министра, это не "операция" и не очередной "раунд" боевых действий - речь уже идет о войне.



Поскольку ХАМАС не может поддерживать свое наступление сколько-нибудь продолжительное время, совершенно очевидно, что оно завершится максимальным нагнетанием ужаса. Основной целью акции был и остается шок.



Сейчас главный вопрос заключается в том, какими будут масштабы ответа Израиля. Нападение ХАМАС, которое Нетаньяху уже назвал войной, обернется усилением давления на премьер-министра со стороны ультраправых, которые давно настаивают на решительном ударе по сектору Газа и, возможно, даже на его повторной полной оккупации. Сообщения от друзей в секторе Газа и Израиле свидетельствуют о том, что людей охватил сильнейший страх перед тем, что может случиться дальше.