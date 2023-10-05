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Израиль - перед тотальной войной с палестинцами
21:04 07.10.2023

ДМИТРИЙ МИНИН

"Шторм Аль-Акса" из Газы обрушит всю политику США на Ближнем Востоке и отзовется далеко за его пределами

Подлинные масштабы резкого обострения ситуации в Израиле вокруг сектора Газа станут ясны только через несколько дней. Но уже сейчас очевидно, что ничего подобного страна не переживала, начиная с октябрьской войны 1973 года, пятидесятилетний юбилей начала которой только что состоялся. Бросок отрядов ХАМАСа, "Исламского джихада" и других союзных им группировок за пределы сектора в соседние израильские поселения и города, в том числе такие крупные, как Сдерот, явился для страны полной неожиданностью. При этом он осуществлялся во всех трех сферах: по суше на джипах и мотоциклах, морю – на катерах и скутерах, воздуху – на парапланах и даже посредством парашютирования с легких самолетов. Захвачены ворота Газы – КПП "Эрец" и близлежащая военная база батальонного уровня. Уже погибли и взяты в плен десятки израильских военнослужащих, а также немалое количество мирного населения. В спешном порядке вперемежку с тысячами беженцев с военных аэродромов Южного Израиля вглубь государства по переполненным дорогам вывозятся на трейлерах суперсовременные самолеты, почему-то не успевающие вовремя взлететь.

Вот так проходит "мирская слава". Удивительно было смотреть, как мелким снарядом с беспилотника был подожжен "самый защищенный" танк в мире "Меркава (колесница) - 4" и практически рухнула многажды разрекламированная система ПРО/ПВО "Железный купол", не справившаяся с одновременным пуском рано утром 7 октября 5 тысяч самодельных, и не только, ракетных снарядов и ракет из Газы. Вторжение просмотрели и расхваленные израильские спецслужбы "Моссад" и ШАБАК.

Некоторые объяснения подобного провала, по-видимому, с одной стороны, можно обнаружить и в ослаблении эффективности силовых структур Израиля, вовлеченных во внутриполитические дрязги, и, с другой - в установлении ХАМАСом жесточайшей дисциплины в секторе. Отсутствие утечек оттуда в преддверии проведения такой массовой операции весьма нехарактерно для местных реалий. Израильское общество еще долго будет разбираться в случившемся и оно, вероятно, самым серьезным образом отразится на его будущем и карьерных перспективах многих действующих лиц.

Главный вопрос, который возникает в связи с предпринятой палестинцами атакой, это каковы ее причины, поскольку удовольствоваться тем, как пишут израильские СМИ и многие мировые, что она произошла без всякого повода, совершенно нельзя. Основных причин две.

Одна лежит на поверхности и вытекает из самого названия операции ХАМАСа "Шторм Аль-Акса", являясь местью за "еврейское" надругательство над третьей по значению мусульманской святыней – одноименной мечетью на Храмовой горе в Иерусалиме. В этом месте стычки и волнения происходили всегда. Но то, что началось при нынешнем министре национальной безопасности Израиля, лидере ультраортодоксальной партии Otzma Yehudit Итамаре Бен-Гвире, превзошло все прежние моральные нормы. Он и раньше водил своих сторонников на показные "штурмы Храмовой горы", но тогда их успешно оттесняла местная полиция. Став членом коалиционного правительства, Бен-Гвир же не только открыл путь фанатичным поселенцам на этот сакральный объект, но и приказал полиции взять их под защиту, независимо от того, что они там вытворяли.

Ободренные "мелким пакостником" Бен-Гвиром, способным потопить Иерусалим в "большой крови", согласно Комитету исламских вакуфов, сначала 673 экстремиста 23 сентября "вторглись в Благословенную Мечеть... и осквернили святыню исполнением талмудических ритуалов и плясок". Ими руководил "раввин-фанатик Глик, открыто призывавший разрушить Аль-Аксу". Реакции на эмоциональные протесты верующих мусульман и палестинских структур не последовало. 1 октября в мечеть ворвались уже 1135 "поселенцев" под усиленной защитой полиции. Осквернения продолжились. При этом, поскольку палестинская молодежь на службы не допускается, то отпор экстремистам попытались дать женщины. И именно на них обрушились израильские силовики, в том числе вытаскивая некоторых за волосы по полу. То, что это были официальные представители государства, имело особое значение. Кадры с указанными "деяниями" разошлись по арабским сетям в интернете, естественно, вызвав бурю негодования. А провокаторы типа Бен-Гвира обещали их продолжить.

Таким образом формально ХАМАС поднял мятеж, прежде всего, для того чтобы пресечь "поругание исламских святынь". Однако для его выступления именно сейчас имеются и другие более глубинные причины.

В последнее время Госдепартамент США и лично его глава Э. Блинкен активно занимались продвижением договора о нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, который получил название "Соглашения Самуила" и, по некоторым сообщениям, должен был быть вот-вот подписан. По замыслам Вашингтона, вместе с "Соглашениями Авраама", уже подписанными ранее Израилем с рядом арабских стран, эти документы должны были привести к его полному признанию соседями и "достижению окончательного мира на Ближнем Востоке". В общем, это мыслилось как полный триумф американской дипломатии и действующей администрации США в регионе с замахом на планетарный масштаб. Но при этом американцы одновременно пытались оставить за рамками данного процесса разрешение палестинского вопроса.

В свою очередь, наследный принц КСА Мухаммед настаивал, чтобы проблема Палестины была составной частью договора, но находился под жестким прессингом и шантажом Вашингтона, требующим от него забыть про палестинцев. Последние не скрывали своей обеспокоенности тем, что могут остаться один на один с историческим противником, утратив всякие шансы на самоопределение. Вполне возможно, что в этих условиях они и решили предпринять превентивные шаги. Нанесенный ими удар по Израилю, да еще с основанием защиты великих исламских святынь от поругания, действительно, подрывает все перспективы скорой реализации сценария американцев для региона. Не зря глава зарубежного офиса ХАМАС Халед Мишааль, все еще остающийся фактическим лидером организации, уже призвал арабские и исламские страны остановить процесс нормализации отношений с Израилем, считая это "ударом в спину палестинскому делу".

Таким образом, в одночасье рухнули все хитроумные схемы Вашингтона по переустройству Ближнего Востока в выгодном ему направлении. В который раз подтвердилась уже неоднократно высказанная старая истина о том, что попытки править миром в одиночку обречены и ничего хорошего никому не принесут. Как следствие, Белому дому в самое ближайшее время наверняка придется испытать проблемы и на других участках своей внешней политики, в частности на Украине. Ведь положение Израиля, куда теперь будет обращено главное внимание, для предвыборной повестки США превратится в куда более значимую тему, чем благополучие уже изрядно всем поднадоевшего Зеленского.

В самом Израиле уже объявлена широкомасштабная мобилизация с целью "настоящей войны, а не просто операции" против ХАМАСа. А это, по-видимому, может означать, после зачистки собственных территорий и повторную оккупацию сектора Газа. Жертвы и материальные потери с обеих сторон в этом случае будут огромные. Возникает вопрос, а мог ли Нетаньяху остановить Бен-Гвира с его мелкими провокациями, приведшими к большой войне? Мог, конечно, но не стал. Не исключено, что действующий израильский премьер против ограниченных столкновений с палестинцами, которыми можно было бы прикрыть внутренние споры о судебной реформе, особо не возражал. Но нынешние масштабы неурядиц, наверно, не мог предвидеть и он. Теперь же на карту поставлена судьба не отдельно взятых политиков, а целых народов.

Источник - Фонд стратегической культуры
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