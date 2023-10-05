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США принуждают Китай к технологическому отставанию
22:51 07.10.2023

США принуждают к технологическому отставанию

Дмитрий Косырев

Если кто-то думает, что цель Запада - стереть нас с Китаем и множеством других стран с лица земли, - ну зачем же. Нет, все народы и цивилизации в нашем мире должны приносить пользу известно кому. Россия поставляет ресурсы, Китай - допустим, майки и даже телевизоры, еще есть чай и опиум… А, нет! - опиума и прочей отравы сколько угодно своих, тут вам не позапрошлый век. Ну в общем, они скажут, чем нам заниматься в этом мире, а мы должны согласиться.

Именно в этом суть происходящего сейчас торгово-технологического побоища между Пекином и США с прочими союзниками. И будьте уверены: если бы удалась "операция "Украина" против России, то с нами, побежденными, тоже шел бы подобный разговор - нам объясняли бы, какая Россия им нужна. И мы тогда не сильно бы сопротивлялись. Но Китай сопротивляется - и очень качественно, потому что его тоже никто не побеждал.

Речь о том, что пекинские правительственные ведомства выражают "сильное неудовлетворение" по поводу срочно начавшегося в Евросоюзе расследования насчет китайских электромобилей. Расследуют на предмет субсидий автопрому КНР от правительства, которые якобы имеют место и нарушают принципы свободы торговли.

Особенность ситуации - наглость ЕС, где не особо и скрывают, что никаких субсидий не обнаружат. И цель тут - ничто, а движение - все. Просто нельзя дальше терпеть положение, когда в 2021 году китайцы занимали четыре процента европейского авторынка, в 2022 - шесть, в нынешнем - пока что восемь процентов. При этом речь идет не об автомобилях в принципе, а только об электрических. Можно что угодно говорить о том, зачем они вообще нужны и долго ли продержится зеленое безумие Европы, но пока что считается, что все такие технологии - это будущее. И оно в руках у сами видите кого, если процесс не остановить.

И ровно та же картина с американским наступлением на китайскую экономику. В данном случае новости касаются указа Джо Байдена от 9 августа, по сути, запрещающего американские инвестиции, но не в КНР в целом, а в самые высокотехнологичные отрасли - в полупроводники, квантовые компьютеры и разработки в сфере искусственного интеллекта. Пекин по этому поводу тоже много чего высказывает и делает.

А чтобы всем и все стало ясно, в Брюсселе только что опубликовали планы "вывести из зоны риска" ровно те же, что и у США, сферы сотрудничества с КНР плюс биотехнологии. Риском для Европы считается импорт такой продукции из Китая или совместные работы в этих направлениях. А вот прочие направления - сколько угодно.

Если вспомнить цепочку американских визитеров в Пекин минувшим летом, то они занимались уговорами Китая и вымогательством согласия именно на такую формулу сотрудничества. Вся дипломатия Вашингтона за последние месяцы может свестись к одной (пусть длинной) фразе: нет, мы вас не хотим (точнее, не можем) победить - и раз так, мы будем с вами сотрудничать, но только по части чая, маек и телевизоров, без всяких высоких технологий, а заодно и союзников заставим делать то же. Кстати, и заставляют: тут отдельная длинная история, как Вашингтон вынуждает европейцев или азиатских партнеров принять на вооружение вот эту американскую политику "выборочного сотрудничества" в отношении КНР.

Политика эта, вообще-то, давно знакома всему миру. Периферия поставляет сырье и еще, если разрешат, занята отверточной сборкой изделий, разработанных в метрополии. Называется эта конструкция колониализмом. И тут можно процитировать отрывок из выступления Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай": "…Может быть, вам самим пора избавиться от спеси […] и все-таки избавиться от этого мышления - эпохи колониального владычества? Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется, никогда".

Эпоха, может, и закончилась, но Запад совершенно не готов этот факт принять и на полном серьезе занят повторным выстраиванием конструкции, при которой технологическое превосходство может быть только у него. Но что произойдет (а оно уже происходит), когда такое превосходство уже имеется у других игроков - в данном случае у Китая - по целому ряду технологий? А тогда сильно выиграют те, кто не входит в западный альянс и спокойно выбирает лучшее из того, что есть на рынке. А Европа оказывается вынужденной приобретать худшее, отставая в развитии.

И тут у нас еще одна цитата из того же выступления: "Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии - именно так". Получается, акт агрессии США против европейцев, которым перекрывают доступ к китайским электромобилям и многому прочему.

Источник - РИА Новости
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