Румынский Transgaz вытесняет "Газпром" из Молдавии

00:16 08.10.2023

Кишинев передает Бухаресту управление энергетической инфраструктурой республики



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Молдавское газоэлектроснабжение переходит под управление румынских операторов. Правительство Республики Молдова (РМ) в четверг одобрило начало переговоров с кабинетом министров Румынии по реализации соответствующих проектов. Передача румынам молдавских газопроводов предполагает банкротство АО "Молдовагаз", контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому", с последующим вытеснением из Молдавии российского концерна. Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин сказал "НГ", что "к концу года Молдова будет полностью независима от российского газа, а через два года – от российской электроэнергии".



Правительство РМ начало переговоры с правительством Румынии по проекту Меморандума о взаимопонимании по реализации проектов, необходимых для объединения сетей природного газа и электроэнергии.



Министр энергетики РМ Виктор Парликов возглавил молдавскую делегацию на переговорах. Он уточнил, что Молдова имеет "портфель сотрудничества с Румынией по нескольким направлениям, которые касаются межсетевых соединений, операторов рынка, покупки и продажи энергии".



Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин сказал "НГ", что Кишинев предпринимает шаги для полного дистанцирования от Москвы в плане энергетического обеспечения. "Евросоюз выделил 81 млн евро для строительства линии электропередачи (ЛЭП) из Румынии в Молдову. Через два года Молдова будет включена в румынскую и европейскую системы электроснабжения и больше не будет зависеть от российской электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской ГРЭС в Приднестровье (собственник – РАО ЕС). Но при этом Молдова окажется в зависимости от другого поставщика электроэнергии – ЕС в лице Румынии". Это подтвердил и министр экономики РМ Виктор Парликов, отметивший, что северные и северо-западные распределительные электросети страны могут быть проданы румынским компаниям.



Относительно поставок газа лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин пояснил "НГ", что теперь Молдавия будет получать его из Румынии по трубопроводу Яссы–Унгены–Кишинев. А также через молдавский юг – из Турции. Газ может оказаться российским или азербайджанским. Цены при этом будут рыночными. "Молдавского потребителя уже приучили к тому, что газ стоит дорого. Кроме того, ему объясняют, что получать газ из РФ – значит поддерживать конфликт в Украине", – пояснил Виктор Шелин.



На самом деле молдавской газотранспортной системой (ГТС) с 19 сентября официально управляют румыны. Точнее – румынская госкомпания Transgaz в лице своей "дочки" Vestmoldtransgaz. До недавнего времени в стране работали два оператора ГТС – вышеназванная румынская и ООО "Молдоватрансгаз" – "дочка" "Молдовагаза", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", 35,33% – правительству Молдавии, 13,44% – Комитету по управлению имуществом Приднестровья (переданы в длительное управление "Газпрому"), 1,23% – миноритарным акционерам. В июне министр энергетики РМ объявил, что Кишинев будет выполнять требования третьего Энергетического пакета ЕС, который, по его словам, предусматривает разделение функций оператора ГТС, поставщика и распределителя газа, невзирая на позицию "Газпрома". Как известно, "Газпром" настаивает на выплате Молдавией исторического долга за потребленный газ, после чего можно говорить о передаче сетей, как части имущества "Молдовагаз". Но в Кишиневе отказались выплачивать исторический долг за российский газ в размере 709 млн долл. И заявили, что готовы к реализации сценария без положительного решения "Газпрома". Цель предпринимаемых мер обозначил глава Минэнерго РМ Виктор Парликов, заявивший, что необходимо "привести сюда румынcкий Transgaz, чтобы помочь нам с транспортировкой газа". В июне Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило, что временным оператором ГТС республики назначен румынский Vestmoldtransgaz, а в сентябре был подписан договор, который уточнил срок назначения – 5 лет.



Издание Noi.md допускает, что официальный Кишинев передал газотранспортную систему румынской структуре, чтобы "приступить к активному банкротству АО "Молдовагаз" и вытеснить из страны "Газпром". При этом объясняет, что "в условиях банкротства все претензии к экономическому агенту, в том числе и по долгам, замораживаются". Экономический эксперт, член совета директоров АО "Молдовагаз" Сергей Тофилат допускает, что молдавское правительство продаст газовые сети Молдавии румынскому оператору, который недавно получил их в аренду на 5 лет. "Думаю, в ближайшее время "Газпром" может потерять свои акции в АО "Молдовагаз", – сказал он.



Кроме газа и электричества Румыния начнет поставлять в Молдавию питьевую воду, для чего строит трубопровод. В южных районах республики воды не хватает. Бухарест также ведет переговоры по покупке молдавского порта на Дунае с выходом в Черное море. Ко всему этому молдавские авиакомпании стали уходить из аэропорта Кишинева в аэропорт румынского города Яссы, а другие авиаперевозчики сократили количество рейсов. За год количество прямых рейсов, выполняемых из Кишиневского аэропорта, сократилось на 25%. Молдавские инфраструктурные объекты становятся румынскими.