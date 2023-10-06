США паникуют. Откровения бывшего министра обороны и бывшего директора ЦРУ Р.Гейтса

00:17 08.10.2023 США паникуют

Откровения бывшего министра обороны и бывшего директора ЦРУ Роберта М. Гейтса



Николай Петров



"Дисфункциональная сверхдержава. Может ли разделенная Америка сдержать Китай и Россию?" Под таким заголовком самое авторитетное издание США по вопросам внешней политики – журнал Foreign Affairs поместил на днях статью, которую иначе, как панической не назовешь.



"Соединенные Штаты, – бьет тревогу автор статьи Роберт М. Гейтс, – сейчас сталкиваются с более серьезными угрозами своей безопасности, чем за последние десятилетия, а возможно, и когда-либо. Никогда прежде они не сталкивалась одновременно с четырьмя союзниками-антагонистами – Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, – чей коллективный ядерный арсенал мог бы в течение нескольких лет почти вдвое превысить ее собственный. Никогда со времен Корейской войны Соединенным Штатам не приходилось сталкиваться с мощными военными соперниками как в Европе, так и в Азии. И никто из ныне живущих не может вспомнить время, когда противник обладал такой экономической, научной, технологической и военной мощью, как сегодня у Китая".



Признавая этот тревожный для американского истеблишмента факт, Гейтс тут же вынужден констатировать, что с таким мощным вызовом Соединенные Штаты справиться сейчас оказывается не в состоянии.



Проблема, заявляет он, однако, в том, что в тот самый момент, когда события требуют решительного и последовательного ответа со стороны Соединенных Штатов, страна не может его предоставить. Ее раздробленное политическое руководство – республиканское и демократическое, в Белом доме и в Конгрессе – не смогло убедить достаточное количество американцев в том, что события в Китае и России имеют значение. Политические лидеры не смогли объяснить, как взаимосвязаны угрозы, исходящие от этих стран. Им не удалось сформулировать долгосрочную стратегию, которая обеспечила бы победу Соединенным Штатам и демократическим ценностям в более широком смысле.



Как признает Гейтс, главный "серьезный вызов" для Соединенных Штатов все же Китай. Его армия сильнее, чем когда-либо. Китай сейчас может похвастаться бОльшим количеством военных кораблей, чем США (хотя они и худшего качества). Он модернизировал и реструктурировал как свои обычные вооруженные силы, так и ядерные и почти вдвое увеличил развернутые стратегические ядерные силы, модернизировав систему командования и управления. Китай также находится в процессе укрепления своих возможностей в космосе и киберпространстве.



Но США тревожит не только усиление военной мощи Китая, но и стремительный рост его экономического могущества. В настоящее время, констатирует Гейтс, Китай является главным торговым партнером более чем 120 стран, включая почти все страны Южной Америки. Более 140 стран стали участниками инициативы "Один пояс, один путь", масштабной программы развития инфраструктуры Китая. В настоящее время Китай владеет, управляет или инвестирует в более чем 100 портов примерно в 60 странах. Эти расширяющиеся экономические отношения дополняются широко распространенной пропагандой и сетью средств массовой информации. Ни одна страна на земле не находится вне досягаемости хотя бы одной китайской радиостанции, телеканала или новостного интернет-сайта. Через эти и другие средства массовой информации Пекин нападает на действия и мотивы Америки, подрывает веру в международные институты, созданные Соединенными Штатами после Второй мировой войны, и трубит о предполагаемом превосходстве своей модели развития и управления – и все это при одновременном выдвижении темы упадка Запада, стращает "китайской угрозой" автор статьи.



Разделавшись с Китаем, Гейтс переходит к России, назойливо повторяя при этом избитые клише западной пропаганды о ее якобы ослаблении под ударами санкций и "истощении" в результате военных действий на Украине. Однако при этом признает, что "Москва сохраняет крупнейший ядерный арсенал в мире", а также напоминает, что "у России в десять раз больше тактического ядерного оружия - около 1 900".



"Пока Путин находится у власти, – считает Гейтс, – Россия останется противником США и НАТО. Посредством продажи оружия, помощи в обеспечении безопасности и скидок на нефть и газ он развивает новые отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Он продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы сеять раскол в Соединенных Штатах и Европе и подрывать влияние США на глобальном Юге. Воодушевленный партнерством с Си Цзиньпином и уверенный в том, что его модернизированный ядерный арсенал сдержит военные действия против России, он продолжит агрессивно бросать вызов Соединенным Штатам".



Запугивает автор статьи американцев и утверждением, что цель России якобы состоит в том, чтобы "Украина стала частью воссозданной Российской империи".



Констатировав все это, он делает вывод, будто "в совокупности убеждения Си и Путина предвещают опасный период для Соединенных Штатов". Их решения "вполне могут привести к катастрофическим последствиям для них самих – и для Соединенных Штатов", – утверждает Гейтс.



В этой связи он считает, что США сталкиваются сейчас с самым серьезным вызовом в их истории, но из-за того, что в стране нет единства, и она превратилась в "дисфункциональную" державу, она оказывается не в состоянии с ним справиться. Тем не менее, признав этот прискорбный для США факт, Гейтс продолжает расхваливать Америку, утверждая, что ее экономика якобы "преуспевает" и Соединенные Штаты тратят сейчас на оборону "больше, чем следующие десять стран вместе взятые, включая Россию и Китай".



"На данный момент, – бодрится Гейтс, – Соединенные Штаты, похоже, находятся в сильной позиции по отношению как к Китаю, так и к России. Прежде всего, экономика США преуспевает. Бизнес-инвестиции в новые производственные мощности, некоторые из которых субсидируются новыми правительственными инфраструктурными и технологическими программами, переживают бум. Новые инвестиции, как правительства, так и бизнеса в искусственный интеллект, квантовые вычисления, робототехнику и биоинженерию обещают увеличить технологический и экономический разрыв между Соединенными Штатами и любой другой страной на долгие годы вперед".



Даже сокрушительные провалы на Украине, Гейтс пытается изобразить, как американский успех. В дипломатическом плане, утверждает он, война на Украине дала Соединенным Штатам новые возможности.



Раннее предупреждение, которое Вашингтон дал своим друзьям и союзникам о намерении России вторгнуться в Украину, восстановило их веру в возможности американской разведки. А возобновившиеся опасения перед Россией, позволили Соединенным Штатам укрепить и расширить НАТО, а военная помощь, которую они предоставили Украине, – четкие доказательства того, что им можно доверять в выполнении своих обязательств. Между тем экономическое и дипломатическое запугивание Китая в Азии и Европе привело к обратным результатам, позволив Соединенным Штатам укрепить свои отношения в обоих регионах, уверен Гейтс.



Однако тут же сам опровергает собственные оптимистические оценки, говоря, что "политическая дисфункция и политические неудачи Америки подрывают ее успех". Экономике США угрожают безудержные расходы федерального правительства. Политики обеих партий не смогли решить проблему растущей стоимости пособий, таких как социальное обеспечение, Medicare и Medicaid. Многолетнее противодействие повышению потолка госдолга подорвало доверие к экономике, заставив инвесторов беспокоиться о том, что произойдет, если Вашингтон действительно объявит дефолт. (В августе 2023 года рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США, повысив стоимость заимствований для правительства). Процесс ассигнований в Конгрессе был нарушен на долгие годы. Законодателям неоднократно не удавалось принять законопроекты об индивидуальных ассигнованиях, они принимали гигантские "сводные" законы, которые никто не читал, и вызывали приостановку работы правительства, констатирует агенство.



Что же делать в такой ситуации? А рецепт у американского аналитика все тот же, что был у атлантистов и всегда, – США должны, несмотря ни на что, продолжать оставаться гегемоном.



"Мир без надежного руководства США, – заявляет Гейтс, – был бы миром авторитарных хищников, а все остальные страны были бы потенциальной добычей. Если Америка хочет защитить свой народ, свою безопасность и свободу, она должна продолжать выполнять свою роль глобального лидера", – делает вывод Гейтс, ставя все, по застарелой привычке атлантистов, с ног на голову.



Самый зловещий в мировой истории авторитарный хищник, каковым всегда были и продолжают оставаться сами США, изображает из себя борца за безопасность и свободу. И не собирается отказываться от своих претензий на гегемонию, хотя сам уже понимает, что сохранять ее больше не в состоянии. Но такой, охваченный паникой из-за утраты своей гегемонии хищник, становиться еще более опасен. Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696713420





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