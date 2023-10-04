Украинский конфликт и конец однополярного мира, - Элизео Бертолази

00:19 08.10.2023 Украинский конфликт и конец однополярного мира

Размышления известного итальянского политолога о текущих событиях



Элизео Бертолази, Милан

04.10.2023



Мир на глазах быстро меняется, особенно заметно изменения ускорились в последние годы. Позади однополярный мир во главе с Соединенными Штатами, где военная, экономическая, культурная (как экспортер культурных моделей) держава могла навязывать всем континентам, добром или злом, шантажом или силой, свой диктат. Сегодня же формируется и структурируется иной мир, мир многополярный.



БРИКС, объединяющий 5 могущественных государств, превращается в великий полюс притяжения для всех, кто хочет другого мира, не только мира сотрудничества, но прежде всего мира "уважения", где нет угроз и диктата, которому обязательно нужно следовать.



Этот переход от западной централизованной системы управления миром к децентрализованному миру, который как раз и демонстрирует интеграция стран в БРИКС, воспринимается США чуть ли не как прямая угроза им. Хотя цель объединения отнюдь не преуменьшение их мощи, а желание поставить в один ряд с ними и другие державы, другие страны или группы стран, такие как БРИКС.



Конфликт на Украине, начавшийся в 2014 году, стал не только результатом смены устаревшей парадигмы, но и катализатором изменений. Эта война, только на первый взгляд, кажется конфликтом между Украиной и Россией, на самом деле - это конфликт между Западом, а еще точнее, между НАТО и Россией на территории Украины. Украина лишь средство, а не цель конечной игры Запада.



Как известно, эта война зародилась в результате государственного переворота, спровоцированного США, посредством так называемого Евромайдана с целью создать "анти-Россию" на границах РФ, чтобы оторвать от нее Украину.



Идея и предпосылки этого государственного переворота, безусловно, заключались в том, чтобы остановить развитие России (или, по крайней мере, нанести ей значительный ущерб), которая после распада СССР возрождалась как глобальная и гегемонистская сверхдержава. США не могли себе этого позволить. Вновь усилившаяся Россия, по их разумению, подорвала бы их мировое лидерство.



Однако мы наблюдаем парадоксальный результат этого конфликта, спланированного Западом. С самого начала намерения США заключались в том, чтобы победить или, по крайней мере, сдержать и уменьшить влияние России, чтобы продолжать действовать как единственная мировая держава. Однако, несмотря на всевозможные усилия Америки в этом направлении, Россия не только становится все сильнее, но и, как я уже сказал, процесс создания многополярного мира ускоряется.



Таким образом, эта война лишь ускоряет упадок Запада.



Что касается Европы, то она выбрала путь самоубийственный, поставив все на поражение России, которого, понятно, не произойдет. Фактически ЕС, полностью поддержавший политику США, теперь становится экономическим карликом с растущей инфляцией и высокой стоимостью жизни.



В дополнение ко всему этому ЕС продемонстрировал, что он является и военным карликом в том смысле, что не обладает ни политической субъектностью, ни способностью ведения международных отношений, которые ставили бы европейские интересы превыше всего. Он лишь слепо и безоговорочно подчиняется диктату англо-американской оси.



С военной точки зрения Европа на самом деле представляет собой олицетворение НАТО, которое является военным продолжением США и которое именно по этой причине служит, и будет служить, только их интересам.



Заявления Польши или Украины о слепой лояльности ЕС, как если бы ЕС был раем или какой-то землей обетованной, местом богатства и благополучия, вызывают сегодня лишь улыбку. А подобные заявления из уст их руководителей - просто постыдны!



Сегодня ЕС - это всего лишь огромная бюрократическая структура, обслуживающая интересы США, и не обладающая собственной идентичностью. Конечно, Евросоюз - это не "сад", как его определил Боррель, а скорее валун, который все больше стремится раздавить и стандартизировать свои народы.



Судьба этого "сада" уже предрешена: через несколько лет он будет разрушен и окровавлен постоянными межэтническими конфликтами между коренными европейцами и все более жестокими ордами мигрантов. Первые признаки этого хаоса уже можно видеть не только во Франции, Бельгии, Германии, но, к сожалению, и в моей Италии, где полностью отсутствует безопасность. В Италии, например, больше не ведется даже статистика изнасилований и убийств женщин, совершаемых мигрантами почти каждый день. Для них безнаказанность или минимальные наказания за свои преступные деяния - это уже норма!



Вот лишь некоторые парадоксы такой Европы: туристические визы не выдаются гражданам России, приносящим доход странам ЕС, но зато приветствуются нелегалы, которые прибывают на побережье без паспортов и пользуются здесь всевозможными привилегиями.



Одна из последних мер Европейской комиссии - запрет для россиян въезжать в страны-члены ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и невозможность для них провоза с собой некоторых вещей даже для личного пользования.



Разве подобные меры, которые без разбора затрагивают всех российских граждан, не являются некоей формой расовой дискриминации?



Украинский нацизм, как смертельная эпидемия, уже массово поразил европейские институты. Если Европейский союз продолжит геополитическую игру с Россией, в которой явно проиграет, его ждет коллапс, аналогичный тому, который охватил страны Варшавского договора три десятилетия назад.



Отсюда мы понимаем упорство, с которым лидеры Евросоюза поддерживают Украину в тотальной войне: все больше помощи, все больше оружия, никаких мирных переговоров, война до последнего украинца. Неважно, выйдет ли Украина полностью разрушенной, неважно, что много молодых украинцев еще умрет. Евросоюз не хочет и не может допустить победы России! И точка.



К сожалению, в Италии эта динамика еще более очевидна. Можно сказать, что сегодня в Европе Италия выражает антироссийскую политику, аналогичную политике самых русофобских стран.



Но если у Польши, например, в этой политике есть свои национальные интересы, уже даже не скрываемые, связанные с ее территориальными претензиями к Западной Украине, то Италия не защищает своих национальных интересов, а лишь демонстрирует беспрекословное подчинение Соединенным Штатам Америки. Причем это в Италии относится как к "правым", так и к "левым": желание подчиняться диктату Вашингтона или Брюсселя у всех одинаково. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны, но сейчас этот статус американской колонии становится все более очевидным.



Печальная история Италии с послевоенного периода до сегодняшних дней показывает, чем заканчивались попытки вернуть на первый план национальные интересы политического и экономического характера. Была разработана целая "стратегия террора". Еще на слуху громкие убийства Энрико Маттеи и Альдо Моро. Сам Сильвио Берлускони, недавно скончавшийся, "друг Путина", подвергался преследованиям каждый раз, когда пытался следовать итальянским интересам, отличным от американского диктата.



С другой стороны, как можно говорить о суверенитете, когда на небольшой территории Италии находится более 100 военных баз США и НАТО с новейшим вооружением, включая американские атомные бомбы!



Что касается украинского конфликта, итальянский политический выбор ясен: безоговорочная поддержка Зеленского, все больше и больше экономической помощи, все больше и больше оружия для Киева. Тем временем итальянский народ погружается в нищету, но для итальянских политиков это не имеет значения. Итальянские политики - это каста сверхпривилегированных людей, живущих в сотнях световых лет от реальности, от повседневной жизни страны. Эта группа политиков своими действиями фактически втягивает Италию в войну с Россией только потому, что полностью подчинена Вашингтону.



Тем временем русофобия в Италии продолжает широко проникать во все сферы - от политики до СМИ, превратившихся в рупор этой политики, и до самых разнообразных форм дискриминации русской культуры. Русские артисты и музыканты, которым мешают выступать в итальянских театрах, университетские курсы, посвященные русским литераторам, которые отменяются...



Последним скандальным событием стало одобрение мэром Милана фотовыставки, посвященной батальону "Азов"*, под названием "Взгляд в глаза защитников Мариуполя". Взгляд "защитника" - это взгляд Дениса Прокопенко с его фотографией на плакате. Украинская община в Италии фанатична и очень агрессивна.



Искренняя похвала российскому консулу Милана Дмитрию Штодину, который сразу отреагировал на эту провокацию письмом сожаления, адресованным мэру Милана. Посол России в Италии Алексей Парамонов постоянно находится на передовой линии реагирования на непрекращающиеся провокации против России.



Здесь нельзя не выразить благодарности российскому дипломатическому корпусу, присутствующему в Италии, который упорно противостоит этим провокациям.



12 июля в Милане открылось первое Представительство Международного Движения Русофилов (МДР) за рубежом. А началось все 14 марта, когда это Движение было основано в Москве.



На мероприятии присутствовали представители 42 стран мира. Душа инициативы - лидер Болгарского русофильского движения Николай Малинов, единогласно избранный по этому случаю президентом МДР. Учредительная работа движения проходила в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Тогда же были поставлены задачи организации: противодействовать русофобии, проводить общие инициативы в пользу и защиту русской культуры во всех ее проявлениях, продвигать традиционные ценности, которые сегодня представляет Российская Федерация, продвигать идею многополярного мира.



Тем, кто сегодня утверждает, что мир строится с помощью кассетных бомб, мы отвечаем, что мир можно установить с помощью знаний, культуры, искусства.



P.S. С 25 по 30 сентября 2023 года в Крыму в Ялте журнал "Международная жизнь" провел свою XIV международную конференцию "Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве".



Элизео Бертолази – кандидат антропологических наук, председатель итальянского представительства "Международного Движения Русофилов" Источник - Столетие

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