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Гуманитарная озабоченность США Кавказом - это ширма, - А.Балиев
00:20 08.10.2023

Гуманитарная "озабоченность" как ширма
Как США под предлогом оказания помощи пытаются установить контроль над Южным Кавказом

Алексей Балиев

Новая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе потерпела фиаско. И снова – благодаря России. Тем временем самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика" (НКР) на днях упразднена. В Армению устремились десятки тысяч карабахских армян, опасающихся репрессий со стороны Азербайджана, хотя азербайджанские власти и гарантируют, что не будет каких-либо притеснений армян в бывшей НКР.

Зато США, ничего не предприняв для урегулирования ситуации, сразу после конфликта объявили, что планируют создать свои военные объекты на территории экс-НКР и на армяно-азербайджанской границе близ Нагорного Карабаха. Под предлогом контроля, дескать, за гуманитарной ситуацией в регионе.

Именно срочное посредничество Москвы и лично президента РФ Владимира Путина, напомним, привело к тому, что в Нагорном Карабахе с 20 сентября действует перемирие. Эти договоренности, по данным минобороны РФ, реализуются "в координации с миротворческим контингентом России в регионе". По тем же данным, российские миротворческие силы "продолжают выполнять задачи в Карабахе и оказывают всевозможную помощь мирным жителям". Кроме того, миротворцы РФ охраняют автоколонны с покидающими этот регион и направляющимися в Армению людьми.

Исход армян из Нагорного Карабаха переполняет Армению, особенно ее приграничные с Азербайджаном районы. Всего в Армению прибыли к началу октября до 85 тысяч беженцев. Устремляются они и в Россию, Иран. Покинуло Нагорный Карабах не менее 70% его населения.

Ситуацию усложняет то, что с 1993 года сохраняется железнодорожная блокада Армении со стороны Турции – члена НАТО. Кстати, такая блокада ежегодно "съедает" до 15% ВВП Армении, что негативно сказывается не только на ее экономике, но и теперь на приеме, обустройстве покинувших Нагорный Карабах. А вот США, высказывая "озабоченность" ситуацией в регионе, никак не воздействуют на Турцию, – своего союзника по НАТО – чтобы Анкара отменила эту блокаду. Зато в Турции, в том числе вблизи ее границ со странами Закавказья, уже сегодня расположено свыше 40 военных и разведывательных объектов США-НАТО…

Тем временем в Вашингтоне отнюдь не намерены отказываться от планов контроля за регионом. Здесь обращают на себя внимание два взаимосвязанных друг с другом обстоятельства. Во-первых, глава Агентства США по международному развитию (USAID*) Саманта Пауэр заявила 29 сентября, что США "разворачивают" на Южном Кавказе некую "группу реагирования на бедствия ("Disaster Assistance Response Team") для помощи пострадавшим от гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. И для координации реагирования США на этот кризис". Поскольку в Вашингтоне, оказывается, "глубоко обеспокоены безопасностью уязвимых групп населения в Нагорном Карабахе и более чем 50 тыс. чел., бежавших в Армению".

Г-жа Пауэр в конце сентября побывала в Баку и Ереване, где эта инициатива США, по всей видимости, была одобрена. По предварительным данным, упомянутая группа реагирования будет базироваться в том секторе армяно-азербайджанской границы, который находится невдалеке от Нагорного Карабаха.

Напомним, что военное присутствие США в Афганистане, как, впрочем, и в Сирии, Сомали, Ливии, бывшей Югославии тоже обосновывалось, на первых порах, гуманитарными предлогами. Так что американцам не занимать "опыта" в проведении операций такого рода.

А во-вторых – стратегические цели США в регионе предметно обозначила Юри Ким, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, выступая в середине сентября с.г. в Сенате США: "…Мы должны превратить отношения между США и Арменией именно в то, какими бы мы хотели их видеть. Чтобы речь шла о партнерстве их с нами, а не с Россией". Поэтому США должны "там постоянно находиться". И увеличивать "разностороннюю помощь" Армении, необходимую для того, "чтобы ей сделать необходимый поворот". То есть, в сторону альянса с США.

Г-жа Ким не уточнила, однако, что означает "постоянно там находиться". Похоже, речь идет о возможной отправке в регион – по крайней мере, в Армению – американских "миротворцев", в том числе с военных баз США в Турции. Такой сценарий вполне возможен, так как в преддверии нового конфликта в Нагорном Карабахе войска США и Армении в середине сентября с.г. проводили на ее территории (невдалеке от армянской столицы) совместные учения "Eagle Partner-2023". В ходе которых, согласно их официальному релизу, "…отрабатывались совместные операции по стабилизации положения между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач". Чтобы, как уточняется, "повысить оперативную совместимость воинских частей для осуществления миротворческих операций". Новые учения США и Армении предварительно планируются на 1-й квартал будущего года.

Ряд зарубежных экспертов отмечают, что в Турции предполагается создать к концу 2023-го специальный центр США-НАТО по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана. Что вполне стыкуется с упомянутыми американскими планами и нацелено на вовлечение в них всей НАТО.

Отмечается также, что планируемое военное присутствие США в Южном Закавказье обусловлено и тем, чтобы, в буквальном смысле, "охватить" Иран с севера (так как Армения и Азербайджан граничат там с ним), то есть в дополнение к многочисленным военным базам США у южных и западных границ республики.

Словом, Вашингтон ничего не предпринявший, в отличие от России, для урегулирования нового конфликта в Нагорном Карабахе, стремится максимально использовать последствия конфликта, чтобы обосноваться в Южном Закавказье на постоянной основе. Даже под видом фальшивой "гуманитарной озабоченности".

Источник - Столетие
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