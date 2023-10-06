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"Как в кино": израильтян ошеломила неожиданная атака ХАМАС
12:40 08.10.2023

"Люди умоляют, чтобы армия была здесь"

Внезапное нападение утром 7 октября палестинских боевиков из сектора Газа на Израиль вызвало настоящий шок у израильтян. Но и многие палестинцы явно поражены неожиданностью и беспрецедентностью происходящего.

По всему Израилю и на оккупированных палестинских территориях разделенные общины с недоверием наблюдали за разворачивающимися сценами беспрецедентного нападения группировки боевиков ХАМАС, пишет британское издание The Guardian.

До этих дней кадры, на которых палестинские боевики сносят стены и заборы, которые окружали 2,3 миллиона человек в секторе Газа в течение последних 16 лет, были немыслимы – как и видео и изображения ошеломленных израильских гражданских лиц со связанными за спиной руками. которых везут в Газу, чтобы использовать заложников в качестве разменной монеты.

"Если бы вы спросили любого палестинца, каким был бы наилучший сценарий прекращения оккупации, он никогда бы не сказал ничего подобного", - цитирует The Guardian слова 49-летнего Халеда аль-Тавила, жителя города Хан-Юнис в центральной части Газы. – И если бы вы спросили израильтянина, каким был бы наихудший сценарий развития событий, они бы никогда не сказали ничего подобного. Это похоже на кино. Мы въехали в туннель. Но мы не знаем, что будет в конце этого".

Прилетающие в Израиль на параплане боевики ХАМАСа, журналист из Газы, направляющийся в Израиль, чтобы сделать репортаж для палестинского телевидения, пожилая израильтянка, явно сбитая с толку, едущая по улицам Газы в багги для гольфа – для всех этот день казался сюрреалистичным.

Израильтяне были прикованы к экранам своих телевизоров, наблюдая, как мирные жители по всему югу страны, запертые в своих "комнатах страха" с восхода до заката, умоляли о помощи.

"Я прошу, чтобы армия была здесь, люди умоляют, чтобы вооруженные силы были здесь, - сказал 68-летний Даниэль Рахамим из пограничного города Нахаль-Оз в интервью 13 каналу. – Люди нуждаются и спрашивают: "Где армия?"

Сообщается, что десятки мирных жителей Израиля по–прежнему находятся в заложниках в своих домах, а ХАМАС и его союзники, заявили, что 57 израильтян – как живых, так и мертвых - были доставлены в средиземноморский анклав.

На одном из видео, аутентичность которого пока не подтверждено, женщина, прижимающая к себе двух своих маленьких детей, кричала, сопротивляясь попыткам вооруженных людей в масках забрать их у нее из рук. На другом снимке молодую женщину тянут за волосы и заталкивают на заднее сиденье угнанного джипа Армии обороны Израиля. Сотни завсегдатаев вечеринок, пришедших на рейв, были сняты на видео, бегущими по полям, в то время как на заднем плане слышались взрывы и глухие удары.

Спустя несколько часов после первых сообщений о том, что боевикам ХАМАС удалось проникнуть в Газу – нападение, не имеющее аналогов в последнее время, – жители юга Израиля сообщили израильской газете "Гаарец", что перестрелки все еще продолжаются на улицах городов и кибуцев.

Медленная реакция армии и полиции шокировала и разозлила израильтян. "Нас убивают, - заявил изданию "Гаарец" один израильтянин в южном кибуце. – Здесь нет никакой армии. Прошло уже несколько часов. Люди умоляют сохранить им жизнь".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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