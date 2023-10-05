Индо-канадский конфликт - трюки США, - Дм.Минин

12:44 08.10.2023 05.10.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



В основе индо-канадского конфликта - трюки США

Завлекая Нью-Дели в свои геополитические игры, в Белом доме держат нож за пазухой



Чествование в парламенте Канады украинского эсэсовца Гунки из дивизии СС "Галичина" аукнулось ей и на другом поле. Придя к выводу, что поддержка Оттавой разного рода сепаратистских и экстремистских эмигрантских организаций, в том числе откровенно фашистского толка, носит системный характер, Индия заняла более решительную позицию в конфликте с Канадой из-за убийства на ее территории сикхского лидера. В ответ на обвинения премьера Канады Джастина Трюдо в причастности индийского правительства к данному покушению Нью-Дели, отрицающий это, объявил о высылке из страны 41 канадского дипломата.



При этом обнажилась еще одна очевидная правда – Канада лишь выполняет уступленную ей функцию "тихой гавани" в рамках глобального явления, давно используемого США. Не секрет, что в Америке со времен Второй мировой войны находят убежище и "работу по профилю" не только бывшие нацисты, но и лидеры буквально всех существующих в мире сепаратистских движений – от ирландских до индийских, включая мелкие и крупные племена Азии, Африки и Латинской Америки. Критерий благосклонности к ним прост – полная лояльность к Вашингтону и его "лидерской роли" в мире. По сути, эти сепаратистские организации выполняют роль еще одного рычага "мягкой", а, если надо, то и "жесткой", силы в проведении внешней стратегии Белого дома.



Через них оказывается влияние на общественные настроения "стран исхода" по разветвленной системе СМИ, разного рода экспертных центров и НКО. В указанных институтах специалистами по отдельным странам, как правило, являются выходцы из них, враждебно настроенные к тем режимам, которые не стоят на проамериканских позициях, часто из национальных меньшинств. В случае, если политика того или иного государства перестает устраивать Вашингтон, указанные сепаратисты активно включаются в усилия по подрыву их стабильности. В крайних ситуациях они могут быть ориентированы и на раскол неугодных ему стран. Хорошо известна, например, роль эмигрантских организаций с центрами в Америке в развале Судана, Эфиопии, Югославии, деструкции Советского Союза.



За нынешней активизацией сикхской эмиграции в Канаде, приведшей в конечном счете к убийству одного из ее вождей, стояли именно такие расчеты. Ведь информацию о том, что за устранением лидера сикхских сепаратистов стоят индийские спецслужбы Оттаве передало ЦРУ США. Индии подобным образом фактически посылался сигнал о том, что если она попытается выскользнуть из навязываемых ей схем "стратегического партнерства", то ее могут ожидать большие неприятности на внутренней сцене. Кстати, как рассказал сын убитого Ниджара, его отец регулярно встречался с офицерами разведки Канады, которые действуют в тесной связке со своими американскими коллегами.



Посредством канадского прокси-инструмента Индию из Вашингтона как бы ставили на место, вынуждая не требовать для себя слишком многого. По похожему сценарию Соединенные Штаты, к примеру, используют, хотя и без сепаратистского контекста, антиэрдогановскую турецкую организацию Фетхуллаха Гюлена со штаб-квартирой в Пенсильвании. Ей то открывают "кислород", то закрывают, в зависимости от поведения самого президента Турции Р. Эрдогана.



Подзуживающие сепаратистские настроения в Индии статьи в прессе США появлялись даже в период "знакового" визита туда премьер-министра Н. Моди. The New York Times, в частности, сетовала на "зажим" при нем демократических свобод и писала: "Особенно опасной Индия при Моди стала более чем для 200 миллионов представителей религиозных меньшинств: линчеватели из числа его правых сторонников разжигают напряженность, чтобы навязать конституционно светской демократии Индии главенствующую роль индуизма. Из-за этого страсти могут накалиться в любой момент – особенно со стороны индийских мусульман". Ведущие американские ресурсы в области внешней политики отождествляют Н. Моди с "индуистским национализмом", который якобы нацелен на создание "Акханд Бхарат – Великой неделимой Индии, – в которой Нью-Дели построил бы "культурную конфедерацию" на территории, простирающейся от Афганистана до Мьянмы и от Шри-Ланки до Тибета". Ничего подобного в программе индийского премьера нет, но такими утверждениями против него мобилизуются многочисленные раскольнические силы. Критики чрезмерного "ухаживания" за Индией в США заявляют, что сотрудничество с ней "должно быть строго нацелено на противодействие Китаю". А официальные лица США "должны понимать, что в глубине души Индия не является союзником".



Последние события, безусловно, должны побудить Нью-Дели лишний раз задуматься, а насколько искренни представители Белого дома, сулящие индийцам одни лишь блага от следования в фарватере США? Велики основания полагать, что в Индии там видят главным образом инструмент для ведения гибридной прокси-войны с Китаем, о чем дипломаты молчат, зато откровенно говорят эксперты. Впрочем, наивно было бы считать, что индийское руководство не осознает всех подводных камней, лежащих в американском потоке славословий в его сторону. У Нью-Дели своя игра, и, быть может, на родине шахмат она даже более сложная, чем американский покер. Некоторые эксперты в Америке, в частности, открыто выражают сомнения в том, что Вашингтону удастся так легко направлять "индийского слона" в нужное ему русло.



По мнению британского издания Economist, продолжающего пристально следить за бывшим "бриллиантом в короне" Лондона, "Нью-Дели по-настоящему не верит в альянсы. Неизменной чертой индийской внешней политики, – начиная с эпохи Джавахарлала Неру и заканчивая сегодняшней приверженностью идее неприсоединения, – является глубоко укоренившийся постколониальный страх вновь оказаться во власти более богатой державы". Один только этот фактор, как полагают британцы, уже заставляет сомневаться в масштабах прозападного уклона Индии. И действительно, она воспринимает усилия Америки по укреплению связей скорее "как экономическую возможность, а вовсе не как стратегический шанс, хотя стремление Нью-Дели к углублению отношений в сфере обороны и безопасности действительно растет". Индийские аналитики признают, что в возросшем интересе Запада к своей стране они, прежде всего, видят "благоприятную геополитическую обстановку", которая поможет ей "успешно интегрироваться в глобальные цепочки поставок".



Ведущий американский эксперт по Индии, сыгравший в свое время важную роль в сближении США с ней, а ныне работающий в Фонде Карнеги, Эшли Теллис (Ashley Tellis) опубликовал в издании Foreign Affairs статью под характерным названием "Неудачная ставка Америки на Индию". В ней он умеряет надежды Вашингтона на то, что Нью-Дели может стать его ключевым партнером в сфере безопасности. По его мнению, Индия хочет от США получить лишь защиту от возможных агрессивных действий Пекина против себя, но ни о какой наступательной борьбе против него в интересах Америки, в чем последняя заинтересована в первую очередь, даже не помышляет.



Помимо нежелания Нью-Дели впрягаться в гибридную прокси-войну с Китаем ради Вашингтона, превращаясь в "азиатскую Украину", а также портить многолетние глубокие связи с Россией, у индийского руководства есть и другие поводы для недовольства Белым домом. Индия, например, не согласна с тем, что Америка настаивает на сохранении жестких санкций в отношении Мьянмы и Ирана, в то же время потакая Пакистану, где массовые аресты, исчезновения и пытки стали нормой. Ей также не нравится враждебное отношение США к светскому правительству Бангладеш, которое ведет борьбу с исламистскими силами и в кои-то веки установило нормальные отношения с Нью-Дели.



США, полагают обозреватели, не привыкли к вызовам со стороны своих партнеров. Их традиционные союзы в стиле холодной войны позиционируют США как "центр", а их союзников – как "спицы". Но с извечным индийским "Колесом Сансары" это не сработает. Как признал даже курирующий азиатскую политику Белого дома Курт Кэмпбелл, "Индия обладает уникальным стратегическим характером и желанием быть независимым, могущественным государством". Отводимая ей Соединенными Штатами роль клиента весьма далеко отстоит от ее стремления стать еще одной великой державой, что само по себе закладывает под будущие американо-индийские отношения серьезный конфликтогенный потенциал. Источник - Фонд стратегической культуры

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