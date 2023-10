Флаг России над Африкой. Триколор стал символом сопротивления колонизации - Н.Петров

13:07 08.10.2023 Флаг России над Африкой

Наш триколор стал на континенте символом сопротивления колонизации



Николай Петров



Африка, которую Запад привык считать своими задворками, за бесценок выкачивая из нее ресурсы, взбунтовалась. Уже в нескольких государствах западной части континента произошли военные перевороты, там свергли марионеток, изгоняют западных военных и даже послов. А символом восстания стал… российский флаг!



"В странах Западной Африки, - с изумлением признает эти невероятные перемены ведущая газета США New York Times, - появился новый модный аксессуар, предполагающий юношеское сопротивление, протест или вызов, - и это не образ Че Гевары. Это… трехцветный флаг России. Молодые люди в городах размахивают этими флагами на демонстрациях или носятся с ними по городу на мотоциклах. Портные шьют десятки таких полотнищ в день на узких улочках шумных рынков Буркина-Фасо, в Мали, а теперь и Нигера и других стран. Таксисты кладут их рядом с рулем. Российский флаг повсюду", - с удивлением констатирует американское издание, отмечая, что триколор РФ стал "наиболее заметным признаком более широкого геополитического сдвига в регионе".



"Российский флаг стал символом сопротивления в Западной Африке, связанного с антизападными и антифранцузскими настроениями", - подтвердил корреспондентам газеты Кайл Уолтер, руководитель исследовательской компании Logically, фирмы, которая наблюдает рост пророссийских и антифранцузских настроений в Нигере после государственного переворота летом этого года.



Россия, признает New York Times, рассматривается многими молодыми африканцами как антиколониальная сила, пришедшая помочь им отказаться от своего колониального прошлого и написать новую главу национальной истории, не имеющую ничего общего с демократией, которую многие связывают с эксплуатацией со стороны западных стран, коррупцией и бедностью".



Такая статья в ведущей американской газете, невольно признающая растущее влияние России, появилась не случайно. Ситуация в Западной Африке и в самом деле меняется. Недавно в Нигере произошел государственный переворот, его прозападного президента изгнали и власть захватили военные, которые потребовали вывода из страны французского воинского контингента.



Президенту Франции Эммануэлю Макрону не оставалось ничего другого, как дать своему послу в Нигере разрешение покинуть страну, а также объявить о выводе французских военных из республики к концу года. Учитывая, что французские военные уже были вынуждены покинуть Мали и Буркина-Фасо, а Буркина-Фасо запретила деятельность французских НПО и СМИ, потеря Францией своего влияния в регионе стремительно продолжается.



"И в этих странах, недавно переживших военные перевороты, и в других соседних странах Западной Африки, - пишет автор статьи в NYT, - российский флаг не только имеет политическое значение, но еще и стал просто модным аксессуаром для молодых и старых (во многом так же, как выглядел прежде Че для пары поколений на Западе) - и Москве это очень нравится".



Российский триколор сейчас в Африке повсюду. В Нигере торговля им уже превратилась в своего рода выгодный бизнес - такой огромный на него спрос. Так, миниатюрный флаг для автомобиля стоит 75 евроцентов. Рубашки, выполненные в национальных цветах России, продаются за 3 евро, а флаги большего размера - до 5,5 евро, что для африканцев не дешево.



"Сейчас их делают все", - говорит Амаду Исса, портной, который управляет пятью швейными мастерскими и десятками сотрудников в Ниамее. Он добавил, что после переворота он и его команды сшили сотни российских флагов.



"У него есть стиль", - сказала корреспондентам New York Times старшеклассница Нана Фидус о платье цветов российского флага, которое она надела на недавнем митинге в столице Нигера Ниамее. Она считает, что пришло время узнать больше о президенте Владимире Путине и о том, что он может принести Нигеру, который находится под давлением санкций и закрытия границ со стороны своих западноафриканских соседей после недавнего переворота.



Такой энтузиазм вызывает у Запада удивление. Ведь экономические позиции в Африке, например, у Китая, который тоже противостоит США, или даже у Турции не меньше, порой, куда прочнее, чем у России, однако их флагами никто на демонстрациях на континенте не размахивает. А это значит, что именно нашу страну африканцы считают сейчас самым надежным союзником в борьбе против их ограбления Западом. И такая тенденция в Африке нарастает, потому что там не забыли, что именно СССР в свое время помог континенту сбросить ярмо колониализма. Но став самостоятельными государствами, многие из них продолжают и сегодня подвергаться своими прежними хозяевами нещадной эксплуатации. Решив окончательно с этим покончить, африканцы уповают сегодня на Россию.



"Внезапное появление российских флагов на улицах Ниамеи, - продолжает сокрушаться New York Times, - перекликается с аналогичными явлениями в соседних Буркина-Фасо и Мали, где правительства военной хунты захватили власть в результате переворотов в последние годы, а затем объединились с Россией для военного сотрудничества. Неясно, смогут ли новые лидеры Нигера пойти по этому пути после многих лет работы с западными союзниками, такими как США и европейские страны. Но почва кажется достаточно плодородной для Москвы", - вынуждено признать американское издание.



Однако, констатировав этот неприятный для Запада факт, New York Times, как и следовало ожидать, тут же пытается использовать его, чтобы начать мусолить привычные пугалки о коварных кознях русских.



Уверяя, будто "аналитики и некоторые западные дипломаты, которые отслеживают происхождение флагов убеждены, что российское правительство финансировало их распространение для расширения своего влияния", чему будто бы уже есть "свидетельства".



Напомним, Нигер, а также соседние с ним страны ранее были французскими колониями и продолжали находиться под господством и эксплуатацией Франции даже после официально провозглашенной независимости, как будто колониальная эпоха никогда не заканчивалась. В 1960-х годах, во времена Шарля де Голля, была разработана политика т.н. Франсафрики (Французской Африки), которая означала неформальную опеку Парижа над своими бывшими колониями в Африке, а по сути, продолжение беспощадного выкачивания из этих стран их ресурсов, что вело к их обнищанию. И, хотя сам Макрон неоднократно заявлял, что "эпоха "Франсафрики" прошла", но на самом деле французские власти по-прежнему считают себя колониальной державой, которая может диктовать странам Западной Африки, как им жить, и продолжать их эксплуатировать, о чем свидетельствуют заявления из Парижа.



Так, Эрик Сьотти, лидер партии "Республиканцы", назвал уход Франции из Нигера унижением и разгромом. По его словам, уход с африканского континента может иметь серьезные последствия для Франции и привести к снижению ее влияния.



"Мы потерпели унижение и разгром… Приходится с отчаянием наблюдать, как рушится великая голлистская политика в отношении Африки. Это непростительно", - заявил он.



Уход из Нигера действительно дорого обойдется Парижу. Новые нигерийские власти значительно повысили цены на уран, что может обернуться серьезными последствиями для французской атомной энергетики. Эпоха, когда французские корпорации могли получать нигерийское сырье за бесценок заканчивается.



"Завершилась ли на наших глазах эпоха колониального грабежа? - задается вопросом, анализируя происходящее, сербское издание Печат. - По недавно опубликованным данным, Париж получал уран от бедного Нигера фактически даром (по цене 0,8 евро за килограмм). Новая власть в Нигере назначила честную цену - она требует 200 евро за килограмм, отказавшись при этом от всякой дискриминации: пусть берет тот, кто заплатит. Теперь французы, как и все остальные, могут равноправно покупать у Нигера столь ценный для них уран, но по цене, которую диктует рынок".



Россия заняла место Франции в Западной Африке, отмечает арабский новостной интерактивный портал Al Hadath. В странах южного континента продолжаются госперевороты: проевропейские лидеры смещаются, а местные жители "гордо поднимают российский флаг". По мнению автора статьи, Париж утратил влияние в Африке в пользу Москвы.



Госпереворот в Нигере шокировал весь мир и произвел переполох среди западных лидеров, заявил ведущий Redacted Клейтон Моррис. Эта чрезвычайная ситуация, на фоне которой на континенте стали повсюду развеваться российские флаги, грозит масштабными последствиями для Европы и США, замечает он.



Выступая в сентябре на Восточно-экономическом форуме президент России Владимир Путин напомнил, что еще в 1957 году в европейские страны привозили из Африки людей в клетках и выставляли напоказ.



"И сейчас, - отметил российский лидер, - еще (западные страны) пытаются командовать и проводить там свою в целом неоколониальную политику. Обременили все страны Африки […], создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще". При этом Путин подчеркнул, что у России всегда были совсем другие подходы, что дает ей преимущество при работе с партнерами.



Такое происходит во всем мире. Он становится многополярным, идет неодолимый процесс крушения безраздельного господства атлантистов. Ход истории невозможно повернуть вспять. Флаг свободолюбивой России не случайно стал символом африканского сопротивления колониальному Западу.



И отнюдь не из-за мнимых происков нашей страны, а просто потому, что африканцы не хотят больше терпеть эксплуатацию и разграбление своих ресурсов. А триколор РФ для них - символ сопротивления атлантическим хищникам, веками грабившим весь мир. Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696759620





