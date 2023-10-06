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Угроза миру: чем опасен рост процентов по американскому госдолгу
13:09 08.10.2023

Доходности облигаций США достигли 16-летнего максимума

Дмитрий Мигунов

Доходность американских государственных облигаций в среду, 4 октября, достигла максимума с 2007 года. Рост доходности происходит на фоне беспокойства инвесторов о том, что высокие ставки рефинансирования в США надолго, а также из-за резкого увеличения заимствований для покрытия растущего бюджетного дефицита. Обвал на рынке облигаций США (когда доходности растут, стоимость самих бумаг падает) запустил схожие процессы и по другую сторону Атлантики. Почему тема облигаций США и Европы оказалась в прицеле внимания трейдеров и почему эта ситуация является исключительно опасной - в материале "Известий".

Что такое доходность облигации

Доходность любых облигаций - как государственных, так и корпоративных - представляет собой прибыль, которую инвестор получит при покупке облигации по текущей цене и сохранении ее в своем портфеле до момента погашения, то есть учитывается как купонный доход по ней, так и отличие ее настоящей цены от номинала. Соответственно, падение котировок облигаций означает рост доходности, и, напротив, рост котировок - снижение доходности.

В установившейся в последние 20 лет норме для американского рынка котировки государственных облигаций и рынка акций находились в противофазе. Когда облигации растут в цене (а их доходность снижается), акции падают. Так было в ходе кризиса 2008 года и в первые месяцы пандемии в 2020 году. Госдолг выступал в качестве "безопасного убежища", позволявшего переждать пертурбации на рынке акций.

Так было не всегда. В 1980-е и начале 1990-х тренд был совершенно другим: котировки гособлигаций падали вместе с рынком акций. Объяснялось это комбинацией высокой инфляции и высоких ставок ФРС. Ровно то же самое наблюдается и сегодня - поэтому долговые инструменты и акции падают и растут вместе.

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Почему облигации падают

В последние месяцы доходность американских гособлигаций заметно повысилась вслед за базовой ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). В конце 2021 года она составляла всего 1,4% годовых. В октябре 2022-го она подскочила до 4,2%, а затем после некоторого отката в начале 2023-го вновь начала расти. С середины июля она поднялась на целый процентный пункт. Утром 4 октября она достигла 4,88% для 10-летних облигаций, что является самым высоким показателем с осени 2007 года (когда до старта глобального финансового кризиса остались считанные месяцы). В свою очередь, 30-летние бумаги перевалили за отметку в 5%, что также является максимумом за 16 лет.

Скачок доходности был вызван довольно невинными на первый взгляд новостями - в частности, стало известно, что в США число открытых вакансий в сентябре выросло на 700 тыс., из которых 600 тыс. пришлось на частный сектор. Эта новость показала, что рынок труда остается перегретым, инфляционная угроза сохраняется, а значит, ФРС не будет торопиться со снижением ставок. К тому же индекс активности в промышленности ISM показал наименьшее снижение за несколько месяцев.

Вскоре вышли другие данные по рынку труда, продемонстрировавшие, что ситуация не так уж хороша, как кажется. Это притормозило рост доходности и спровоцировало откат к отметке 4,75% для 10-летних облигаций. Тем не менее проценты все равно остаются исключительно высокими. Распродажей облигаций сейчас, по информации The Wall Street Journal, занимаются иностранные держатели долга, американские банки и менеджеры хедж-фондов, которые традиционно покупали облигации для страховки от потрясений на рынке акций (каковая сейчас больше не работает).

Помимо сохранения высоких ставок, есть и еще один фактор, влияющий на рынок: колоссальный бюджетный дефицит в США, вынуждающий ФРС постоянно продавать облигации (к примеру, в понедельник был проведен аукцион сразу на $147 млрд). В 2023 году он предположительно составит $2 трлн, что является третьим по величине результатом после эпохи пандемийного стимула (2020–2021 гг.) Отличие нынешней ситуации в том, что из-за высоких ставок стоимость заимствований становится больше. Выплаты по процентам уже достигли рекорда (3,2% ВВП) и продолжают быстро увеличиваться, что требует дополнительных заимствований. Все это приводит к тому, что предложение облигаций слишком велико, чтобы рынок мог его поглотить, - и это дополнительно нервирует инвесторов. В сколько-нибудь близкой перспективе ставки должны оставаться высокими.

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Принцип паровозика

Американские государственные облигации - в некотором смысле эталон надежного актива для всей мировой финансовой системы. Рост их доходности запускает множество процессов, так или иначе влияющих на фондовый рынок и экономику в целом, причем не только американскую. Сейчас они "паровозиком" потянули за собой долговые бумаги европейских стран. Доходность немецких десятилетних облигаций поднялась в последние дни до 3% годовых, что является 12-летним максимумом и располагается не так уж далеко от значений, наблюдавшихся во время европейского долгового кризиса. В Великобритании, также испытывающей общие экономические и бюджетные проблемы, доходность достигла 4,5%.

Облигации влияют на ипотеку, повышая ставки на и так буксующем жилищном рынке (в США ипотека на 10 лет теперь обходится в среднем в 7,5%, невиданные по американским меркам показатели), а также добавляют трудностей на совсем уж кризисном рынке коммерческой недвижимости. Высокий процент по кредиту резко ухудшает ситуацию в экономике по обе стороны Атлантики, приближая тяжелую рецессию. С высокой вероятностью именно такова будет цена победы над инфляцией, но ФРС, очевидно, считает это меньшими потерями по сравнению с разбалансировкой финансовой системы из-за самого высокого роста цен за последние 40 лет.

Развивающимся странам, включая Россию, следует обратить внимание на стоимость сырьевых товаров, которые также крайне чувствительны к потрясениям на долговых рынках. Достаточно посмотреть на цену на нефть, обвалившуюся в последние дни с $95 до $87 за баррель именно на фоне ситуации с доходностью американских облигаций. Если бонды США и дальше будут девальвироваться, для фьючерсов на сырье также настанут непростые времена.

Источник - Известия
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