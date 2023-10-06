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Вперед к прошлому: за что россияне полюбили Узбекистан
13:12 08.10.2023

Туристический потенциал страны еще только предстоит раскрыть в полной мере

Александр Сидоров

Российские туристы продолжают активно осваивать ближнее зарубежье. Одним из самых востребованных направлений на постсоветском пространстве в 2023 году стал Узбекистан. По данным Агентства статистики при президенте республики, каждый третий иностранный гражданин, который в 2023 году пересек границу с целью отдыха и досуга, - россиянин. Красивая страна с древней историей, удивительными памятниками, доброжелательными людьми и вкусной едой особенно хороша в межсезонье, когда светит щадящее солнце и можно гулять в свое удовольствие. Подробности - в материале "Известий".

Солнечный Узбекистан - смысл этого выражения понимаешь, едва спустившись с трапа самолета. Солнце здесь действительно щедрое, всем хватает с избытком. Оно столь же неотъемлемая часть неповторимого местного колорита, как и ароматный чай или радушная улыбка.

В Узбекистан, однако, приезжают не только за солнцем. Эта страна - древнейший очаг цивилизации в Центральной Азии, на протяжении столетий она являлась важным связующим звеном всей трансевразийской торговли. Через нее пролегал Великий шелковый путь. С тысячами караванов сюда попадали не только экзотические товары из дальних стран, но также идеи, верования, обычаи, рецепты, научные и практические знания. Все это попадало в гигантский культурный плавильный котел, переосмысливалось и вновь отправлялось в мир. Следы этой титанической работы заметны здесь повсюду - от древней Хивы до стильного Ташкента, но, может быть, наиболее полно сконцентрированы в Самарканде и Бухаре. Недаром именно эти два города россияне посещают чаще всего.

Самарканд

Самарканд был основан за восемь веков до новой эры. За свою долгую жизнь он побывал столицей древней Согдианы, империи Тамерлана и даже Узбекской ССР, пусть и недолго. В XIII веке его почти полностью разрушил Чингисхан. Остатки древней крепости сохранились на холме Афрасиаб, на окраине современного Самарканда. Уже в следующем столетии город был заново отстроен Тимуром. Парадоксально, но именно этот жесткий и беспощадный полководец, всего за несколько десятилетий создавший огромную империю, превратил Самарканд в архитектурную жемчужину Востока. "Если вы сомневаетесь в нашем величии, посмотрите на наши постройки" - будто бы именно так говорил своим недоброжелателям великий и ужасный Тамерлан.

Как бы то ни было, но в словах этих немало истины, стоит взглянуть, например, на величественную мечеть Биби-Ханым, на архитектурные шедевры некрополя Шахи-Зинда или на удивительно гармоничный мавзолей Гур-Эмир с его знаменитым куполом, будто бы обвитым жгутами.

Славное начинание Тимура продолжили его преемники, оставившие в наследство потомкам знаменитый Регистан с его неповторимым архитектурным ансамблем и непередаваемой атмосферой, которую здесь ощущаешь буквально физически. Главная площадь города и сегодня притягивает сотни тысяч путешественников, как притягивала их все минувшие столетия.

Следует отметить, что исторический центр города власти привели в порядок - статус памятника ЮНЕСКО ко многому обязывает. Здесь приятно гулять, в тенистых скверах установлены лавочки, повсюду работают маленькие кофейни.

От Регистана к Биби-Ханым ведет одна из ключевых туристических улиц Самарканда. Некогда она именовалась Ташкентской, а ныне носит имя первого президента страны Ислама Каримова.

Здесь исторически располагались торговые и ремесленные лавки. Есть они и сегодня, правда, теперь это стильные магазинчики и мастерские, но суть не изменилась. Так что если захочется поискать какой-нибудь небанальный и аутентичный сувенир, то сюда непременно стоит заглянуть.

На заметку: в Узбекистане официально не действуют карты российских банков, поэтому лучше всего иметь при себе запас наличной валюты. Тем не менее во многих местах (отелях, магазинах, ресторанах и кафе) можно расплатиться банковским переводом. Так что непременно стоит уточнить у персонала, имеется ли такая возможность.

За фасадами уютных ресторанчиков и модных бутиков улицы имени первого президента от глаз туристов скрывается старый еврейский квартал. Тем, кто хочет прикоснуться к совсем нетуристическому, но очень аутентичному и невероятно живому Самарканду, нужно просто свернуть в первый попавшийся переулок и… ненадолго затеряться в причудливой паутине узеньких извилистых улочек. Время здесь будто бы остановилось, люди по-другому разговаривают, во дворах пекут лепешки и вообще непонятно, какой нынче год. А потом, внезапно выбравшись из лабиринта, вдруг обнаруживаешь себя на краю высокого холма, с которого открывается потрясающий вид на рынок Сиаб и мечеть Хазрет-Хызр, которая ведет свою историю с начала VIII века. Сразу за ней, кстати, расположен мавзолей Ислама Каримова - место весьма уважаемое и посещаемое.

Как ни странно, но в Самарканде есть ночная жизнь. Уже сегодня в городе допоздна работает несколько десятков заведений. А в конце сентября городские власти объявили о планах по скорому запуску настоящей "улицы баров", которая будет функционировать в круглосуточном режиме. Эта мера рассчитана прежде всего на российских туристов, рассказал "Известиям" заместитель губернатора Самаркандской области по туризму и культурному наследию Рустам Кобилов. "Туристы из России ждут, чтобы город жил днем и ночью. Мы идем навстречу их пожеланиям", - отметил чиновник.

На заметку: в Узбекистане хорошо говорят по-русски, так что никакого языкового барьера здесь не возникнет. Местные жители исторически очень толерантны к чужестранцам, всегда готовы помочь, но ценят взаимное уважение. Поэтому какая бы жара ни стояла на улице, мужчинам не стоит заходить в мечеть в шортах, а девушкам в коротких платьях. Узбекистан - светское государство, но значительная часть населения исповедует ислам шиитского толка.

С недавних пор в Самарканд можно приезжать не только ради истории и культуры, но и для того, чтобы поправить здоровье. На окраине города, возле гребного канала, построенного еще к Олимпиаде-80, возведен внушительный комплекс Silk Road Samarkand. Он включает в себя четыре отеля медико-санаторного профиля, в каждом предусмотрена своя комплексная оздоровительная программа (детокс, пульмонология, профилактическая медицина, лечение опорно-двигательного аппарата). Между отелями курсируют челноки, так что можно пользоваться услугами любого из них.

Здесь же расположен историко-этнографический комплекс "Вечный город" - с мастерскими, торговыми лавками, кафе и ресторанами, мостами и каналами, по которым можно прокатиться на лодочке.

Что еще сделать в Самарканде:
Посмотреть вечернее лазерное шоу с проекцией на древний Регистан.
Отправиться на дегустацию узбекских вин в Музее вина при заводе имени Ховренко.
Отведать горячей катламы с луком и зеленью на рынке Сиаб.
Восстановить силы в историческом хаммаме в старом еврейском квартале.
Познакомиться с древней технологией производства бумаги на фабрике "Мерос" в деревне Конигиль.

Бухара

В рейтинге популярности у российских туристов этот город, пожалуй, не уступает Самарканду. И те, кто приезжает в древнюю столицу Согдианы, почти наверняка навещают также и Бухару. Тем более что такое путешествие максимально удобно логистически - между городами курсирует скоростной поезд, всего полтора часа в кондиционированном вагоне - и вы на месте.

Бухара лет на триста моложе своего соседа и значительно меньше. Она более компактная и по-хорошему более провинциальная, с другими скоростями и расстояниями, с неспешными разговорами за чашкой чая на Ляби-Хаус. Исторический центр - с цитаделью Арк, куполами древнего восточного базара, ансамблем Кош-Медресе и, конечно, минаретом Калян с одноименной мечетью - здесь прекрасно сохранился, он также включен в список ЮНЕСКО.

Все это можно осмотреть за несколько часов. Но для того, чтобы уловить особый ритм города, стоит остановиться на ночь, тем более что в свете вечерних огней Бухара совершенно преображается.

Что еще сделать в Бухаре:
Посмотреть оригинальное фольклорное музыкально-танцевальное шоу в медресе Диван-Беги.
Прогуляться по летней резиденции бухарских эмиров Ситораи-Мохи-Хоса.
Полюбоваться Бухарой с водонапорной башни Шухова.
Познакомиться с древним искусством ковроткачества в Музее ковров в мечети Макоги-Аттори.
Наведаться в экоцентр "Джейран", где обитает несколько десятков краснокнижных видов животных и птиц.

Путешествие со вкусом

Еда - важный, а для многих и вполне самодостаточный повод приехать в Узбекистан. Во-первых, здесь отличные продукты, а о местных дынях и помидорах даже в Москве ходят легенды. Во-вторых, здесь умеют готовить и любят вкусно поесть. Практически в любой части страны можно отыскать какое-то "свое" блюдо, которое не готовят больше нигде. А если и готовят, то уж точно - по-своему. Один плов чего стоит. Ташкентский делают с курдючным салом, мясо томят одним большим куском, а готовое блюдо нередко сервируют с конской колбасой (казы). В бухарском много сухофруктов, поэтому он сладкий. Самаркандский выкладывают в казане слоями и никогда не перемешивают, даже в тарелке - перемешанный плов считается здесь "вчерашним" и гостям такое подавать нельзя. Для кашкадарьинского мясо предварительно маринуют с луком и специями и т.д.

Тем, кто хочет не только отведать местных деликатесов, но и научиться готовить их самостоятельно, непременно стоит заглянуть в один из Национальных домов. В Узбекистане так именуют исторические здания в старых кварталах, где сохранилось традиционное убранство, в идеале - особенности быта, и которые используются ныне как полноценные интерактивные объекты для культурно-исторического и гастрономического туризма. Иными словами, гости по предварительной договоренности могут приехать в такой дом, под руководством хозяйки приготовить плов или манты, а затем поужинать в аутентичных интерьерах в обществе приветливых хозяев.

Ну и, разумеется, не надо забывать про рынки. Обычно там можно найти вдоволь самой разнообразной готовой еды. На лотках уличных торговцев непременно будут ароматные лепешки оби-нон, дивная тандырная самса, сочащаяся медом пахлава и т.д. В кафешках - шурпа, лагман, плов, шашлык, манты. Одним словом, умереть с голоду в Узбекистане не получится.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696759920


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