Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС

13:44 08.10.2023 Эксперты РАН назвали последствия войны Израиля и ХАМАС для Ближнего Востока



В 50-ю годовщину Войны Судного дня ХАМАС провел беспрецедентную атаку на Израиль. Нетаньяху назвал это войной и пообещал мощный ответ. Эксперты связывают обострение со сближением Израиля и Саудовской Аравии



Как ХАМАС напал на Израиль



7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило, что начинает военную операцию "Потоп Аль-Аксы". Как сообщил глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет (по подсчетам ЦАХАЛ - израильской Армии обороны, из сектора Газа было выпущено по меньшей мере 2,2 тыс. ракет).



Удары затронули южные и центральные районы страны - города Ашкелон (юго-запад), Тель-Авив (центр), Ришон-ле-Цион (центр) и Гдерот. Сигналы тревоги в стране непрерывно звучали начиная с 6:28 утра (по местному и московскому времени).



Параллельно с воздушными ударами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправив их в сектор Газа. Кроме того, они захватили военную базу и находившуюся на ней технику.



Что известно о ХАМАС



Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названием "Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия" - Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году. В основе его идеологии - принятая в 1988 году "Исламская хартия", в которой не признается право Израиля на существование и поставлена цель создать палестинское государство на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. Состоит из политического и военного крыла и с 2007 года базируется в секторе Газа.



ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.



Всего, по заявлению военного подразделения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", им удалось захватить более 35 израильских солдат и жителей поселений и жителей городов Сдерот, Офаким и Нетивот.



Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что эта операция - реакция "на израильскую агрессию против мечети Аль-Акса", одну из основных святынь ислама, которая находится на Храмовой горе в центре Иерусалима.



Последние столкновения вокруг мечети произошли в начале апреля - конфликт начался после призывов еврейских ультраправых активистов провести в начале праздника Песах на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение. Палестинцы в ответ на это забаррикадировались в мечети, отказавшись ее покидать. Израильская полиция заявляла, что пыталась убедить их покинуть храм мирно, но из-за отказа была вынуждена применить силу. Иудейских радикалов правоохранители также остановили на пути к Храмовой горе. Храмовая гора является святыней для представителей обеих религий.



Тогда замглавы ХАМАС Салех аль-Аури заявил, что "нападение на исламские святыни будет стоить дорого", а близкая к Ирану ливанская группировка "Хезболла" сообщила, что поддержит все шаги, которые палестинские силы предпримут против Израиля в связи с ситуацией вокруг мечети Аль-Акса.



После нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. В обращении к гражданам, опубликованном в социальной сети X, он сообщил, что поручил силовым структурам первым делом зачистить населенные пункты, куда проникли террористы. "В то же время я приказал провести обширную мобилизацию резервов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену", - сказал премьер, призвав граждан соблюдать директивы ЦАХАЛ.



В начале заседания военно-политического кабинета Нетаньяху обозначил три цели: 1) очистить территорию Израиля от вражеских сил и восстановить безопасность в населенных пунктах, подвергшихся нападению; 2) потребовать "от врага заплатить огромную цену - в том числе и в секторе Газа"; 3) укрепить другие направления, "чтобы никто не совершил ошибку, вступив в эту войну".



Министр обороны страны Йоав Галлант ввел в стране режим чрезвычайного положения. ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Пресс-служба израильской армии сообщила, что десятки истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - они затронули 21 объект (17 военных и четыре оперативных командных центра).



Кроме того, власти Израиля приняли решение прекратить поставки электроэнергии сектору Газа. "Того, что было, не будет", - подчеркнул министр энергетики страны Исраэль Кац.



К 20:00 мск, по данным властей Израиля, погибли 150 человек, около 1150 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил, что более 200 человек погибли, свыше 1600 ранены.



Как в мире отреагировали на нападение ХАМАС на Израиль



Осудили атаки и поддержали Израиль Италия, Франция, Германия, Великобритания, Грузия, Украина, Венгрия, Евросоюз, США, Таиланд. Так, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что "Израиль имеет полное право на самооборону", в американском Белом доме назвали атаки нападением террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц, а в Пентагоне сообщили, что будут работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны.



ХАМАС поддержали частично признанное государство Палестина, Сирия и Иран. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ "имеет право защищаться от [атак] Израиля и терроризма поселенцев", а советник верховного лидера Ирана генерал Рахим Сафави поздравил ХАМАС с началом операции и сказал, что Тегеран будет "вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима".



С нейтральной позицией - выразив обеспокоенность и призывая к деэскалации - выступили Россия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ. МИД России призвал стороны к "немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса". В МИД Египта сообщили, что контактируют с обеими сторонами "для установления спокойствия и предотвращения эскалации напряженности".



К чему может привести новая война на Ближнем Востоке



Боевые действия вспыхнули в 50-ю годовщину с Войны Судного дня. Тогда, 6 октября 1973 года, все началось с внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции: Египет наступал на Синайский полуостров, который находился под контролем Израиля, а Сирия - на Голанские высоты. Война закончилась 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.



"За последнее время это беспрецедентная по масштабам атака со стороны ХАМАС. Судя по реакции израильских спецслужб, ее никто не ожидал - реакция израильских сил безопасности очень напоминает ситуацию 1973 года, - сказал РБК глава Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. - Для ХАМАС эти действия очень рискованные, потому что понятно, что ответ будет очень жесткий. Но важно понимать, к каким последствиям это приведет внутри Израиля. Вполне вероятно, что это обернется новым правительственным кризисом и застопорит процесс сближения Израиля с Саудовской Аравией".



На сегодня между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. В 2005 году после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Эр-Рияд отменил экономический бойкот Израиля. В 2020 году, когда при посредничестве США были нормализованы отношения между Израилем и ОАЭ (также тогда были налажены дипотношения с Бахрейном и Марокко), королевство разрешило израильским самолетам пролетать в Эмираты по специальному воздушному коридору. В 2023 году американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года.



В контексте этой нормализации, говорит глава Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская, ХАМАС совершенно не ясно, что будет дальше с палестинской проблемой и какую роль движение будет играть в процессе ее решения. "ХАМАС и "Исламскому джихаду" важно показать Нетаньяху, который говорил, что палестинцы не будут иметь права вето в этом процессе, что это не так, что у них достаточно сил, чтобы на него повлиять, - отметила в беседе с РБК эксперт. - В любом случае эта операция - сигнал тем, кто думает, что палестинская проблема может быть маргинализована. Так ХАМАС дает понять, что обойти эту проблему нельзя".



Звягельская обращает внимание на беспрецедентный размах атаки: "Обстрелы происходят довольно часто, но то, что в Израиль проникли боевики и бои ведутся на его территории, это новый элемент, которого раньше в таком масштабе не было".



Говоря о последствиях столкновения, научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян выделяет два измерения: национальное, когда перед лицом внешней угрозы идет мобилизация ресурсов и внутренняя угроза демократии в лице Биньямина Нетаньяху отходит на второй план, и региональное. "Эта атака фактически возвращает палестино-израильский конфликт на региональную повестку дня, - говорит эксперт. - Те государства, которые претендуют на лидерство в арабском мире, - та же Саудовская Аравия, которая вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, - будут вынуждены либо отсрочить, либо заморозить этот процесс". Кроме того, встанет вопрос о том, чтобы выделить государства, которые поддерживают ХАМАС и палестинские организации, - в их числе Иран, Сирию и Катар.



"Это наступление может открыть ящик Пандоры, - отметил Мелконян, обращая внимание на заявление "Хезболлы" о том, что в случае израильской операции против сектора Газа она может открыть второй фронт. - То есть тогда Израилю придется воевать на юге и на севере".



По оценке эксперта, в связи с этим есть два основных сценария. Согласно первому никто к конфликту не подключается, ХАМАС и "Исламский джихад" постепенно отходят в сектор Газа, ведутся переговоры по обмену пленными, но Израиль атаку без ответа не оставляет и наносит удар. В соответствии со вторым сценарием у Израиля есть разные варианты военного ответа: начать масштабное наступление против сектора Газа, а также повысить интенсивность и расширить географию ударов по иранским позициям на территории Сирии.



Екатерина Постникова Источник - РБК

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