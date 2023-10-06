ХАМАС нарушил планы Вашингтона: сделка по Ближнему Востоку сорвана, - Bloomberg

16:00 08.10.2023

Bloomberg

США



ХАМАС просто подорвал усилия Байдена по переустройству Ближнего Востока



Нападение ХАМАС на Израиль в одночасье разрушило хрупкое перемирие с палестинцами, пишет Bloomberg. Когда саудиты уже были готовы заключить мир в обмен на гарантии безопасности США, у правительства Нетаньяху появился очередной повод для войны.



Андреас Клут



Оказывается, у ХАМАС было право вето в дипломатических отношениях и большой стратегии Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Израиля. Эти три страны - стараясь не привлекать лишнего внимания и под диктовку Белого дома - медленно продвигались к заключению трехстороннего соглашения, которое могло бы перестроить геополитический порядок в регионе и за его пределами. Но в результате этого их соглашения палестинцы остались бы за бортом. Поэтому ХАМАС - самая агрессивная группировка, представляющая интересы палестинцев, - решила все взорвать.



В самом буквальном смысле. За последние 24 часа ХАМАС выпустил тысячи ракет из сектора Газа по Израилю, убив десятки израильтян []. Одновременно с этим боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по суше, морю и воздуху, превратив израильтян в заложников в их собственных домах.



"Мы находимся в состоянии войны", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, когда израильская армия уже открыла ответный огонь по сектору Газа. Ни самого Биби, ни его партнеров по коалиции никогда не нужно было долго уговаривать, чтобы они приняли жесткие меры против палестинцев - или построили новые израильские поселения на палестинской земле на Западном берегу. На этот раз у ультранационалистического правительства Нетаньяху появился отличный повод для войны - повод, который позволяет ему делать все, чего оно хочет.



Но по извращенной логике, господствующей в этом регионе, происходящее также отвечает интересам ХАМАС. Палестинцы были недовольны медленным сближением их предполагаемых покровителей на земле Мекки и Медины, саудовцев и израильтян, которое происходило под присмотром администрации президента США Джо Байдена.



Саудовцы никогда не признавали Израиль нацией и всегда официально занимали сторону палестинцев. Между тем фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Сальман стремится изменить положение своей страны в глобальной силовой политике. Своих злейших врагов в регионе он видит в Иране, а не в Израиле. И, чтобы найти партнеров, он может принять предложение либо от Китая, либо от Соединенных Штатов, поскольку эти две страны соперничают друг с другом за глобальное превосходство.



Поэтому наследный принц выразил готовность рассмотреть смелый план, предложенный администрацией Байдена. Саудовцы могли бы заключить официальный и подлинный мир с Израилем в обмен на американские гарантии безопасности и помощь с гражданскими ядерными технологиями. А Израиль мог бы перенести еще одну арабскую страну - самую важную из арабских стран - из списка своих врагов в список партнеров. Еще он пообещал бы лучше обращаться с палестинцами - хотя неизвестно, в чем именно это могло бы выражаться.



Тем временем Соединенные Штаты сумели бы вытеснить Китай из региона и заложить основы альянса, который помог бы сдерживать Иран. В то же время Вашингтон смог бы использовать этот новый рычаг воздействия для налаживания отношений с Тегераном.



Самыми слабыми звеньями в этой схеме были правительство Израиля и палестинцы. Партнеры Нетаньяху по коалиции не верят в двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, и они предпочли бы поглотить Западный берег целиком, даже если для этого придется фактически установить режим апартеида. Однако палестинцы знали, что даже Эр-Рияд обращает мало внимания на их интересы. Если рассматривать ситуацию со стороны сектора Газа или Западного берега, она вот-вот должна была ухудшиться.



Поэтому ХАМАС зажег запалы, которых в регионе бесконечно много. Хрупкому перемирию между израильтянами и палестинцами пришел конец, спирали ненависти и страданий снова закручиваются, а давление на саудовцев и другие страны с тем, чтобы они помогли своим братьям-арабам, ставит на паузу любое дальнейшее потепление в их отношениях с Израилем.



Буквально в прошлом месяце министр туризма стал первым представителем израильского кабинета министров, совершившим публичный визит в Саудовскую Аравию, - он приехал на конференцию, проходившую в Эр-Рияде. Это был один из множества маленьких шагов, которые, как предполагал Вашингтон, должны были привести к более крупной сделке. Теперь этот жест, похоже, остался далеко позади, в совершенно другой эпохе.



У Соединенных Штатов сейчас нет иного выбора, кроме как призвать к сдержанности все стороны - ХАМАС, а также Биби, наследного принца и остальных. Между тем большую стратегию Байдена на Ближнем Востоке если не сожгли, то как минимум опалили огнем.



Белый дом уже сталкивается с массой трудностей, пытаясь убедить Конгресс США и дальше оказывать поддержку Украине, пока республиканцы в Палате представителей нападают друг на друга и подрывают собственные позиции. Теперь эти же самые скандалисты будут обвинять Байдена в том, что он демонстрирует чрезмерную мягкость к Ирану, чрезмерную нерешительность в отношении Израиля и нетвердость в политике касательно Ближнего Востока. ХАМАС не просто ударил ракетами по Израилю. Последствия его нападения будут ощущаться даже в Вашингтоне и за его пределами.