 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.10.2023
16:00  ХАМАС нарушил планы Вашингтона: сделка по Ближнему Востоку сорвана, - Bloomberg
15:21  Итоги Азиады в Ханчжоу: Узбекистан - 5 место, Казахстан - 11, Кыргызстан - 18, Таджикистан - 24, Туркменистан - 29, Афганистан - 30...
13:44  Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС
13:12  Вперед к прошлому: за что россияне полюбили Узбекистан
13:09  Угроза миру: чем опасен рост процентов по американскому госдолгу
13:07  Флаг России над Африкой. Триколор стал символом сопротивления колонизации - Н.Петров
13:04  В Афганистане самое разрушительное землетрясение за последние 20 лет - 2000 человек погибли

12:46  О необходимости возвращения Узбекистана в ОДКБ
12:44  Индо-канадский конфликт - трюки США, - Дм.Минин
12:40  "Как в кино": израильтян ошеломила неожиданная атака ХАМАС
00:24  Чем грозит Эрдогану зачистка Заевфратья от курдов, - К.Гасанов
00:22  Европа "в глубокой коме": Азербайджан без санкций, Зеленский без ракет, - Е.Кондакова
00:20  Гуманитарная озабоченность США Кавказом - это ширма, - А.Балиев
00:19  Украинский конфликт и конец однополярного мира, - Элизео Бертолази
00:17  США паникуют. Откровения бывшего министра обороны и бывшего директора ЦРУ Р.Гейтса
00:16  Румынский Transgaz вытесняет "Газпром" из Молдавии
Суббота, 07.10.2023
22:51  США принуждают Китай к технологическому отставанию
21:04  Израиль - перед тотальной войной с палестинцами
18:19  "Это чудовищный провал!" - ХАМАС застал врасплох спецслужбы Израиля
16:42  В нападении палестинцев на Израиль увидели повторение легендарной "войны Судного дня" (хроника от МК)
16:31  Иран поддержал удары ХАМАС по Израилю
15:17  Что известно о боях между Израилем и ХАМАС, - ТАСС
15:05  Путин, Токаев и Мирзиеев дают старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан (видео)
14:27  От лозы до пиалы. История виноделия в Туркестане. Ч.5
07:49  Израиль обстрелян десятками ракет со стороны сектора Газа
07:38  Трудовые мигранты из Узбекистана получат российские соцгарантии. Мирзиеев продавил Путина
07:32  Пирамида Петра Первого. Чем была его военная модернизация – спасением или разорением страны (уроки истории), - Игорь Шумейко
07:27  Хотим дышать: признают ли Атырау зоной экологического бедствия
07:25  Дружбаны. Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
07:22  Путину стукнул 71 год. Пора на...
05:56  В Сирийском Хомсе ударом дрона поражена церемония выпуска курсантов - свыше 100 человек погибли
00:55  Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан
00:10  Какую загадку Путин предложил Западу и почему там не могут найти ответ на нее
00:07  Оппозиция под ударом: лидер "Альтернативы для Германии" попал в реанимацию
Пятница, 06.10.2023
15:59  Европа выкручивает руки "пророссийскому" победителю выборов в Словакии
15:56  "Универсальные ценности" Запада вызывают универсальное отвращение, - С.Худиев
15:53  "Конец миропорядка". Путин предложил миру шесть новых правил, - Геворг Мирзаян
15:52  "Дроны падают, как мухи". Военные новинки Ирана пригодятся в зоне СВО
15:31  Медер Темирбеков сменил Талантбека Омуралиева на должности главы Госбанка развития Кыргызстана
14:19  В Киргизии ловят сообщников босса местной мафии Коли-киргза (К.Кольбаева)
13:52  Токаев - хитрый дипломат.., - Данияр Ашимбаев
13:50  КазКНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы
13:19  Носить никабы и короткие штаны в общественных местах могут запретить в Казахстане
13:11  Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
13:09  Ненависть Чубайса. Почему русскую культуру не получится "отменить", - Дмитрий Тараторин
13:07  На 10 млн больше. Итоги форума регионов Узбекистана и России
12:50  Мирзиеев прибыл с визитом в Татарстан
12:49  В китайском небе виднеется российский след. Закупка зарубежной техники подтолкнула развитие авиации КНР, - НВО
12:48  Минкульт Узбекистана потратит почти полмиллиарда сумов на разработку сайта об артистах с госнаградами
12:47  В Узбекистане реформируют энергосектор: что случилось?
12:43  Узбекистан впервые разместил "зеленые" еврооблигации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ХАМАС нарушил планы Вашингтона: сделка по Ближнему Востоку сорвана, - Bloomberg
16:00 08.10.2023

Bloomberg
США

ХАМАС просто подорвал усилия Байдена по переустройству Ближнего Востока

Нападение ХАМАС на Израиль в одночасье разрушило хрупкое перемирие с палестинцами, пишет Bloomberg. Когда саудиты уже были готовы заключить мир в обмен на гарантии безопасности США, у правительства Нетаньяху появился очередной повод для войны.

Андреас Клут

Оказывается, у ХАМАС было право вето в дипломатических отношениях и большой стратегии Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Израиля. Эти три страны - стараясь не привлекать лишнего внимания и под диктовку Белого дома - медленно продвигались к заключению трехстороннего соглашения, которое могло бы перестроить геополитический порядок в регионе и за его пределами. Но в результате этого их соглашения палестинцы остались бы за бортом. Поэтому ХАМАС - самая агрессивная группировка, представляющая интересы палестинцев, - решила все взорвать.

В самом буквальном смысле. За последние 24 часа ХАМАС выпустил тысячи ракет из сектора Газа по Израилю, убив десятки израильтян []. Одновременно с этим боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по суше, морю и воздуху, превратив израильтян в заложников в их собственных домах.

"Мы находимся в состоянии войны", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, когда израильская армия уже открыла ответный огонь по сектору Газа. Ни самого Биби, ни его партнеров по коалиции никогда не нужно было долго уговаривать, чтобы они приняли жесткие меры против палестинцев - или построили новые израильские поселения на палестинской земле на Западном берегу. На этот раз у ультранационалистического правительства Нетаньяху появился отличный повод для войны - повод, который позволяет ему делать все, чего оно хочет.

Но по извращенной логике, господствующей в этом регионе, происходящее также отвечает интересам ХАМАС. Палестинцы были недовольны медленным сближением их предполагаемых покровителей на земле Мекки и Медины, саудовцев и израильтян, которое происходило под присмотром администрации президента США Джо Байдена.

Саудовцы никогда не признавали Израиль нацией и всегда официально занимали сторону палестинцев. Между тем фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Сальман стремится изменить положение своей страны в глобальной силовой политике. Своих злейших врагов в регионе он видит в Иране, а не в Израиле. И, чтобы найти партнеров, он может принять предложение либо от Китая, либо от Соединенных Штатов, поскольку эти две страны соперничают друг с другом за глобальное превосходство.

Поэтому наследный принц выразил готовность рассмотреть смелый план, предложенный администрацией Байдена. Саудовцы могли бы заключить официальный и подлинный мир с Израилем в обмен на американские гарантии безопасности и помощь с гражданскими ядерными технологиями. А Израиль мог бы перенести еще одну арабскую страну - самую важную из арабских стран - из списка своих врагов в список партнеров. Еще он пообещал бы лучше обращаться с палестинцами - хотя неизвестно, в чем именно это могло бы выражаться.

Тем временем Соединенные Штаты сумели бы вытеснить Китай из региона и заложить основы альянса, который помог бы сдерживать Иран. В то же время Вашингтон смог бы использовать этот новый рычаг воздействия для налаживания отношений с Тегераном.

Самыми слабыми звеньями в этой схеме были правительство Израиля и палестинцы. Партнеры Нетаньяху по коалиции не верят в двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, и они предпочли бы поглотить Западный берег целиком, даже если для этого придется фактически установить режим апартеида. Однако палестинцы знали, что даже Эр-Рияд обращает мало внимания на их интересы. Если рассматривать ситуацию со стороны сектора Газа или Западного берега, она вот-вот должна была ухудшиться.

Поэтому ХАМАС зажег запалы, которых в регионе бесконечно много. Хрупкому перемирию между израильтянами и палестинцами пришел конец, спирали ненависти и страданий снова закручиваются, а давление на саудовцев и другие страны с тем, чтобы они помогли своим братьям-арабам, ставит на паузу любое дальнейшее потепление в их отношениях с Израилем.

Буквально в прошлом месяце министр туризма стал первым представителем израильского кабинета министров, совершившим публичный визит в Саудовскую Аравию, - он приехал на конференцию, проходившую в Эр-Рияде. Это был один из множества маленьких шагов, которые, как предполагал Вашингтон, должны были привести к более крупной сделке. Теперь этот жест, похоже, остался далеко позади, в совершенно другой эпохе.

У Соединенных Штатов сейчас нет иного выбора, кроме как призвать к сдержанности все стороны - ХАМАС, а также Биби, наследного принца и остальных. Между тем большую стратегию Байдена на Ближнем Востоке если не сожгли, то как минимум опалили огнем.

Белый дом уже сталкивается с массой трудностей, пытаясь убедить Конгресс США и дальше оказывать поддержку Украине, пока республиканцы в Палате представителей нападают друг на друга и подрывают собственные позиции. Теперь эти же самые скандалисты будут обвинять Байдена в том, что он демонстрирует чрезмерную мягкость к Ирану, чрезмерную нерешительность в отношении Израиля и нетвердость в политике касательно Ближнего Востока. ХАМАС не просто ударил ракетами по Израилю. Последствия его нападения будут ощущаться даже в Вашингтоне и за его пределами.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696770000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда одобрили сенаторы
- Алихан Смаилов обсудил со старшим вице-президентом "ЭксонМобил" дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана
- Крупный горно-металлургический комбинат планируется запустить в Жамбылской области
- Алихан Смаилов представил нового руководителя холдинга "Байтерек"
- Депутатский запрос Нурторе Жусипа
- Роман Скляр ознакомился с началом отопительного сезона в Степногорске
- В демпартии "Ак жол" обсудили поправки в Уголовный кодекс
- Казахстан и Катар расширяют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи
- В Казахстане построено 77 школ в рамках предвыборной программы "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  