 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Число погибших в Израиле превысило 600 человек
18:42 08.10.2023

Количество погибших на территории Израиля в результате атак со стороны палестинского движения "Хамас" превысило 600 человек. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные общественного движения Zaka.

По последней информации, ранены 2048 человек. 20 граждан Израиля, по данным Минздрава страны, находятся в критическом состоянии.

Ранее израильские власти сообщали о 350 погибших на территории страны и более 750 пропавших без вести. В секторе Газа, по информации палестинского Минздрава, погибли 313 человек, еще 1,9 тыс. человек пострадали.

В результате эскалации между Израилем и Палестиной погибли два гражданина Таиланда, еще восемь пострадали. МИД Украины также сообщил о двух погибших гражданах в Израиле, МИД Белоруссии - о двух пострадавших. Данных о россиянах нет.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны "в состояние войны". Боевики "Хамаса" сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.

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Накануне бойцы палестинского исламистского движения "Хамас" начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Петр Бузлаев

Источник - известия
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