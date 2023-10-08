Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер в возрасте 81 года

20:40 08.10.2023

8 октября 2023,

Бывший президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82-м году жизни. Об этом 8 октября сообщили в секретариате политика.



"В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета", - цитирует заявление агентство MTI.



Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.



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Шойом начал свою политическую карьеру в 1980-х годах. Он был одним из основателей Венгерского демократического форума - правоцентристской Христианско-демократической партии, ставшей в 1990-е годы одной из главных политических сил Венгрии. С 1989 года входил в состав Конституционного суда страны, а затем стал его председателем.



Пост главы государства Шойом занимал с 2005 по 2010 год. Одним из главных его достижений за время президентства считается предоставление двойного гражданства венграм, проживающим в соседних странах - в Румынии, Словакии, на Украине.