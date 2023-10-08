"В состоянии шока": Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет

00:15 09.10.2023 "В состоянии шока": Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет

"Известия" собрали монологи жителей еврейского государства о происходящем в стране после атаки ХАМАС



Ксения Логинова

8 октября 2023, 14:35



Израиль подвергся крупнейшей атаке за последние 50 лет. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, еврейское государство находится в состоянии войны. Боевики палестинского исламского движения "ХАМАС" проникли на территорию Израиля из сектора Газа под прикрытием сотен ракет, выпущенных по территории страны, и захватили заложников. Государство оказалось не готово к такому нападению - сообщается о сотнях погибших и пропавших без вести, еще около 2 тыс. получили ранения. В срочном порядке израильские власти начали мобилизацию резервистов и ответную операцию в секторе Газа. Интенсивные бои не прекращаются вторые сутки. "Известия" пообщались с очевидцами и узнали, как сейчас складывается обстановка в стране.



Бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин, живет вблизи Иерусалима:

Люди ведут себя по-разному, они испуганы, переживают, злятся на врага и на то, как это произошло. Никто не ожидал, что армия и разведка могли быть настолько не готовы. Но паники нет, хотя об этом сценарии говорили много лет.



Самое неприятное - это даже не атаки с воздуха, потому что пущенные ракеты неточные и к ним израильтяне уже давно привыкли, а то, что до сих пор непонятно, сколько террористов еще остается на территории Израиля. Рассказывают о сотнях уничтоженных и взятых в плен террористах, но еще остаются точки, где по-прежнему идут боевые действия. Израиль пока полностью не сумел восстановить свой суверенитет на всех территориях, во всех городах и поселках юга страны.



В соцсетях начали появляться предложения многих людей, живущих в других районах Израиля, принять у себя пострадавших и тех, кто хочет эвакуироваться с юга. Но пока нет сообщений о том, что люди организованно и неорганизованно стали уезжать. Передвигаться с юга в сторону севера небезопасно, поскольку по-прежнему можно встретиться на дорогах с вооруженными террористами.



На улицах сегодня все более или менее продолжает работать. Но учебные заведения - школы, детские сады, университеты - сегодня закрыты, хотя воскресенье в Израиле - обычный рабочий день. Не исключено, что управление службы тыла может вечером опубликовать заявление, что занятия будут по-прежнему отменены и в ближайшие дни.



Еще вчера были огромные многочасовые очереди на пунктах сдачи крови. Это обычная реакция израильтян на такие события. Они забывают о внутренних спорах и противоречиях и идут сдавать кровь.



Резервисты сами идут служить, их не приходится разыскивать. Известно о множестве случаев, когда высокопоставленные военные в отставке, которые уже и на сборы не ездят, берут в руки оружие - иногда свое, иногда табельное - и присоединяются к армейским подразделениям, сражающимся с террористами в районе сектора Газа.



Забыты все до недавнего времени важные политические споры, будь то судебная реформа и многие другие. Все политики и общественные деятели говорят о поддержке любых действий правительства для победы в этой войне. Народ объединился сегодня, чтобы выдержать этот удар.



Жительница города Модиин Анна:

Наш город расположен так, что сюда не прилетают ракеты, они падают в соседних городах. Но постоянно слышны взрывы, слышно, как летают истребители. В субботу, 7 октября, Израиль проснулся от неожиданных взрывов и ракетных ударов по Тель-Авиву, Ришону, Иерусалиму и многим другим. Если начинается какая-то военная операция в стране, первыми под обстрел попадают города, находящиеся рядом с сектором Газа. В основном это южные города - Сдерот, Ашдод, Ашкелон.



Вчера все утро мы провели на телефоне, обзванивая родных и близких. Многие из них выключают трубки в ночь на субботу, потому что соблюдают шаббат. Так делает треть населения Израиля. Террористы воспользовались этим. Многие люди задаются двумя вопросами: как власти, разведка, армия могли пропустить подготовку к такой массированной атаке и где "Железный купол"? В некоторых городах террористы просто разгуливали по улицам.



Вчера ракеты долетали и до Беэр-Шевы, там не было электричества, некоторые люди находятся в бомбоубежищах или сидят по домам. Были закрыты аэропорты, многие израильтяне, которые хотели вернуться домой после праздников, не могут вернуться на родину.



Мои друзья, которые живут в Ришоне и Йехуде, сообщают о прямых попаданиях в дома, машины, детские сады. Люди сидят в школьных, районных и многих других чатах, пытаясь понять, насколько повреждена инфраструктура, что работает.



Мы отключили детям доступ в социальные сети, чтобы они не увидели жутких кадров происходящего, поскольку палестинские СМИ стали распространять видео расправы боевиков над израильтянами, которых вывезли в Газу.



"‎‎То, что произошло, стало реакцией на растущее давление Израиля"

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль - о причинах обострения отношений с еврейским государством, переговорах с кабинетом Нетаньяху и возможных последствиях эскалации



Михаил, город Ришон-ле-Цион, расположенный неподалеку от Тель-Авива:

Звонили родственники, они живут на юге страны. Они рассказали, что проснулись от воя сирен и разрывов ракет. По разным данным, по стране ударили от 2 тыс. до 5 тыс. ракет. Такие вещи уже происходили, и вначале многие подумали, что ситуация острая, но привычная.



Но уже днем стало ясно, что это что-то из ряда вон выходящее. Такого не было в Израиле в последние 50 лет, хотя страна немало повидала с момента своего основания. Самым страшным было то, что началась наземная операция боевиков ХАМАС. Террористы прорвались через забор, отделявший Газу от Израиля.



Они лезли и через захваченный КПП, прорывались на парапланах. На юге террористы вторглись в жилые районы, убив и угнав в качестве заложников с собой мирных жителей. Полной неожиданностью стал захват военной базы Нахаль-Оз.



Житель Иерусалима Давид:

Израиль находится в состоянии шока. Весь день в стране летали ракеты и звучали сирены, поражала плотность огня. Могу сказать, что 7 октября этого года стал самым трагичным и самым сложным днем с того момента, как началась Война Судного дня - 50 лет и один день назад. Никто не ожидал, что толпы палестинцев прорвут забор, который обошелся стране в миллиарды шекелей, строился несколько лет и казался довольно укрепленным сооружением. До сих пор идут бои на территории захваченных населенных пунктов.



Сейчас вся страна находится в состоянии войны. Я видел кадры в интернете, как резервисты бросают машины на обочинах дорог и спешат в пункты призыва, чтобы поскорее отправиться защищать Родину.



Власти открыли все стрелковые комплексы, где хранится оружие гражданского населения страны, чтобы люди могли забрать его и обеспечить собственную безопасность. У многих израильтян есть разрешение на ношение оружия, но они не всегда носят его при себе, предпочитая отдавать в пункты хранения оружия. Это показывает, насколько серьезная ситуация сложилась.



Белла, Петах-Тиква, находится в 10 км к востоку от Тель-Авива:

В Израиле давно привыкли к ракетным обстрелам. Во многих домах есть защищенные комнаты, люди знают, что делать, куда идти. Даже дети в детских садах. Но к такому проникновению террористов никто не был готов. В СМИ как-то говорили о том, что такой сценарий может произойти на севере Израиля, но на юге его никто не ожидал. Газа казалась наглухо закрытым сектором.



Сейчас люди испытывают шок и страх, что это может повториться. Это беспрецедентная атака на Израиль. Люди, которые помнят Войну Судного дня, говорят, что никогда ничего подобного не видели. Ситуация очень тяжелая. В этот раз ракеты долетали и до Тель-Авива. Родственники в Ашкелоне рассказали, что в их дом попала ракета, они чудом спаслись. Выжившие остались без света и связи.



*****



Крупнейшее обострение: что происходит на границах Израиля

Утром 8 октября силы ЦАХАЛ атаковали одну из деревень Ливана



Мария Шаипова

8 октября 2023, 12:30



Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. В ответ на вторжение боевиков ХАМАС Израиль 7 октября обстрелял сектор Газа, а утром 8 октября под обстрел попала одна из деревень Ливана. Подробности - в материале "Известий".



Новости Израиля сегодня: что происходит сейчас



Карта военных действий на Ближнем Востоке к утру 8 октября расширилась на север. Ливанская группировка "Хезболла", ранее поддержавшая ХАМАС, обстреляла приграничные районы из минометов. Ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.



Кроме этого, армия Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября продолжила бомбардировку объектов ХАМАС в секторе Газа. Число погибших в Израиле выросло до 300 человек, еще 1,5 тыс. человек ранены. В секторе Газа говорят о 900 погибших и более чем 1,9 тыс. раненых.



В повышенную боеготовность приведены армии всех соседей Израиля, сообщили правительства этих стран.



Где расположен Израиль, с кем граничит



На севере Израиль граничит с мусульманским Ливаном (протяженность границы - около 80 км), на северо-востоке - с Сирией (страны оспаривают принадлежность Голанских высот, в настоящее время числящихся за Израилем).



С востока страна граничит с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан (которую палестинцы считают своей землей). На юге, со стороны Средиземного моря, Израиль граничит с Египтом и сектором Газа (территория, выделенная ООН для устройства Палестины, до 1967 года принадлежала Египту, до 2005 года - Израилю).



Израиль и Иран: суть конфликта



Конфликт между Израилем и Ираном - один из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока. Иран был одной из первых стран, признавших вновь созданное государство Израиль в 1948 году. Но отношения между иранцами и евреями восходят еще к библейским временам.



Однако в 1970-х годах на фоне сближения Ирана с Египтом отношения двух стран начали постепенно ухудшаться. Опосредованный конфликт между Ираном и Израилем, в котором был задействован более широкий Ближневосточный регион, начался в 2006 году, в период второй ливанской войны.



А в 2008 году, в дни операции "Литой свинец", израильские ВВС нанесли минимум три удара по иранским конвоям, доставлявшим оружие ХАМАС.



Во время войны в Сирии, которая началась в 2011 году, Израиль и Иран также оказались на разных полюсах конфликта. В 2019 году Израиль как минимум дважды поражал цели Ирана в Ираке.



Группировка ХАМАС, скорее всего, будет призывать Иран войти в палестино-израильский конфликт, однако вовлечение Ирана может привести к большой региональной войне, заявил "Известиям" политолог Александр Каргин.



Израиль - это НАТО или нет



Израиль не состоит в НАТО, однако входит в неформальное объединение "НАТО плюс", где также числятся Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.



Официально такого клуба стран, как "НАТО плюс", не существует нигде, отмечают информационные агентства, в том числе и американские. Хотя в отдельных законопроектах США о нем говорится довольно много. Речь идет о ряде стран, каждая из которых имеет с США и НАТО свои уникальные отношения и индивидуальные привилегии.



Кого поддерживает Россия - Израиль или Палестину



Россия призвала Израиль и Палестину воздержаться от дальнейшей эскалации и восстановить режим прекращения огня. "Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", - говорится в документе МИД России.



Кроме того, посольство России в Израиле занимается проверкой информации о возможном похищении боевиками палестинского движения ХАМАС двух россиянок, сообщила пресс-служба диппредставительства.



Операция "Железные мечи"



Силы ХАМАС назвали свою операцию "Буря Аль-Аксы", обвинив израильскую сторону в оккупации и "неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса" - святыню мусульман, находящуюся на Храмовой горе в Иерусалиме.



Восточный пожар: за что воюют Израиль и Палестина

Исламисты ХАМАС напали на страну в годовщину войны Судного дня



Ответная операция ЦАХАЛ называется "Железные мечи". Премьер Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих, наступать на Газу и провести широкую мобилизацию резервистов.



Палестина: что нужно знать



Точная численность населения Палестины (сектор Газа и Западный берег реки Иордан) неизвестна, однако, по предварительным оценкам, там проживает около 5,5 млн человек, из них до 2 млн живет в секторе Газа - самом густонаселенном регионе мира. Столица палестинского государства - город Рамалла на Западном берегу Иордана, находящийся в непосредственной близости к Иерусалиму.



В секторе Газа крупнейшим городом считается Газа. ХАМАС управляет палестинцами сектора, однако, сколько человек насчитывает движение, официально неизвестно.



Среди организаций и стран, которые поддерживают ХАМАС, первую строчку занимает Катар, перечисливший ей более €1,5 млрд. Еще одним важным союзником организации является Турция. Кроме того, ее поддерживают десятки неправительственных организаций в разных частях мира, в том числе находящиеся в странах ЕС, где ХАМАС признана террористической.



Израиль: что нужно знать



Население Израиля к 2023 году, по предварительным оценкам, превышает 9 млн человек, в действующей армии находится свыше 169 тыс. военнослужащих, еще около 500 тыс. пребывает в запасе.



Для защиты от обстрелов, которые регулярно происходят между Израилем и сектором Газа, в стране развернут "Железный купол" - тактическая система ПРО, сбивающая ракеты с дальностью полета 4–70 км. По данным ЦАХАЛ, "Железный купол" способен остановить более половины ракет. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.



Конфликт Израиля и Палестины кратко



Конфликт Израиля и Палестины называют самым длительным из нерешенных противостояний в мире, он тянется 75 лет и уходит корнями далеко вглубь истории.



Нынешний конфликт вызван тем, что на части территории исторической Палестины в 1948 году возникло государство Израиль.



Жириновский про Израиль



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предсказывал крах Израиля. В одном из интервью он заявлял, что у Израиля нет будущего, страна не устоит ни в мирном, ни в силовом варианте, поскольку у арабов выше внутренняя солидарность. "Даже ядерный конфликт может не спасти Израиль", - подчеркивал политик.



По его мнению, в 2024 году все забудут об Украине, потому что на Ближнем Востоке развернутся "самые страшные события" и "дело идет к третьей мировой войне". "Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово", - подытожил Жириновский. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696799700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда одобрили сенаторы

- Алихан Смаилов обсудил со старшим вице-президентом "ЭксонМобил" дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана

- Крупный горно-металлургический комбинат планируется запустить в Жамбылской области

- Алихан Смаилов представил нового руководителя холдинга "Байтерек"

- Депутатский запрос Нурторе Жусипа

- Роман Скляр ознакомился с началом отопительного сезона в Степногорске

- В демпартии "Ак жол" обсудили поправки в Уголовный кодекс

- Казахстан и Катар расширяют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи

- В Казахстане построено 77 школ в рамках предвыборной программы "AMANAT"

