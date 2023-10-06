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|В Душанбе осудили депортированного из Беларуси оппозиционера Н.Насриддинова на 8,5 года заключения
00:18 09.10.2023
Суд душанбинского района Исмоили Сомони приговорил бывшего активиста запрещенной "Группы 24" Низомиддина Насриддинова к 8,5 года лишения свободы.
Приговор был оглашен 29 сентября. Один из участников процесса сообщил на условиях анонимности, что Насриддинова признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Таджикистана). Активист не признал вину, пояснив, что "лишь позволил себе критику на одном видео в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона".
По словам источника "Озоди", суд был открытым, в нем участвовали трое родственников Насриддинова. Осужденный планирует обжаловать приговор.
- Низомиддин Насриддинов был членом запрещенной в Таджикистане "Группы 24" - оппозиционного политического движения, с 2011 года выступающего за демократические реформы в этой центральноазиатской республике. В 2015 году активист с семьей переехал в Германию, где через два года получил статус беженца.
В ноябре 2017 года власти Таджикистана возбудили против Насриддинова уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности и объявили его в международный розыск.
8 января 2023 года белорусские пограничники задержали Насриддинова по запросу Душанбе при попытке въехать в страну из Литвы. Активиста поместили в гродненское СИЗО. 21 февраля Генеральная прокуратура Беларуси постановила экстрадировать Насриддинова в Таджикистан. В марте несколько международных правозащитных организаций призвали Минск отказаться от экстрадиции Насриддинова на родину, отметив, что там ему угрожают пытки из-за оппозиционных политических взглядов. Однако в июле активист был выдан Душанбе.