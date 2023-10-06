Безрассудство Нетаньяху: крупнейший провал в сфере безопасности Израиля за полвека

00:20 09.10.2023

Безрассудство премьера Биньямина Нетаньяху привело к крупнейшему провалу в сфере безопасности Израиля с 1973 года. Об этом сообщает издание Haaretz.



ХАМАС, маленькая террористическая организация, обнажила уязвимость Израиля, региональной сверхдержавы, говорится в статье. И хотя провал в первую очередь связан с военной разведкой и службой безопасности ШАБАК, к случившемуся вчера привело и безрассудство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, утверждает газета.



"Во-первых, это позор. Глубокий стыд наполняет наши сердца яростью, а глаза - слезами. Это личная трагедия, в первую очередь для сотен семей, живущих вблизи границы с Газой, которые переживают сущий ад",

- пишет автор статьи.

Он отмечает, что сотни убитых и раненых, среди которых в том числе много детей, свидетельствуют о шокирующей легкости, с которой вооруженные террористы получили возможность разгуливать по Израилю, заходя в кибуцы, мошавы и города и делая там все, что им заблагорассудится. В течение нескольких часов жителям приходилось самостоятельно отбиваться от террористов, обходиться без помощи армии или полиции, находящихся далеко от места происшествия.



"Даже если весь сектор Газа будет уничтожен, и даже если головы главарей ХАМАС будут валяться в переулках, это не компенсирует крупнейшего провала в сфере безопасности с 1973 года. Это не подсластит горечь разгрома и не ослабит потрясения от количества убитых и похищенных",

- констатирует Haaretz.



Как сообщало EADaily, накануне Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны палестинской группировки ХАМАС. Боевикам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. ЦАХАЛ вечером начал ответную операцию "Железные мечи". Позже сообщалось, что израильская армия вернула контроль над большей частью захваченных поселений.