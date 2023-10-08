Война в Палестине грозит новыми нефтяными санкциями, - Анатолий Комраков

00:22 09.10.2023

8.10.2023



Расширение конфликта может разбалансировать глобальную экономику

Анатолий Комраков



Биньямина Нетаньяху обвиняют в крупнейшем с 1973 года провале в сфере безопасности Израиля. Фото со страницы премьер-министра Израиля в Twitter

Пока новая война Израиля с Палестиной не угрожает глобальному экономическому росту. Но в случае расширения списка участников конфликта и вовлечения в него крупнейших экспортеров нефти ситуация может измениться. В 1973 году из-за войны Судного дня возник первый глобальный топливный кризис, когда западные страны столкнулись с эмбарго на поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на нефть выросли в четыре раза. Эксперты "НГ" и западные специалисты считают, что у нового израильско-палестинского конфликта есть серьезный потенциал влияния на сырьевые цены. Вероятен также рост спроса и на такие защитные активы, как золото. Сценарии возможного обострения и расширения конфликта пока не угрожают России значительным сокращением экспортных доходов.



Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за формальное объявление войны радикальным палестинским группировкам в секторе Газа. В последний раз на такой шаг власти Израиля пошли во время арабо-израильской войны в 1973 году. Война – это ответ на ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. (По некоторым данным, 3 тыс. снарядов прорвали систему противовоздушной обороны Израиля, а под их прикрытием десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах прорвались из сектора Газа. Число погибших мирных жителей, полицейских и военных в субботу и воскресенье достигло 600.)



Президент США Джозеф Байден в субботу предостерег страны Ближневосточного региона от попытки нападения на Израиль. "В этот момент ни одной из враждебных Израилю сторон не следует пытаться извлечь выгоду из этой ситуации", – заявил он. Впрочем, представитель иранского правительства заявил в субботу о недвусмысленной поддержке палестинского движения, он отметил, что "сионистский режим сегодня выглядит более уязвимым, чем когда-либо". Представитель правительства Ирака Бассем Аль-Авади сказал, что "операция палестинцев является естественным следствием целенаправленных репрессий, которые этот оккупационный режим осуществлял против этой нации на протяжении десятилетий".



Израиль уповает на силу армии и авиации.

Фото с сайта www.idf.ilПлан Байдена по переустройству Ближнего Востока подожжен, если не сгорел дотла, пишут западные медиа. Атака ХАМАС – это слом формировавшейся общей стратегической линии между США, Саудовской Аравией и Израилем, пишет Bloomberg. История не повторяется, но она часто рифмуется, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Накануне 50-й годовщины первого в мире нефтяного кризиса, который разразился 17 октября 1973 года, легко провести параллели: внезапное нападение на Израиль и рост цен на нефть. На фоне войны Судного дня с Египтом и Сирией тогда страны ОПЕК объявили эмбарго на поставки нефти западным странам, а цены на нефть выросли в четыре раза. Правда, отмечает эксперт, на этом сходство заканчивается, так как сейчас мировая экономика не собирается страдать от очередного арабского нефтяного эмбарго, которое увеличило бы цену барреля сырой нефти в несколько раз. Нынешний кризис не повторяет октябрь 1973 года, так как арабские страны не нападают на Израиль одновременно, пишет Блас. Египет, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия и остальной арабский мир наблюдают за событиями со стороны, а не формируют их, предполагает автор.

Кроме того, сам рынок нефти не имеет ни одной из характеристик времен 1973 года. Тогда спрос на нефть рос, и мир исчерпал все свои свободные производственные мощности. А сегодня рост потребления замедлился и, вероятно, замедлится еще больше по мере того, как электромобили станут реальностью. Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты располагают значительными запасными мощностями, которые они используют для сдерживания цен, если захотят это сделать. Можно напомнить и самоограничения по добыче и экспорту, которые брали на себя члены альянса ОПЕК+, включая Россию.



Сегодня страны ОПЕК не пытаются поднять цены выше нескольких дополнительных долларов, с удовлетворением отмечает Блас. "Эр-Рияд был бы доволен ростом цен на нефть еще на 10–20%, до чуть более 100 долл. за баррель с 85 долл. в настоящее время, вместо того чтобы повышать их более чем на 100% – до 200 долл. Тогда как незадолго до нефтяного эмбарго в октябре 1973 года страны ОПЕК в одностороннем порядке подняли официальные цены на нефть примерно на 70%, что было столь же решающим фактором, как и эмбарго", – пишет он.



"Если конфликт будет разрастаться и возникнут риски для судоходства где-нибудь в Ормузском проливе, то цена на нефть вырастет, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – В случае эскалации можно ожидать американских действий против Ирана. Американцы могут усилить контроль за иранским нефтяным экспортом, на рост которого они закрывали глаза в последнее время. Теперь эта ситуация может измениться, и цена на нефть может даже пойти вверх из-за этих шагов США", – предполагает Митрахович.



С конца 2022 года Вашингтон почти не препятствует экспорту иранской нефти в обход американских санкций. В результате добыча нефти в Иране в 2023 году выросла почти на 700 тыс. барр. в день – это второй по величине источник дополнительных поставок в 2023 году, уступающий только сланцевой нефти в США. "Белый дом скорее всего теперь введет санкции. Этого может быть достаточно, чтобы поднять цены на нефть до 100 долл. за баррель, а возможно, и выше", – считает Блас.



"Пока риски расширения конфликта, а тем более втягивания в него стран – экспортеров нефти невысоки, – считает эксперт "ИВА Партнерс" Артем Клюкин. – Даже в случае развития наземной операции Израиля в секторе Газа и подключения к конфликту "Хезболлы" страны, граничащие с Израилем, вряд ли перейдут к открытым боевым действиям, а уж тем более мало шансов, что конфликт затронет нефтедобывающие районы или маршруты доставки нефти, тот же Суэцкий канал. Хотя спекулянты сейчас, учитывая перепроданность нефти, могут локально отыграть и такую идею, но лишь в рамках сложившихся трендов. Цены нефти и без того на высоких уровнях даже после коррекции, и дальнейший их рост опасен для мирового спроса и устойчивости западных экономик. Так что кардинальных движений и соответственно бурного роста доходов РФ от экспорта мы не ожидаем. Они и так высоки".



"Пока рано говорить, как будет развиваться этот конфликт. Возможно, он закончится за несколько дней, так как все общество в Израиле – это мобилизационный ресурс, и там очень сильная армия. Однако если конфликт будет развиваться и перерастет в системное противостояние мусульманского и немусульманского миров, возникнет дуга от Индонезии до Нигерии, которая сконцентрируется на противостоянии с Израилем и странами, которые его поддерживают. Тогда те, кто встанет против исламского мира, сильно пожалеют, а Украина покажется детским лепетом", – сказал "НГ" вице-президент "Опоры России" по вопросам экспорта Николай Дунаев.