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Китайские подлодки покоряют Мировой океан
00:26 09.10.2023

Как пишут западные СМИ, Пекин хочет увеличить экспортные рынки для своих субмарин

Дмитрий Капустин

На вооружении Китая находится 75 подводных лодок, многие из которых были введены в боевой строй в годы правления Си Цзиньпина. При нем были спущены на воду не менее девяти подводных лодок проекта 039C, шесть ударных подводных лодок проекта 093A и три субмарины со стратегической баллистической ракетой серии 094A.

Подводные лодки становятся все более значимым элементом военной стратегии Китая, согласно отчету Военно-морского колледжа США. Причем благодаря партнерству с Россией китайцы могут достичь совершенства в разработке и производстве подводных лодок. И произойдет это гораздо быстрее, чем ожидалось американскими аналитиками.

Japan Times: перепуганные американцы будут следить за Китаем из-под воды

В ответ на растущую активность Китая американцы США возрождают многомиллиардную программу подводного наблюдения (IUSS), пишет издание Japan Times. Эта программа включает модернизацию сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота передовыми датчиками и подводными микрофонами.

США также согласились продать Австралии аналогичную технологию, чтобы помочь укрепить обороноспособность союзников в Тихоокеанском регионе. США хотят шпионить за своими врагами и обнаруживать подводные лодки.

План американских ВМС включает развертывание беспилотных морских дронов, установку портативных датчиков "подводных спутников" на морском дне, использование спутников для отслеживания судов и анализ данных морской разведки с помощью искусственного интеллекта.

Информация об IUSS появилась только в 1991 году и детали его операций остаются секретными. Известно лишь, что сверхсекретная программа действует под командованием подводных сил Тихоокеанского флота США, возглавляемых контр-адмиралом Ричардом Сейфом. США и не скрывают, против кого нацелено их оружие - против Китая.

The Eurasian Times: Россия и Китай могут вместе производить даже ядерные субмарины

Технические детали производства подводных лодок являются строго засекреченными во всех странах, эксплуатирующих такие лодки. Однако в Китае "культура чрезвычайной секретности" распространяется даже на вопросы, которые могут показаться менее значимыми.

Засекречено все: государственные бюджеты, процессы закупок и, разумеется, графики строительства. Известно лишь, что сейчас на судоверфях в Китае строится как минимум 2 новые подлодки.

В докладе Военно-морского колледжа США отмечается, что иногда новый тип подводной лодки обнаруживается только после завершения ее строительства. Например, с помощью спутниковых снимков.

Аналитик Сара Кирхбергер отмечает, что Пекин стремится удерживать технические секреты производства подводных лодок и в то же время демонстрировать свои военные достижения.

В отчете Военно-морского колледжа США указано, что Китай и Россия могут укрепить свою сотрудничество в области строительства подводных лодок, чтобы преодолеть технологические ограничения, которые они оба сталкиваются. Согласно последним отчетам, Китай постепенно опережает Россию в некоторых аспектах, таких как обычные двигательные установки, но отстает в других областях, включая ядерные двигатели. И в этом отношении конструкторские бюро и промышленные предприятия России и Китая могут быть полезны друг для друга.

Одним из возможных сценариев развития сотрудничества между двумя странами является совместное производство подводных лодок, уверены западные эксперты. У Китая уже есть богатый опыт производства вооружений с другими странами.

Крайне тесное сотрудничество у китайских оружейников с Пакистаном. Вместе страны выпустили, например, ПЗРК Anza Mk-II, ПТУР HJ-8, 155-мм самоходную гаубицу PCL-181, 122-мм РСЗО PHL-81, танки Al Zarrar и Al Khalid.

Россия может предоставить Китаю ноу-хау по подавлению акустической сигнатуры подводных лодок, конструкции ядерных двигателей и гидродинамического дизайна корпуса, пишет The Eurasian Times. В то же время, китайские верфи могут предоставить промышленные мощности для быстрого строительства большого количества корпусов. Тем более, что сейчас в Китае как минимум три судоверфи позволяют строить подлодки: это верфь Бохай в провинции Ляонин; верфь Учан в Ухане и верфь Цзяннань в Шанхае.

В начале июля 2023 года главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов во время официального визита в Китае посетил военно-морскую верфь в Шанхае. Это вызвало панику на Западе, который, естественно, усмотрел в адмиральском визите признаки сближения двух сверхдержав.

The Guardian: китайцы хотят увеличить экспортные рынки для своих подлодок

Китай экспортирует свои субмарины по всему миру. Только за последние годы Китай успешно заключил несколько экспортных соглашений и поставил свои подводные лодки различным странам, пишет The Guardian.

Одним из примеров является Таиланд, который приобрел три подводные лодки класса S-26. Строительство этих лодок началось в 2016 году и ожидается, что поставка будет завершена до конца 2023 года.

Еще одним успешным экспортным соглашением было заключено с Пакистаном. Китай и Пакистан сотрудничают в строительстве восьми подводных лодок класса "Ангар" на базе китайской подводной лодки типа 039B. Первая лодка уже была запущена в производство в декабре 2022 года.

Китай ищет и других покупателей: China Shipbuilding Heavy Industry International Trade Co. продвигает разные модификации субмарин. Эксперты отмечают, что российско-китайское сотрудничество также может стать стимулом для наращивания экспорта китайских подлодок.

Источник - СвободнаяПресса
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