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Опустевший Карабах пустовать будет недолго
00:30 09.10.2023

Что Азербайджана будет делать с обезлюдившей землей

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев
Владимир Лепехин
Всеволод Шимов

Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции оставшихся армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В представленном плане перечислены гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны: независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого; право на сохранение и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей; свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, использования армянского языка и много чего еще.

В администрации президента заверили, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать.

Судя по всему, таковыми стали почти все жители региона. Как сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился.

"Из Карабаха в Армению переехали 100 520 человек, въехали 21 107 машин… Основной поток прекратился", - сказала она, добавив, что в Карабахе остались в основном должностные лица и небольшое число жителей. По словам Багдасарян, 89 167 переселенцев уже зарегистрировались в Армении, 53 935 лицам правительство предоставило временное жилье.

Напомним, что до последнего обострения в середине сентября в регионе проживало около 120 тысяч человек, то есть уехало подавляющее большинство, и, очевидно, процесс еще не закончен.

И кого Баку собирается реинтегрировать? Пустые города? "Города-призраки", как описали увиденное журналисты "Аль-Джазиры"?

- Думаю, что этот план рассчитан в первую очередь на привлечение в регион азербайджанского населения, а не на армян, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Алиев пытается соблюдать внешние приличия, не допустить резни и говорит о правах для армянского населения Карабаха. Но на самом деле Баку не нужны армяне в Карабахе. Очевидно, временной люфт до 1 января, когда Арцах официально прекратит свое существование, оставлен специально, чтобы все, кто может, смогли уехать. Межэтнические отношения азербайджанцев и армян испорчены слишком глубоко, чтобы армяне могли верить каким-то гарантиям из Баку.

"СП": Российские миротворцы также не могут быть гарантами? Можно, в конце концов, договориться о продлении их мандата…

- Азербайджан хочет полноценной реинтеграции территорий, а не серой зоны с чужими миротворцами. Думаю, в России это тоже прекрасно понимают…

"СП": Но ведь Баку получит пустые города…

- Именно на это в Баку и рассчитывают. Демографические ресурсы для освоения Карабаха у Азербайджана есть. Земли будут раздаваться бывшим беженцам и их потомкам, а это сотни тысяч человек, население будет привлекаться различными льготами и привилегиями. Кроме того, сохраняется достаточно высокий естественный прирост населения. Так что пустовать Карабах не будет. А самое главное, он станет этнически азербайджанским.

"СП": В первую очередь будут бывших жителей региона возвращать? А чем их заманивать, ведь многие за 30 лет обжились в других местах…

- Да, в первую очередь в регион будут привлекать беженцев, это будет подаваться как восстановление исторической справедливости. Для Азербайджана реинтеграция Карабаха - мощный пиар-проект, поэтому заманивать туда население будут всеми возможными способами.

"СП": Кто-то из армян все же останется… Кто-то, возможно, даже вернется…

- Да, незначительное армянское меньшинство может остаться. Более того, Алиеву это даже выгодно. Ему важно продемонстрировать "цивилизованному миру", что в Азербайджане есть армяне, и у них все хорошо. Но в самом лучшем случае это будет мизерное меньшинство, считанные проценты, если не доли процента.

-Vae victis - горе побежденным, увы, девиз, который можно выбить в горах у Лачинского коридора, - отмечает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- Практически все армяне уехали, никаким программам Азербайджана они не верят. Думаю, в итоге оставят какое-нибудь образцовое армянское село, где жители будут клясться в лояльности Ильхаму Алиеву и туда будут возить наблюдателей ООН. Это нужно Баку в свете "международного права". Пустые города уж точно никого не смущают: найдут, кем заселить, да и с нефтяными деньгами Баку их приведут в порядок. Алиеву надо будет тому же Реджепу Эрдогану показывать образцовый регион тюркского мира.

А реальность мы видим - крест над столицей Карабаха свалили, флагами благополучно чистят ботинки азербайджанские солдаты, и все это под контролем российских миротворцев. Естественно, их вскоре выведут, поскольку и охранять будет некого, и находиться во враждебном окружении смысла нет. Российская империя и СССР своей мощной дланью подавляла межэтнические проблемы Закавказья: современная РФ увы сделать это не способна, поэтому наш уход оттуда - история предрешенная.

В этой ситуации жаль карабахских армян, и жаль их государство. Ведь Карабах входил в неформальное сообщество непризнанных, осколков империи, вместе с Южной Осетией, Абхазией, ПМР. Восставшие против новых этнократий регионы, вторая волна сепаратизма, направленная скорее на сохранение большой единой страны. Абхазия с Южной Осетией благополучно отстояли независимость при помощи России, Приднестровье держится. Предать его Россия не имеет права.

Ну и, разумеется, это урок: ясно, что такое национальное падение и трагедия, когда у власти предатель, и ты отказываешься драться за свою землю. В условиях СВО это должно быть усвоено четко и быстро.

- Взаимная ненависть между азербайджанцами и армянами достигла такой степени, что эти две нации не могут жить вместе, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- У Азербайджана была возможность с ноября 2020 года доказать, что власти этой страны могут гарантировать жителям Карабаха безопасность, но, судя по всему, они продемонстрировали нечто другое, прямо противоположное.

"СП": По-вашему, столь массовый исход армян стал неожиданностью для Баку? Рассчитывал ли он на такой вариант?

- Полагаю, что Баку не только рассчитывал на полный исход армян из Карабаха, но и подталкивал их к этому. Азербайджану нужна территория Карабаха, а не жители республики. Думаю, что в Баку рады тому, что практически все армяне покинули Карабах.

"СП": А хоть какую-то часть уехавших армян можно вернуть? Ведь многие могут передумать, увидев, что жизнь в регионе не останавливается и даже налаживается…

- Азербайджан не будет возвращать армян в Карабах. А армяне не вернутся, потому что это дело принципа. Хотя возможно, что к зиме в Карабах вернутся несколько десятков семей, которые не смогли устроиться в Армении, и у них не будет выхода, кроме как перезимовать в Карабахе.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696800600


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