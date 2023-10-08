В чем заключается специфика нынешней войны ХАМАС с Израилем, - В.Ильин

00:32 09.10.2023 8.10.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



В борьбе за помощь со стороны дряхлеющих Штатов у Киева появился влиятельный конкурент



7 октября движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и классифицируется США как террористическая организация, заявило, что начало против Израиля крупную операцию, получившую название "Наводнение Аль-Аксы". В качестве причины командование группировки назвало "месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме". Руководство организации "Исламский джихад" также заявило, что их боевики участвуют в операции. Действия ХАМАС поддержал и афганский "Талибан", сообщивший, что "если мусульманские страны, соседствующие с Израилем, предоставят нам право прохода, мы покорим Иерусалим".



Глава боевого крыла ХАМАС – бригад "Аль-Кассам" Мухаммад Дэйф заявил, что Израилю объявлена война и призвал арабские страны поддержать палестинцев. Также глава военного крыла ХАМАС заявил, что по территории Израиля выпущено более 5000 ракет, и призвал всех палестинцев взяться за оружие. Целью операции он назвал создание государства Палестина и озвучил следующий призыв к мусульманам: "Пришло время всем арабским и исламским силам объединиться, чтобы изгнать оккупантов из святых мест и нашей земли. Начните наступление на Палестину и не позволяйте границам или ограничениям лишать вас участия в освобождении Мечети Аль-Акса".



В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что его страна "находится в состоянии войны". Раввины призвали израильтян прервать шаббат, включить телефоны и вооружаться. Власти Израиля также призвали всех граждан страны объединиться ради "победы в войне" и активно записываться добровольцами в отряды самообороны.



Министр обороны Йоав Галлант заявил, что, "начав войну против государства Израиль, ХАМАС совершил серьезную ошибку; солдаты ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) уже сражаются с врагом во всех местах проникновения". На территории Израиля объявлен режим чрезвычайного положения. Власти и министерство обороны страны объявили массовый призыв и мобилизацию резервистов. Израиль открыл доступ в арсеналы для гражданских лиц, чтобы те могли взять стрелковое оружие и сами обеспечить собственную безопасность. Армия Израиля дала название операции против вторжения боевиков ХАМАС "Железные мечи".



Для нанесения ответных ударов в пределах сектора Газа (где в связи с происходящим начались народные гуляния и праздничные марши) израильское правительство направило боевые самолеты. При этом ВВС ЦАХАЛ перешли на бетонобойные бомбы и ракеты класса "воздух-земля" для поражения бункеров ХАМАС и "Хезболлы", влекущие большие жертвы среди гражданского населения сектора Газы.



По информации радио "Свобода", реакция мирового сообщества после нападения ХАМАС на Израиль разделилась следующим образом: лидеры Запада выражают солидарность с Израилем, Иран и Сирия поддержали палестинцев и ХАМАС – при благожелательном отношении ряда арабских монархий Залива.



Катар заявил, что ответственность за продолжающуюся эскалацию насилия несет только Израиль, и призвал обе стороны "проявлять сдержанность. По мнению МИД Омана, "продолжающаяся эскалация является результатом продолжающейся израильской оккупации палестинских территорий и продолжающихся атак". В МИД Саудовской Аравии также заявили, что только Израиль несет ответственность за эскалацию конфликта. Египетские переговорщики уведомили Израиль, что в случае наземной операции в секторе Газа в войну вступит ливанская "Хезболла".



О том, что Иран поддерживает операцию "Наводнение Аль-Аксы", начатую палестинскими радикалами и ХАМАС на территории Израиля, сообщил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. По его информации, Иран будет поддерживать Палестину вплоть "до ее освобождения". В свою очередь, представитель МИД Ирана Канаани поздравил "палестинский народ и все группы сопротивления с сегодняшней операцией".



Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. Подыгрывая ему, некоторые комментаторы трактуют происходящее в Израиле как месть Ирана за Карабах. По их информации в рядах ХАМАС воюют ассирийские боевики, которых спонсировал фонд Р. Варданяна, отошедшие из Карабаха в Иран и переброшенные оттуда в сектор Газа. Также проводятся параллели с войной Судного дня и озвучивается информация о подготовке Тегераном экстренного Совета безопасности в связи с высоким риском применения ЦАХАЛ против Ирана тактического ядерного оружия. В данном контексте отмечается, что нынешние боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня – самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость.



Война Судного дня началась 6 октября 1973 года также с внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции (Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия – на Голланские высоты). Многие историки и израильские журналисты отмечают, что в тот момент Израиль приблизился к возможности применения ядерного оружия ближе всего в своей истории. (Об этом заявляли и непосредственные участники событий. Например, участвовавший в военных совещаниях израильского руководства помощник министра Арнан Азарьяху, рассказавший, что перспектива применения ядерного оружия упоминалась в те дни начальником Генштаба армии Израиля Давидом Элазаром).



Что же касается отношения к происходящему на Западе, то оно не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. В то время как Британия, Франция и другие страны ЕС заявили о поддержке Израиля, а НАТО осудил атаки ХАМАС, обострение на Ближнем Востоке вскрыло весь накал противоречий между Вашингтоном и Иерусалимом. Хотя посол США в Израиле тут же поддержал Тель-Авив в начавшихся боевых действиях, в Вашингтоне далеко не все настроены столь же категорично. Например, Сенат США недавно пообещал заблокировать любые договоренности президента Д. Байдена, если тот не сможет гарантировать предоставление государственности палестинцам и защиту прав арабов.



Демпартия, как отмечают эксперты, также уже давно стала относиться к Израилю весьма прохладно. Большинство демократов впервые поддерживают в большей степени именно палестинских арабов, чем израильтян – 49% против 38%. Проявляется и поколенческий раскол. Среди молодежи США к Израилю отрицательно относятся уже более 56%. Особенно много противоречий у демократов США в Израиле с "правой" коалицией во главе с Нетаньяху. Демократы финансировали протесты против судебной реформы в Израиле – и будут совсем не против, если война сметет инициировавшее ее нынешнее правительство.



Война с ХАМАС и новая интифада начались в самый неудобный для администрации Байдена момент – на фоне очередных переговоров Израиля и монархий Залива. Это серьезный удар и лично по Байдену, который уже нацелился на Нобелевскую премию – за примирение израильтян и саудитов. И это еще один бонус в копилку Трампа. А ведь политику администрации Байдена назвать произраильской и до этого было весьма сложно. К примеру, можно вспомнить как Белый дом вывез в прошлом году все свои запасы снарядов из Израиля и передал их Украине. Теперь они бы наверняка очень пригодились ЦАХАЛ в начавшейся войне.



Все это, по мнению экспертов, уже делает позиции Иерусалима более уязвимыми, чем в периоды прошлых интифад, и может заставить Израиль ускорить налаживание отношений с ближневосточными монархиями и переориентацию в сторону Китая и России в противовес расколотой Америке и Украине.



Нынешнему режиму в Киеве с точки зрения международной информационной повестки из-за событий на Ближнем Востоке теперь будет все сложнее удерживать на себе информационную повестку. Актеру, играющему роль туземного президента, это явно очень не понравится. В том числе потому, что Украина и Израиль оказываются в прямой конкуренции в борьбе за помощь США. Министр обороны США уже заявил, что Пентагон обеспечит Израиль "всем необходимым для самозащиты". Э. Блинкен также заявил своему израильскому коллеге, что Белый дом выделяет экстренный пакет помощи Израилю на $4,5 млрд. – тех самых из НЗ для Киева. (Через несколько часов после этого Байден одобрил выделение $8 млрд на оборону и военную помощь Израилю).



Пентагон дал понять, что переброску вооружения и ракет в Тель-Авив начнет уже в течение суток. Все грузы, подготовленные в Польшу для Украины, разворачивают. Их переукомплектуют и отправят в Израиль. Еще одно из неприятных следствий для режима Зеленского – теперь привлекать внимание мирового сообщества и западных хозяев и спонсоров к себе и своим хотелкам можно лишь все более масштабными и кровавыми акциями.



Р.S. Американский Сенат отзывает передачу Украине 30 танков Abrams и 10 истребителей F-16, а также $8 млрд в пользу оказания военной помощи Израилю. Источник - fondsk.ru

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