Корейцы, поляки и арабы включились в дележ российских активов

00:35 09.10.2023

Своими миллиардами "инвесторы" рисковать на Украине не хотят



Дмитрий Родионов

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Игорь Шатров

Павел Фельдман



Южная Корея рассматривает возможность использования арестованных Западом российских активов для финансирования проектов собственных компаний по послевоенному восстановлению Украины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сопроводительные материалы южнокорейского министерства промышленности и торговли.



Было заявлено о планах до конца года направить в Киев очередную делегацию для поддержки участия южнокорейского бизнеса в проектах восстановления Украины.



В качестве средств для проектов реконструкции наряду с частными инвестициями, кредитами международных организаций и международных финансовых институтов упоминаются арестованные российские активы. А в качестве партнеров для совместного продвижения указываются Польша, которая "выполняет роль платформы по восстановлению", и Объединенные Арабские Эмираты.



Напомним, что Европа до сих пор не решается изъять, т.е. украсть замороженные российские активы, хотя эта тема, в том числе, с привязкой к "послевоенному восстановлению" Украины давно обсуждается. Сеул тут тоже "при делах".



- Южная Корея хоть и расположена в Азии, как и Япония, - часть западного мира и потому действует в западной логике, - отмечает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Но надо понимать, что подобные заявления - всего лишь слова. Очень сложно найти юридические основания, оправдывающие конфискацию российских активов. Поэтому придумываются всякие хитрые схемы вроде использования процентов от находящихся на депозитных счетах российских авуаров и заканчивая инвестированием российских активов без их де-юре конфискации.



"СП": То есть они по факту хотят заработать на украинском конфликте? А реально это? О каком послевоенном восстановлении может идти речь, если конфликту конца и края не видно? Или они хотят "попилить" деньги и все?



- Не просто заработать. Они хотят заработать, вкладывая как можно меньше собственных средств. Они не намерены по-крупному рисковать своими деньгами. Еще и поэтому устроена конфискация российских активов. Запад понимает, что украинская коррупция способна переварить что угодно, что "восстановление Украины" - это еще один коррупционный проект, и рассчитывает поучаствовать в нем сворованными у России деньгами.



"СП": Кто еще может дорваться до наших денег? Почему не выстраивается очередь из желающих?



- Желающих много, но и риск велик. И он заключается не только в том, что "инвестиции" будут распилены украинскими чиновниками, но и в том, что рано или поздно придется нести ответственность перед Россией за бессовестно украденные деньги.



Россия уже заморозила находящиеся в стране активы компаний и стран, которые проводят недружественную политику, поощряя воровство с российских счетов. По имеющейся информации, баланс, похоже, достигнут, и, как минимум, сколько у России украдено, столько и заморожено в ответ. Так что победа Запада оказалась пирровой.



"СП": По-вашему, европейцы все же решатся разворовать российские активы? До сих пор колеблются…



- От поведения европейских правительств сейчас зависит многое в перспективе. Ну, например, ответ на вопрос, на каких условиях европейские компании будут возвращаться в Россию по окончании СВО. А то, что они будут возвращаться, сомнений не вызывает. И многие другие подобные нюансы необходимо учесть, прежде чем дать команду воспользоваться российскими деньгами. Но Европа несамостоятельна в принятии подобных решений, поэтому многое зависит от позиции Вашингтона. С его голоса в ЕС уже приняли немало самоубийственных решений. В принципе, способны решиться и на неприкрытое воровство.



"СП": Чем мы можем на это ответить? Или совсем ничем? Есть что-то их на нашей территории, что мы можем арестовать?



- Как я уже сказал, Банк России в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов. По некоторым данным, их сумма составила порядка $500 млрд. При том, что на Западе заблокировано около $300 млрд российских золотовалютных резервов, но $200 млрд из них не удается обнаружить. Да, в числе украденных и средства российских частных инвесторов, что увеличивает сумму сворованного. Но с учетом вышеприведенной суммы замороженных у нас западных средств, судя по всему, мы остаемся в плюсе.



- Европа дорожит своим статусом тихой и спокойной гавани для денег, вывозимых из развивающихся стран их олигархатом, - считает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- Демонстративный отъем российских активов может послужить для богачей со всего мира сигналом о том, что хранить свои средства на Западе теперь небезопасно (особенно, если они были заработаны не самым честным путем). Однако рано или поздно европейскими институциями будет принято правовое решение, которое даст зеленый свет этой инициативе. Изымаемые активы пойдут на оказание помощи Киеву, что позволит сэкономить деньги западных налогоплательщиков.



"СП": Южная Корея куда лезет? Если европейцы пойдут-таки на распил этих активов и распределение по "подрядчикам", они, наверное, в первую очередь своим раздавать будут?



- Южная Корея может пустить экспроприированные активы на производство снарядов для НАТОвской артиллерии, активно применяемой ВСУ. Сеул располагает высокоразвитым оборонно-промышленным комплексом, который нуждается в крупных заказах. Кроме того, южнокорейские инженеры и строители с удовольствием будут восстанавливать Украину на отнятые у российских олигархов деньги.



"СП": А Сеул не боится таким образом испортить отношения с Москвой? Или тут им терять нечего?



- Политические отношения России и Южной Кореи находятся в своей низшей точке. Однако у бизнеса может быть иной взгляд на эти проблемы. Корейские автогиганты и производители техники не спешат уходить с российского рынка. Такие компании, как Samsung, LG, Hyundai или Kia рискуют стать заложниками необдуманных решений Сеула, поскольку именно они могут пострадать в случае введения Москвой зеркальных экономических мер.



"СП": В качестве партнеров для совместного продвижения указываются Польша и Объединенные Арабские Эмираты, которым в сентябре этого года Сеул сделал соответствующее предложение о сотрудничестве. Насчет Польши - кто бы сомневался. Но ОАЭ?



- Не вполне понятно, что давало некоторым "экспертам" основания считать ОАЭ преданным союзником России. По ряду направлений наши страны, действительно, активно сотрудничают, однако это вовсе не означает, что арабские шейхи откажутся от возможности заработать солидные деньги на восстановлении Украины. Дубай и так уже стал бездонной бочкой, куда утекают деньги из российской экономики. Удивляться тут нечему. В современном мире все пытаются извлечь выгоду из чужих проблем.



"СП": Кто, по-вашему, еще захочет дорваться до российских денег?



- На очереди Канада, Великобритания, Япония, Тайвань и прочие союзники США, а также страны, готовые рискнуть отношениями с Россией ради извлечения сиюминутной прибыли. Актуализации темы передачи замороженных российских активов на восстановление Украины может быть связана с тем, что Запад подталкивает ее к началу переговорного процесса. А утешительный приз в виде масштабных программ по восстановлению разрушенной инфраструктуры должен подвигнуть Киев к отказу от идеи контрнаступления в пользу замораживания конфликта.