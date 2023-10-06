Al Jazeera: Выборы в Словакии и Польше: на карту поставлена не только демократия

00:38 09.10.2023

Al Jazeera

Катар



Выборы в Словакии и Польше: на карту поставлена не только демократия

Al Jazeera: от выборов в Польше и Словакии зависит единство ЕС в вопросе Украины



Непоколебимая поддержка ЕС Зеленского оказалась под угрозой, сообщает Al Jazeera. В Братиславе усиливается антиукраинская риторика, а отношения Варшавы и Киева осложняются из-за поставок зерна. Так что выборы в Словакии и Польше больше не являются внутренним делом этих стран, отмечает автор статьи.



Если словаки и поляки проголосуют за консервативные, популистские силы, это не сулит ничего хорошего для единства ЕС в отношении Украины.



В последние годы популизм, национализм и антилиберализм стали все больше доминировать в политике Центральной Европы. Так, воплощением этой тенденции стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вместе со своей партией "Фидес" находится у власти с 2010 года. Польша тоже пошла по нелиберальному пути с ультраконсервативной партией "Право и справедливость" (PiS), удерживающей власть в течение последних восьми лет.



15 октября поляки проголосуют на парламентских выборах, что может продлить правление партии "Право и справедливость". Двумя неделями ранее в Словакии, которой с середины мая управляет технократическое правительство после распада правоцентристской правительственной коалиции, также прошло голосование и победу одержала консервативная партия "Курс - социальная демократия" (SMER-SD).



Приход к власти партий "Право и справедливость" и "Курс - социальная демократия" в Польше и Словакии может усилить популистскую, нелиберальную тенденцию в Центральной Европе и подорвать демократизацию в регионе. Более того, это может повлиять на единство ЕС в отношении Украины и ослабить поддержку Киева.



Демократический откат



Лидер партии "Курс - социальная демократия" Роберт Фицо трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Во время его предыдущих сроков демократическое развитие страны неоднократно саботировалось.



Предыдущие правительства Фицо обвинялись в подрыве независимости судебной власти и прокуратуры. За время его пребывания на посту нескольким судьям, прокурорам и другим должностным лицам были предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблении властью и сговоре с организованными преступными группировками.



Фицо и его партия часто "закручивали гайки" журналистам, критиковавших их политику или разоблачавших правонарушения. Он и его политические союзники также выступали за дискриминацию в отношении меньшинств и мигрантов.



Убийство словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты в 2018 году, а также серьезные уголовные обвинения, выдвинутые против ряда высокопоставленных членов правительства Фицо, включая создание преступных группировок, злоупотребление служебным положением и коррупцию, казалось, решили судьбу Роберта Фицо.



Но в прошлом году он вернулся на политическую сцену, начав агрессивную кампанию по повышению своей популярности. Например, незадолго до начала специальной военной операции России на Украине Фицо раскритиковал военное присутствие НАТО в Словакии. Он также раскритиковал президента Словакии Зузану Чапутову, назвав ее "агентом США", стремящимся набрать политические очки у собственного электората.



Возвращение Фицо к власти не сулит ничего хорошего словацкой демократии. Еще один срок в качестве премьер-министра усугубит злоупотребление государственными инструментами, которые будут использоваться для удержания власти. Это будет способствовать кумовству и коррупции, в том числе в судебной системе, что приведет к дальнейшему подрыву доверия общества к государственным институтам и правовой системе.



Клиентелизм и институциональная поддержка некоторых бизнесменов, широко распространенные во время предыдущих сроков Фицо, ограничат экономические возможности для других и усугубит и без того серьезную проблему "утечки мозгов", а столь необходимые структурные реформы вовсе отойдут на второй план.



Польская демократия также находится под угрозой. Правящая консервативная партия "Право и справедливость" отказалась выполнять требования ЕС о независимости судебной системы. В результате Брюссель заблокировал выделение Варшаве помощи в размере 35 миллиардов евро (37 миллиардов долларов) из Фонда восстановления и устойчивости.



Польское правительство также подорвало свободу СМИ и ограничило права меньшинств, женщин и представителей ЛГБТК+. Одним из наиболее острых вопросов, вызвавших протесты в Польше, является почти полный запрет на аборты, введенный в январе 2021 года.



Партия "Право и справедливость" попыталась использовать этот закон против своих противников. В мае польский парламент принял закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. Однако критики отмечают, что этот закон может быть использован против оппозиции в преддверии парламентских выборов. Он еще больше обострил отношения Варшавы с Брюсселем. Еврокомиссия даже начала процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям.



Если партия "Право и справедливость" победит на предстоящих выборах, она продолжит реализацию своей недемократической программы, подрывая легитимность судебной власти, усиливая контроль над средствами массовой информации и ограничивая фундаментальные права меньшинств, женщин и представителей ЛГБТК+.



Антиукраинская позиция



В группу риска попадает не только демократия в Центральной Европе и положение этого региона в ЕС, но и будущее Украины. Публичные заявления партий "Право и справедливость" и "Курс - социальная демократия" в адрес Киева все чаще вызывают беспокойство.



Фицо построил свою избирательную кампанию на антиукраинских нарративах. Так, он назвал украинцев фашистами и исключил любое потенциальное членство их страны в Североатлантическом альянсе, заявив, что Украина должна оставаться "буфером между Россией и НАТО". Он пригрозил прекратить поддержку Киева и назвал введение санкций против Москвы "самоубийственным решением".



Реализует ли Фицо какую-либо из этих угроз, если он снова станет премьер-министром Словакии, пока неясно. В прошлом он делал подобные заявления, не подкрепляя их конкретными действиями. Например, в 2016 году он призвал ЕС снять санкции против России только для того, чтобы поддержать их на европейских форумах. Но правительство, возглавляемое Фицо, конечно, не будет хорошей новостью для Украины.



Хотя Польша твердо придерживается проукраинской позиции, в последние недели Киев и Варшава обменивались резкими заявлениями по поводу импорта украинского зерна. Конфликт возник после того, как ЕС снял ограничения на ввоз зерновых культур с Украины. Варшава продлила этот запрет, чтобы защитить интересы местных фермеров от демпинговых цен на пшеницу. Киев, со своей стороны, раскритиковал эту протекционистскую политику, заявив, что Польша работает на Россию.



Конфликт перерос в полномасштабный дипломатический кризис: Варшава объявила, что прекратит поставлять Киеву оружие, и пригрозила запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов.



Враждебная риторика Польши может указывать на желание партии "Право и справедливость" заручиться поддержкой ультраправых избирателей, чтобы повысить свои шансы на получение подавляющего большинства на выборах. В этом контексте – а также учитывая давнюю и глубокую неприязнь поляков к России – разногласия с Киевом вряд ли приведут к резкому повороту в польской внешней политике.



Но ссора с Украиной может подорвать доверие между двумя странами, ослабив единство ЕС в отношении России. Если это продолжится, это может иметь отрицательное влияние на Киев как в финансовом, так и в политическом и стратегическом плане.



Такое развитие событий делает выборы в Словакии и Польше не только их внутренним делом. Выбор, который словаки и поляки сделают на предстоящих выборах, найдет отклик далеко за пределами границ их стран.



Он не только определит будущее демократии в Центральной Европе, но и повлияет на хрупкое равновесие в регионе и на непоколебимую поддержку Украины со стороны европейских стран.



Автор: Сона Музикарова (Soňa Muzikárová)