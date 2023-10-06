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Кавала Си: Геополитические альянсы. Путин меняет контуры мира
00:50 09.10.2023

South China Morning Post
Гонконг

Путин на форуме в Сочи: "Связи Китая и России нацелены на достижение мирового блага, а Запад пытается сделать из всех врага"

Геополитические альянсы под руководством США постоянно вынуждают другие страны принимать их "нормы и правила", цитирует слова Владимира Путина газета SCMP. Западу нужен лишь образ врага для оправдания своих силовых действий. Россия и Китай, напротив, готовы предложить альтернативу, направленную на глобальную стабильность.

Китай и Россия являются "важными факторами" для обеспечения глобальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин, пообещав и дальше укреплять безопасность и экономическое сотрудничество с Пекином перед лицом конфронтационного и "блокового" западного порядка.

В своем выступлении на международном форуме в Сочи в четверг, 5 октября, Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество направлено на благо всего мира, а возглавляемые Соединенными Штатами западные альянсы всегда вынуждают другие страны принимать их "нормы и правила".

"Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами", в том числе из Китая и России, как сказал Путин в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", который в этом году проходит в черноморском курортном городе Сочи.

"Западу всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансии".

По словам Путина, политика Соединенных Штатов в отношении Китая основана на "страхах геополитического характера" по поводу растущей мощи Пекина. Российский лидер предупредил, что "блоковый" подход Запада, направленный на сохранение гегемонии, угрожает глобальному миру, тогда как Россия и Китай стремятся работать на благо всего человечества.

"Сегодня сотрудничество России и Китайской Народной Республики, безусловно, является очень важным стабилизирующим международную жизнь фактором", - сказал он.

"Оно имеет созидательное начало и направлено исключительно на достижение положительного результата как для нас - России и Китая, - так и для наших партнеров во всем мире".

Путин добавил, что Россия будет укреплять сотрудничество с Китаем в области безопасности в ответ на расширение НАТО - оно идет в том числе "в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии", - которое спровоцировало украинский кризис, поскольку "расширение НАТО непосредственно к нашим границам угрожает нашей безопасности".

"Мы видим, что одним из способов провокации и создания кризиса на Украине было неуемное стремление западных стран, и прежде всего Соединенных Штатов, расширить НАТО к границам Российской Федерации. То же самое они делают и на Востоке, создавая различные замкнутые военные группировки".

С этими комментариями российский лидер выступил в преддверии своего запланированного на октябрь визита в Пекин, где он примет участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь" и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Си пригласил Путина приехать на форум во время своего визита в Москву, который состоялся в марте и в ходе которого стороны в очередной раз заявили об укреплении российско-китайского партнерства.

Поездка в Пекин станет первым визитом российского лидера в Китай с тех пор, как Москва начала свою специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года.

Она также станет первой известной поездкой Путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинениям в совершении военных преступлений. (Москва отвергает эти обвинения.)

Ожидается, что в форуме "Один пояс - один путь" примут участие представители более 130 стран, в основном развивающихся экономик, поскольку Китай активизирует свои попытки предложить миру альтернативу той глобальной системе, в которой доминирует Запад, продолжая позиционировать свою знаковую инициативу в области инфраструктуры и развития в качестве модели для налаживания связи Азии с остальным миром.

В своей программной речи на форуме в Сочи Путин еще раз опроверг обвинения в том, что Россия сознательно затягивает военный конфликт на Украине, который длится уже 20-й месяц.

Потери украинских и российских вооруженных сил уже приблизились к полумиллиону человек, о чем американские чиновники сообщили в августе. В сентябре ООН сообщила, что в ходе конфликта погибло по меньшей мере 9,7 тысячи мирных граждан. Киев сообщил, что в четверг в результате ракетного удара на северо-востоке Украины погибло около пятидесяти мирных жителей.

Путин заявил, что конфликт продлится не больше недели, если Запад прекратит оказывать военную и финансовую помощь Украине. Сейчас дальнейшая помощь Киеву действительно оказалась под угрозой из-за усиливающихся разногласий внутри Конгресса США, в результате которых в четверг спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) лишился своего поста.

"Мы не создаем никаких блоков против кого бы то ни было, но вынуждены реагировать на то, что происходит вокруг наших государств", - подчеркнул Путин.

Недавние попытки НАТО создать офис связи в Японии, являющейся союзницей Соединенных Штатов по договору, вызвали решительные протесты со стороны Китая, который обвинил альянс в подрыве безопасности региона.

Сосредоточенность Вашингтона на укреплении азиатско-тихоокеанских альянсов в стремлении противостоять Пекину в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и на Тайване тоже часто приводится в качестве примера расширения НАТО в восточном направлении.

Путин заявил, что Россия и Китай также будут укреплять экономические связи, в первую очередь посредством инфраструктурных проектов.

По словам российского лидера, они стремятся создавать новые логистические маршруты и проекты, которые помогут крепче соединить китайскую инициативу "Один пояс - один путь" и инфраструктурные сети внутри Евразийского экономического союза - международной организации, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Путин позитивно оценил принятое недавно решение о расширении БРИКС - альянса развивающихся стран, который все чаще рассматривается как противовес возглавляемому Западом блоку "Большая семерка".

"[Расширение БРИКС] - это очень важно, это свидетельствует о росте авторитета и, что самое главное, желании присоединиться к такому формату, который никого ни к чему не обязывает, никому ничего не навязывает, а просто создает условия для поиска компромиссов и решения тех вопросов, в решении которых заинтересованы все страны-участницы", - сказал Путин.

"Мы этому рады, считаем, что это позитивный процесс", - добавил он.

Автор статьи: Кавала Си (Kawala Xie)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696801800


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