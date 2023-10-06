Израильтяне взяли в плен одного из командиров ВМС арабов Абу Али

04:20 09.10.2023

В ЦАХАЛ сообщили о захвате замкомандира военно-морской бригады ХАМАС



Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, выступая перед журналистами, заявил о захвате бойцами ЦАХАЛ заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Абу Али.



По его словам, в настоящее время взятый в плен военный дает показания сотрудникам сил безопасности Израиля.



"Бойцы 13-й бригады Шаетет ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в Газе Мухаммеда Абу Али", - рассказал Хагари.



Авторы: ИНЕССА БУСЛАЕВА