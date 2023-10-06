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|Израильтяне взяли в плен одного из командиров ВМС арабов Абу Али
04:20 09.10.2023
В ЦАХАЛ сообщили о захвате замкомандира военно-морской бригады ХАМАС
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, выступая перед журналистами, заявил о захвате бойцами ЦАХАЛ заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Абу Али.
По его словам, в настоящее время взятый в плен военный дает показания сотрудникам сил безопасности Израиля.
"Бойцы 13-й бригады Шаетет ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в Газе Мухаммеда Абу Али", - рассказал Хагари.
Авторы: ИНЕССА БУСЛАЕВА