США – Украине: денег нет, но вы держитесь, - И.Скрипка

06:05 09.10.2023

09.10.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА



Запад обещает киевскому режиму поддержку, но в реальности помощь иссякает



Некоторое время назад в Киеве могло показаться, что все не так плохо: следовали сигналы поддержки от западных стран, в Киев наведались две представительные делегации – сначала генсек НАТО с министрами обороны Великобритании и Франции, а затем и все министры иностранных дел стран Евросоюза с главой дипломатии Жозепом Боррелем – их полный сбор за пределами ЕС действительно беспрецедентный шаг.



Во время визита основное внимание было уделено развертыванию на территории Украины различных вооружений, включая системы ПВО, нехватка которых, принимающая для ВСУ все более катастрофический характер, была заявлена, как одна из основных тем переговоров. Киев поднимал тему о переносе производства вооружений на свою территорию. При реализации этих планов, по оптимистическим заверениям Зеленского, заметно снизилась бы зависимость от западных поставок и появилась бы возможность воевать на "самообеспечении". Причем министр обороны Великобритании Грант Шэппс пошел еще дальше, пообещав развернуть британские центры подготовки для обучения солдат ВСУ на западе Украины.



Наличие на Украине британских и не только британских инструкторов – давно секрет Полишинеля. Но их открытая отправка в воюющую страну – это совершенно иной уровень вовлеченности в конфликт.



Из глав дипломатических ведомств ЕС самыми пафосными заявлениями отметилась немка Анналена Бербок: "Будущее Украины - в Европейском союзе, нашем сообществе свободы, и вскоре оно будет простираться от Лиссабона до Луганска. С каждым освобожденным селом, с каждым метром Украина ускоряет свой путь в ЕС", – вещал автор "разворота на 360 градусов".



А чуть позже издание Politico сообщило, что евролидеры готовятся дать Киеву зеленый свет по началу официальных переговоров о присоединении к блоку из 27 стран до конца года. Financial Times поведала, что Украина получит 186 млрд евро в течение семи лет в случае вступления в Евросоюз, а Жозеп Боррель намекнул, что это может случиться уже к 2030 году.



Но на этом хорошие новости закончились, а дальше только остается цитировать "Двенадцать стульев": "Самое печальное было то, что денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, третьи через две недели"...



Добило радужные надежды известие из Вашингтона. В принятом "временном" (на 45 суток) бюджете США средств на поддержку Украины не выделено вообще. И это при том, что за последние 2 месяца военная помощь США Украине снизилась на 74%.



А вскоре последовало беспрецедентное в истории США событие – спикер палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку. И это в связи с обвинениями в возможной "секретной сделке" о финансировании Украины.



Как поведала Washington Post, администрация Байдена больше не добивается от конгресса выделения 24 миллиардов долларов для Украины.



Американские чиновники думают, как действовать дальше, пишет газета.



Маловероятно, что Украину вовсе оставят без вспомоществования, но скорее всего, когда они договорятся об окончательном варианте бюджета на 2024 г. (в США "финансовый год" наступил 1 октября), сумма на помощь Украине будет куда меньше не только желанной для Киева, но и предложенной администрацией Байдена.



Белый дом уже предупредил, что США располагают средствами только для удовлетворения "неотложных боевых потребностей" киевского режима в краткосрочной перспективе. В долгосрочной программе, призванной помочь Украине в новых закупках оружия и других материалов, известной как "Инициатива по содействию безопасности Украины", денег не осталось. Кроме того, у Вашингтона нет денег для предоставления дополнительного финансирования гуманитарных, бюджетных или экономических нужд Украины.



Американцы рассчитывали, что Европа компенсирует "выпадающую" помощь, но на фоне россыпи бодрых слов Боррель сообщил, что о выделении Киеву военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году главы МИД ЕС соглашения не достигли.



В ЕС уже признались, что отдали Украине "все, что могли без ущерба для своей безопасности". Вторят и британцы: The Daily Telegraph приводит слова некоего высокопоставленного источника в британской армии: "Мы отдали ровно столько, сколько могли себе позволить… Но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас уже закончилось". Также источник заявил, что британцы больше не могут передать Украине свои танки, потому что (сейчас внимание!) "каждый танк, который мы отдаем им, - это на один танк меньше у нас"!



А британский премьер Риши Сунак "поправил" Шэппса: на данный момент "нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте", а вся подготовка украинцев происходит в Великобритании. Иное развитие событий возможно лишь по итогам завершения боевых действий, а Шэппс на самом деле говорил об отдаленной перспективе.



Итак, вооружения у Запада иссякли, денег жалко, а войну их интересы требуют продолжать. Поэтому компенсировать кардинальное сокращение помощи должен более активный расход украинцев.



Предыдущий глава Минобороны Британии Бен Уоллес то ли издевательски, то ли с целью духоподъемности заявил, что "Украина побеждает", но прямо посоветовал Зеленскому призывать в армию больше молодежи: "Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию" и призвал Киев "переоценить масштабы украинской мобилизации".



Стимулировать украинцев подыхать за евроинтересы решили новым уровнем "жестов поддержки" и обещаний. Тут и военные предприятия на территории Украины (конечно, ВКС России будут спокойно наблюдать за их строительством), и британские базы на ее территории, и, конечно же, главная морковка – "европейская перспектива".



Для этого нужно, чтобы ВСУ на голом энтузиазме доползло до Луганска. Всего-навсего! Тут, конечно, обещать – дело господское, исполнять – холопское, но в народе еще говорится так: "Больше верь своим очам, нежели чужим речам!"



PS. В Белом доме раздумывают о последнем до выборов пакете помощи Украине, пишет The Daily Telegraph. Администрация Байдена рассматривает возможность выделения на цели поддержания вооруженного конфликта очередного транша размером до фантасмагорических 100 млрд. долл. Как утверждает издание, в Вашингтоне опасаются, что споры относительно помощи режиму Зеленского могут повредить Сонному Джо на выборах 2024 года, в которых он намеревается поучаствовать. Угомонит ли поджигателей войны необходимость помогать теперь еще и Израилю – вопрос остается открытым.