Пушков: "Ближний Восток загорелся не на шутку, теперь Западу не до Украины"

07:56 09.10.2023

Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле.



"Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку", - заявил в своем Telegram-канал российский сенатор Алексей Пушков.



По его мнению, теперь США будут работать на "два фронта" - украинский и израильский, в противном случае "все убедятся", что Штаты не выносят бремени "глобального лидерства" и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется "сделать себе харакири".



При этом он выразил мнение, что Вашингтон должен благодарить "Бога или (председателя КНР. - ред.) Си Цзиньпина", что в этих условиях на них не "свалился" и кризис вокруг Тайваня.



Ранее "СП" писала, что Израиль просит США пополнить запасы ракет-перехватчиков для "Железного купола".



Информированные источники сообщили, что власти Израиля уведомили Вашингтон о необходимости пополнить запасы ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол